تصاميم محلية ومستدامة من جنوب أفريقيا تخطف الأنظار.. شاهد

نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت المحاسبة شاميرا مودلي في إجازة أمومة بعد ولادة ابنها، عندما خطرت لها فكرة من شأنها أن تدفعها إلى عالم الموضة.

أنشأت مودلي مدونة "لانيراني"، حيث شاركت صورًا لأسلوبها الشخصي في الأزياء، مع نظارات براقة وأقمشة نابضة بالحياة.

ولدت مودلي في مدينة شرق لندن، جنوب أفريقيا، حيث نشأت وهي تشاهد جدتها وهي تجمع الأقمشة معًا على ماكينة خياطة صغيرة.

وقالت لشبكة CNN: "كنت دائمًا أتركها تقوم بالحياكة وأقول إنني سأقوم بالقص والتصميم".

Credit: Tegan Smith Photography

تركت مودلي وظيفتها في المحاسبة لاستكشاف قطاع الموضة والأزياء.

وتقول السيدة، البالغة من العمر 40 عامًا، إن "لانيراني" أصبحت مشهورة بعد عام واحد من التدوين، واستطاعت أن تتلقى دعوات لحضور مختلف عروض الأزياء في جنوب أفريقيا.

Credit: AFI Image

وتم تقديمها الرسمي لعالم الملابس المصممة حسب الطلب قبل عامين، عندما صنعت تنورة من قماش الخيش وصدار من حمالة صدر قديمة للرضاعة، وارتدتها في عرض أزياء.

وتقول مودلي إنها أرادت بداية أن تتخلى عن حمالة الصدر جنبًا إلى جنب مع بعض ملابس الأمومة القديمة، لكنها غيرت رأيها في اللحظة الأخيرة.

وأوضحت: "لدي ذكريات جميلة عن إرضاع ابني، ففكرت أن أحول ذلك إلى قميص".

Credit: AFI Image

ووفقًا للمصممة التي علمت نفسها بنفسها، لفتت هذه الملابس انتباه ناقدة الأزياء البريطانية، سوزي مينكس، التي قدمتها إلى رائدة الأعمال في مجال الأزياء الجنوب أفريقية، بريشوس مولوي موتسيبي.

وقالت إن السيدتين كان لهما دور فعال في تعزيز ثقتها في مشهد الموضة حيث عملت على مشهد الاستدامة بالتحديد.

Credit: Fayros Jaffer

وفي عام 2020، تم اختيار مودلي من بين ستة متسابقين نهائيين لبرنامج Fastrack الذي تنظمه African Fashion International (AFI).

ومن خلال البرنامج، يتم إدخال مصممين ناشئين مثل مودلي في مجال الأزياء، مع تقديم منصات خاصة لعرض أعمالهم.

Credit: Hilbury Media

ويتم تنظيم Fastrack سنويًا، وقد خرّج مصممين معاصرين، مثل ريتش منيسي وجيسيكا روس.

وكان البرنامج بمثابة فرصة لعرض تصاميمها في مختلف المناسبات وعروض الأزياء.

ويذكر أن جميع ملابس مودلي مصنوعة يدويًا ومصنوعة من قماش تم التبرع به أو قابل لإعادة الاستخدام. وأوضحت أنها نشأت في عائلة كان مفهوم إعادة استخدام العناصر والعيش المستدام جزءًا من حياتها اليومية.

وأوضحت: "قلت لنفسي: ستثبتين للعالم أنه يمكنك أن تكوني مدونة أزياء، من دون إنفاق أي شيء، وشراء أي شيء واستخدام ما لديك بشكل أساسي".

Credit: Fayros Jaffer

وفي الوقت الحالي، تعرض مودلي جميع القطع المصنوعة يدويًا على صفحتها عبر موقع إنستغرام.

وقالت لـ CNN إن إنشاء مصنع لإنتاج أعمالها بكميات كبيرة ليس من ضمن خططها الحالية.

وقالت: "كل شيء محلي الصنع في مساحتي الخاصة.. أحب فكرة أن لدي سيطرة مطلقة على الزبون الذي أبيع له علامتي التجارية، وما أصنعه بالفعل".