داخل حفل الزفاف الخيالي لحفيدة ملياردير النفط الراحل جيه بول غيتي

دبي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وضعت الفنانة وعارضة الأزياء آيفي لوف جيتي لمسة عصرية على حفل إقامة زفاف داخل قاعة في مدينة.

وتزوجت حفيدة أحد أقطاب النفط الملياردير الراحل ج. بول جيتي، من المصوّر توبياس ألكسندر إنجل، السبت، على درج قاعة "سيتي هول" المزخرف، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مرتدية ثوب زفاف برّاق من تصميم جون جاليانو لدار الأزياء مارجيلا، ومرصّع بقطع من المرايا، وفقًا لما ذكرته مجلة "فوغ".

وترأست نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي حفل الزفاف، الذي دُعيت إليه شخصيات معروفة، منها الممثلة أنيا تايلور جوي التي كانت وصيفة الشرف الأولى لجيتي، والمغنية أوليفيا رودريجو، وحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم.

Credit: Josa Villa/Vogue

وقالت جيتي لمجلة "فوغ" إن الزفاف "مطابق لما كنت أحلم به وأكثر"، متابعة: "لذا تستغرب عندما يتحقق أمر تخيّلته بشكل ساحر في حين أنّك لم تتصوّر كيف سيكون عليه في الواقع".

وتأثرت جيتي في خيارات تصاميم زفافها برؤية جدتها التي ربّتها، لكنّها فارقت الحياة، مثل والدها، عام 2020. فغطّت وجهها بطرحة مطرزة ثبتتها بتاج، وانتعلت حذاءً من تصميم كريستيان لوبوتان، أما اللمسة الأخيرة لطلّة العروس فكانت مع ارتدائها مجوهرات جدّتها. وحتى السجادة الفارسية الصنع الموضوعة في القاعة كانت إشارة أخرى مستوحاة من ما تحبه جدتها.

Credit: Josa Villa/Vogue

ارتدت وصيفات الشرف فساتين من الساتان الرمادي الفاتح من تصميم دار الأزياء "مارجيلا"، حتى كلبها "بلو"، من فصيلة تشيواوا، كان في كامل أناقته وهو يقدّم خاتمي الزواج، بناءً على طلب بيلوسي.

وتوّج زواج الثنائي بعطلة نهاية أسبوع فاخرة، امتلأ برنامجها بالأنشطة، بينها غداء نزهة في الطبيعة خصّصت له جيتي ثوبًا من توقيع المصمّم العالمي ألكسندر ماكوين.

ومن ضمن لائحة الاحتفالات أيضًا، حفلة غزو بريطاني أُقيمت ليلة الخميس في قصر الفنون الجميلة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث طُلب من المدعوين إبراز شهادات اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19". وقد حول منظّم هذا الحفل ستانلي غاتي المكان إلى ملهى ليلي فضي اللون مستوحى من فيلم الخيال العلمي "بارباريلا" عام 1968. وارتدى الضيوف الأزياء التي كانت تميّز حقبة الستينيات هذه مثل الأحذية الطويلة، وملابس الترتر البراقة، والشعر الكثيف، ورقصوا طوال الليل على أنغام الموسيقى التي اختارها مارك رونسون، كما تمايلوا على أغاني فرقة "Earth, Wind & Fire".

وبدّلت جيتي ملابسها خلال هذه الحفلة، مستعينة بالمستشارة كاري غولدبيرغ من "GLC Creative". وارتدت وريثة أحد أقطاب النفط فستانًا كلاسيكيًا من تصميم إيمانويل أونغارو، مع أقراط من المرجان والألماس لستيفن راسل، ثمّ فستانًا كلاسيكيًا آخر من تصميم إيميليو بوتشي، وانتعلت حذاء "D'Accori". واستُوحيت الأزياء من أيقونات الستينيات، مثل ماري كوانت، وتويجي وجان شريمبتون، بحسب ما صرّحت غولدبيرغ لمجلة "فوغ".