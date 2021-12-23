دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتمتّع مصر بطابعها المعماري التاريخي المميّز، الذي يتجلّى على نحو خاص، داخل الأحياء التاريخية القديمة لعاصمتها القاهرة، حيث تسرد جدران المباني العريقة حكايات شهدتها على مرّ العصور.

وقرّر المصوّر المصري وائل مندور تسليط الضوء على عنصر فريد من العمارة داخل أحياء مصر القديمة، يتمثّل بإظهار سلالم بُنيت وفق أنماط وطُرز عمارة متنوّعة تعود إلى حقبات زمنيّة مختلفة، ضمن سلسلة تحمل عنوان Staircases of Egypt (سلالم مصر).

صورة من إحدى العمارات بحي الزمالك في القاهرة Credit: Wael Mandour/ @wael_mandour_79

ويشرح مندور، الذي يعمل مصوّرا في المجال السينمائي، لموقع CNN بالعربية، أن لم يكن لديه هدف محدّد من توثيق سلالم المباني في القاهرة بدايًة، بل كان يلتقط تلك الصور بهدف حفظها واستخدامها لاحقًا، بحكم عمله، خلال البحث عن مواقع تصوير المشاهد في الأفلام السينمائية أو الدعاية التلفزيونية.

صورة تبرز السلالم بفندق "لوتس" الذي يقع بشارع طلعت حرب في القاهرة Credit: Wael Mandour/ @wael_mandour_79

ويقول مندور: "تراكمت هذه الصور على مدار سنوات من العمل، وعشرات المعاينات في جميع أنحاء القاهرة وبعض المحافظات، حتى أدركت أن ما أحتفظ به من صور هو بمثابة أرشيف يوثّق شققًا، وأماكن عامة، وسلالم عمارات قديمة في القاهرة بشكل خاص، وفي مصر على نطاق أوسع".

صورة تبرز طراز السلالم الحلزونية من إحدى العمارات بمنطقة وسط البلد Credit: Wael Mandour/ @wael_mandour_79

وبدأ مندور بتنسيق ألبومات مختلفة تجمع صورًا لأماكن متشابهة، مثل سلالم المباني القديمة أو المستشفيات، نتج عنها أول سلسلة شاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمّن سلالمَ قصور، ومباني، وشققًا في القاهرة تعود إلى العصور والطرز المعمارية المختلفة، وفق ما ذكر.

صورة تبرز طراز مختلف للسلالم بإحدى العمارات بحي هليوبوليس Credit: Wael Mandour/ @wael_mandour_79

ومن وجهة نظر مندور، تكمُن أهمية إبراز هذا العنصر من العمارة في مصر، لأن البلاد تمر، في الوقت الحالي، "بمرحلة مخيفة من التحديث، وإعادة التخطيط العمراني، وما لهذا الأمر من تبعات ستغيّر جذريًا في التركيبة الديموغرافية لسكان العاصمة القديمة".

صورة من إحدى العمارات بمنطقة وسط البلد Credit: Wael Mandour/ @wael_mandour_79

وتابع مندور: "هناك عدد كبير جدًا من الأحياء السكنية العريقة والأحياء الشعبية القديمة ذات طابع قديم مهدّدة بالزوال، بعدما بدأت عملية إعادة بنائها وتخطيطها بما يتناسب ورؤية الدولة".

صورة داخل فيلا في حي المعادي بالقاهرة Credit: Wael Mandour/ @wael_mandour_79

وتشمل سلسلة Staircases of Egypt صورًا لبعض القصور، والمباني القديمة، الواقعة في منطقة وسط البلد في القاهرة، وأشهرها قصر سعيد حليم باشا، الذي شُيّد عام 1896. كما تشمل السلسلة لقطاتٍ تُبرز العديد من سلالم "العمارات" في كل من حي الزمالك، والمعادي، ومصر الجديدة.

وأشار مندور إلى أنّ سلسلة Staircases of Egypt تشمل حقبات زمنية مختلفة، تبدأ أواخر القرن التاسع عشر وصولًا إلى ستينيّات القرن العشرين.

ويرى مندور أنه تمكّن بواسطة لقطاته من إثارة حالة من "النوستالجيا الخاصة" في روح تلك الأماكن، وهو بالتحديد ما يفتقده بشدة العديد من الأشخاص، مضيفًا أنّ إبراز هذه العناصر من العمارة يُعد محاولة للحفاظ على ذاكرة تلك الأماكن وذكريات المصريين عنها، على حد تعبيره.

صورة تبرز شكل الدرابزين بإحدى عمارات وسط البلد Credit: Wael Mandour/ @wael_mandour_79

ولفت مندور إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد مشاركته سلسلة Staircases of Egypt، قائلًا: "كان الحنين للماضي، ولفترة زمنية في طريقها للزوال، واضحًا في التعليقات والانطباعات الأولى على الصور، رغم وجود مئات المباني والعمارات العريقة التي لا تزال قائمة في جميع أحياء القاهرة والمحافظات".