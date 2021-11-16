مزاد فني يجلب أكثر من 676 مليون دولار لتسوية عملية طلاق بارزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد قرابة ثلاث سنوات على البدء بإجراءات الطلاق رفيعة المستوى بين مطوّر العقارات في مدينة نيويورك الأمريكية، هاري ماكلو، وزوجته ليندا، فاق مبيع جزء من مجموعتهما الفنية في مزاد علني، المبلغ المقدر سابقًا، محقّقًا 676 مليون دولار.

وكانت عُرضت مجموعة أولية تضم 35 عملًا فنيًا للبيع في مزاد علني الإثنين، بينها أعمال للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، والأمريكيين آندي وارهول وسي تومبلي. وقد حقّقت لوحة تجريدية للرسام مارك روثكو مبلغ 82،5 مليون دولار، فيما بيعت لوحة الرسام جاكسون بولوك "الرقم 17،1951" بـ61 مليون دولار، محققة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا لأعمال هذا الرسام الفنية.

Credit: Courtesy of Sotheby's

وقال غريغوار بيّو، رئيس قسم الفن المعاصر لدى دار "سوزبي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن شِقَّي المزاد في أيلول/سبتمبر: "إنها مجموعة لم يتم نقلها أو لمسها من قبل"، مضيفًا أنّه "في كثير من الأحيان، عندما نعرض مجموعات للبيع، يباع الجزء الأكبر منها، أو يُعطى بعضها للمتاحف، ويتم تسليم البعض الآخر لأفراد الأسرة".

وأشارت التوقعات إلى أنّ مبيع هذه الأعمال سيحقّق بالمجمل أكثر من 600 مليون دولار، وهو "أعلى تقدير تمّ وضعه على الإطلاق على أي مجموعة يتم طرحها في المزاد"، وفقًا لدار "سوزبي".

وكان الثنائي ماكلو تزوّجا في مطلع العشرين من عمرهما، خلال عام 1959. ومنذ ذلك الحين، راكما أصولهما الكبيرة معًا، وبينها منزل قدره 72 مليون دولار، ويخت فاخر، بالإضافة إلى العديد من الممتلكات التجارية، وفقًا لما ذكرته وثائق المحكمة. كما شرعا بإنشاء مجموعتهما الفنية بعد فترة وجيزة من زواجهما.

Credit: Courtesy of Sotheby's

وكان قاضٍ في المحكمة العليا لولاية نيويورك أوعز إلى الزوجين، خلال جلسات إجراءات الطلاق عام 2018، ببيع 65 عملًا فنيًا من مجموعتهما وتقسيم مردودها مناصفة بينهما. وبعدها وظّف الثنائي ماكلو خبراء عدّة أعطوهما تقديرات مالية مختلفة لبعض الأعمال الفنية. وعلى سبيل المثال، تفاوتت توقعات المنحوتة الوجودية لألبيرتو جياكوميتي "الأنف" (Le Nez)، بفارق 30 مليون دولار.

وقد فصلت المحكمة، المنافسة بين دور المزادات العلنية "سوزبي" و"كريستي" و"فيليبس" على الفوز بعرض الأعمال الفنية للبيع. ووفقًا لآرتنت "Artnet"، أخّر وكيل الأعمال الفنية مايكل فندلاي المعيّن صدور القرار الأخير في هذا الشأن، بسبب الجائحة.

Credit: Courtesy of Sotheby's

وقد بيعت منحوتة جياكوميتي بأكثر من 78 مليون دولار، مسجلة ثاني أعلى رقم مبيع للفنان، في المزاد الإثنين. وحققت لوحة وارهول "تسعة نسخ من ماريلين" (Nine Marilyns) إحدى سلاسل الأعمال الفنية المطبوعة الذائعة الشهرة لفنان البوب وارهول، مبلغ 47 مليون دولار، أما منحوتة بيكاسو التي يكرّم من خلالها الشاعر الفرنسي أبولينير فبيعت بـ26 مليون دولار.

وستُعرض الأعمال الفنية الثلاثين المتبقية، للبيع في دار "سوزبي" في نيويوك، في أيار/مايو 2022.

وكان المدير التنفيذي لدار "سوزبي"، تشارلز ستيوارت وصف مجموعات ماكلو الفنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أيلول/سبتمبر الفائت بأنها "أحد أهم المجموعات القيّمة للمتحف الخاصة بالفنون الحديثة والمعاصرة، التي ستُطرح للبيع على الإطلاق".

وأضاف: "عملية البيع هذه... ستصنع التاريخ من خلال هذه اللحظات الحاسمة في قطاع السوق الفني".