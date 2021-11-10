نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مجلة بيبول أن الممثل بول رود، نال لقب أكثر الرجال إثارة في العالم للعام 2021 وذلك في جزء من برنامج " The Late Show"، مساء الثلاثاء.

صورة أرشيفية لبول راند مع الممثلة الأمريكية جينيفر انستون Credit: Kevin Winter/Getty Images

ويعرف الممثل بول رود في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي نالت حظا كبيرا من الشهرة مثل فيلم " Ant-Man" والمسلسل الشهير "فريندز".

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وخضع رود لسلسلة من اختبارات "الإثارة"، بما في ذلك اختبار جسدي، وجولة تحكيم، والتقاط الصور له بملابس عامل البناء وأيضا كراهب، لإظهار ما إذا كان بإمكانه جعل أي شيء مثيرًا.

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وفي أول رد فعل للممثل على إعلان فوزه، قال: "أنا الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة؟!" صرخ رود مصدومًا وهو يغطي فمه قبل تتويجه، وتلقى الزهور وحزاما كتب عليه "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة".