ليست لبيع الأطعمة..آلة تقدم جرعة من السعادة والطاقة الإيجابية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى قد يبدو هذا العمل الفني وكأنه آلة بيع عادية، إلا أنها لا تقدم المشروبات والحلوى، بل عبارات إيجابية وإطراء تثير البهجة والسعادة في حياتك.

وتقف وراء تصميم هذا العمل الفني الذي عُرض خلال أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، في نسخته السابعة، فناناتان إماراتيتان، إيمان المدفع وحصة علي العجلة، وكانتا قد أطلقتا منصة "وايلد أرب ويست" (WILD ARAB WEST) على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" في مايو/ أيار من عام 2020.

إيمان المدفع وحصة علي عجلة تقفان إلى جانب جهاز وايلد أرب ويست خلال عرضه ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم Credit: @wildarabwest

وطوال فعاليات أسبوع دبي للتصميم الذي نُظم بين 8 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقفت آلة البيع خارج المبنى 7، لتقدم للزوار جرعة من السعادة والمشاعر الإيجابية فقط بكبسة زر، من خلال مغلف يحوي اقتباس، إما باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب الاختيار.

ومن خلال هذا العمل الفني التفاعلي، أراد الثنائي إيمان المدفع وحصة علي العجلة إدخال حالة من الفرح والسرور إلى حياة زوار معرض أسبوع دبي للتصميم، بمنحهم فرصة الحصول على عبارات إيجابية وأخرى تحمل الإطراء من الجهاز باللغتين العربية والإنجليزية.

جهاز "وايلد أرب ويست"يشبه آلة البيع العادية Credit: @wildarabwest

ويتخذ الجهاز اسم منصة "وايلد أرب ويست" الفنية والترفيهية، القائمة على مزج الثقافتين العربية والأجنبية بطريقة فكاهية لإدخال السرور إلى يوميات جمهور المنصة على "انستغرام"، وقد تفاجأ الثنائي كثيرًا بالإقبال على المنشورات، وكيفية تفاعل الأشخاص، وربطهم بالمحتوى وفقًا لما ذكرته الفنانتان الإماراتيتان لموقع CNN بالعربية.

أما عن سبب اختيار جهاز بيع آلي (vending machine)، فكان من أجل تنويع العبارات المستخدمه والوصول لأكبر عدد من الجمهور بطريقة إبداعية مشوقة، حسبما أوضحته الفنانتان الإماراتيتان.

يمكن أن يحمل الجهاز 280 مغلفًا في آن واحد Credit: @wildarabwest

‏وتقول علي العجلة إنه تمامًا مثل آلات البيع العادية، موضحة أنه "يمكن للزوار استخدام الجهاز بطريقة سلسة للغاية، كل ما عليهم فعله هو اختيار رقم المغلف الذي يحوي العبارة التحفيزية سواءً باللغة العربية أو الانجليزية، ثم إدخاله للتمكن من الحصول عليه".

عبارة إطراء باللغة الإنجليزية تقول: "القمر يغار منك" وعبارة أخرى بالإماراتية "ليتنا مع بعض فالهردوز" تشير إلى متجر Harrods في لندن Credit: @wildarabwest

‏‎وتشير المدفع إلى أن العبارات التي يحتويها الجهاز تعكس طابع مزج الثقافتين العربية والإنجليزية لمنصة "Wild Arab West" بأسلوب فكاهي، وتضيف: "لقد قمنا باختيار عبارات يستمتع بها الجميع سواءً كانوا رجالاً أو نساءً ومن جميع الأعمار".

صورة لتفاعل الزوار مع جهاز "وايلد أرب ويست" Credit: @wildarabwest

ويمكن للآلة أن تحمل 280 مغلفًا في آن واحد، وبحلول ختام أسبوع دبي للتصميم، انتهت جميع المغلفات التي تحوي بطاقات بلغ عددها نحو 7000 من عبارات وأقوال تضم أشهر ما شاركه الثنائي على "انستغرام".

ويُعد أسبوع دبي للتصميم المهرجان الإبداعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وينظّم كل عام أكثر المعارض ابتكاراً في مجال الهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات، والأثاث، والديكور الداخلي.

ويهدف أسبوع دبي للتصميم إلى تسليط الضوء على المواهب المُميّزة في المنطقة، ويدعو الفنانين العالمييّن إلى مشاركة إبداعاتهم مع المجتمع المحلي.