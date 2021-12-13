الهندية هارناز ساندو تُتوج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوجت الهندية هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون 2021 يوم الأحد، في ختام مسابقة ملكة جمال مثيرة للجدل، تمت استضافتها هذا العام في جنوب إسرائيل.

وفي كلمة ألقتها على خشبة المسرح خلال المسابقة، حثت ساندو الشباب على "معرفة أنهم يتميزون بالفرادة، ما يجعلهم يتحلون بالجمال، والتوقف عن مقارنة أنفسهم بالآخرين".

وأضافت وسط تصفيق من الجمهور: "آمنت بنفسي، ولهذا السبب أقف هنا اليوم".

ونُظمت المسابقة في منتجع مدينة إيلات، حيث تنافست 80 امرأة من جميع أنحاء العالم على التاج.

واحتلت نادية فيريرا من باراغواي ولايلا مسواني من جنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني على التوالي.

واستضاف المسابقة الممثل الكوميدي ستيف هارفي، الذي سأل ساندو: "سمعت أنك تقومين بتقليد أصوات بعض الحيوانات بطريقة جيدة، فلنسمع أفضل ما لديك".

وردّت ساندو متفاجئة: "يا إلهي ستيف، لم أكن أتوقع أن أفعل هذا على المسرح العالمي. لا بد لي من القيام بذلك ، ليس لدي خيار آخر. استعدوا جميعاً"، قبل أن تظهر القليل من صوت المواء.

وتعرّض هارفي لاحقًا لانتقادات عبر الإنترنت لتوجيه هذا السؤال، ما اعتبره الكثيرون بأنه غير مناسب.

وتمثل مسابقة هذا العام مسابقة ملكة جمال الكون الثانية في عصر فيروس كورونا. وكان من المقرّر فتح حدود إسرائيل أمام السياح المحصنين قبل الحدث الرئيسي هذا العام، والذي كان سيسمح لآلاف المشجعين بالحضور.

لكن مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، أغلقت الحكومة الإسرائيلية حدودها أمام الأجانب قبل أسبوعين من المنافسة، مما ألقى بخطط السفر والاستعدادات في حالة من الفوضى.

وأثبتت إحدى المتسابقات، أي ملكة جمال فرنسا، إصابتها بالفيروس عند هبوطها في إسرائيل، واضطرت إلى الخضوح للحجر الصحي - والخروج في الوقت المناسب للمنافسة التمهيدية يوم الجمعة.

وتعرضت المسابقة أيضًا لنوع آخر من الجدل السياسي، حيث دعا بعض النقاد والدول إلى المقاطعة - كما هو الحال مع الأحداث الدولية السابقة التي استضافتها إسرائيل.

وكانت إسرائيل واحدة من أوائل الدول التي بدأت في تطعيم سكانها ووصلت إلى معدل تطعيم مرتفع بحلول مايو/آيار من هذا العام، عندما تم الاتصال بالدولة بشأن استضافة مسابقة ديسمبر/ كانون الأول، وفقًا لمتحدث باسم وزارة السياحة الإسرائيلية.