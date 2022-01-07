بينها "البرج الأيقوني" في مصر..قائمة بأبرز مشاريع العمارة لعام 2022

يمكن لمركز الفنون هذا أن يتحرك ذهابًا وإيابًا على عجلات.. هل هذا هو مستقبل العمارة؟

من تصميم شركة زها حديد.. هذا هو أطول مبنى "أتريوم" في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نظرًا لظروف جائحة "كوفيد-19" التي أحدثت تأخيرات في جداول البناء وافتتاح المشاريع حول العالم، أصبح تجميع المشاريع المعمارية المنتظرة عملاً صعبًا.

ويَعِد العام المقبل بعدد كبير من المباني الجديدة المرتقبة بشدة، من أطول ناطحة سحاب في أفريقيا إلى مصنع لتعبئة المياه في إيطاليا.

وسواء بفضل تصميمها أو تأثيرها الثقافي المحتمل أو المحادثات التي من المحتمل أن تولدها، إليكم 9 مشاريع معمارية نتطلع إليها في عام 2022.

البرج الأيقوني، العاصمة الإدارية الجديدة، مصر

Credit: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

ويعد البرج الأيقوني واحدًا من بين 18 ناطحة سحاب مخطط لها في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة المصرية الجديدة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، والتي ستُبنى من الصفر على بعد أقل من 30 ميلاً شرق القاهرة.

ويصل ارتفاع ناطحة السحاب المكونة من 80 طابقًا إلى 1،263 قدمًا في السماء، وستكون بمثابة المحور البصري للمشروع، ومن المقرّر أن تتوج بلقب كأطول مبنى في قارة أفريقيا عندما تكتمل في وقت لاحق من هذا العام.

واستُوحي تصميم البرج من المسلات الفرعونية القديمة في الأقصر، ويتميز بتاج مضيء يهدف إلى "نقل الإحساس بالقوة والاستقرار"، بحسب ما ذكرته دار الهندسة، الشركة الهندسية والمعمارية التي تقف وراء المشروع.

وسيخدم البرج في المقام الأول المكاتب الخاصة، رغم أن الحكومة المصرية تقوم أيضًا بنقل البرلمان والوزارات في البلاد إلى المدينة الجديدة الطموحة.

مشروع "Sydney Modern Project"، سيدني، أستراليا

Credit: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA /Art Gallery of New South Wales

ويقع المعرض الفني لنيو ساوث ويلز الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر فوق ميناء سيدني، وقد أُعيد تخيله كسلسلة من الأجنحة المتدرجة التي تحاكي المناظر الطبيعية المحيطة.

وتتضمن الخطة التي يُطلق عليها اسم "Sydney Modern Project"، والتي تبلغ تكلفتها 250 مليون دولار، تجديد المبنى الأصلي وإنشاء هيكل جديد تمامًا من شأنه أن يضاعف تقريبًا مساحة المعرض الإجمالية.

وتشمل المساحات الجديدة الناتجة معرضًا مخصصًا لفن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وآخر بُني في خزان نفط بحري من زمن الحرب العالمية الثانية.

ويمثل هذا التطوير أول ظهور أسترالي لـ "SANAA"، الشركة التي أسسها المهندسان المعماريان اليابانيان كازويو سيجيما وريوي نيشيزاوا الحائزان على جائزة "بريتزكر".

وتتضمن رؤيتهما للمعرض مجموعة متنوعة من الأماكن العامة، بما في ذلك "حديقة فنية" وساحة تربط بين المباني القديمة والجديدة. وعلاوة على ذلك، يقول المتحف إنه بمجرد اكتمال المشروع في وقت لاحق من هذا العام، ستتوفر 70% من الأشجار المزروعة في الموقع.

مصنع "San Pellegrino"، برغامو، إيطاليا

Credit: Bjarke Ingels Group

وفي عام 2017، فازت شركة الهندسة المعمارية الدنماركية Bjarke Ingels Group" (BIG)" بمسابقة تصميم لتجديد وتوسيع مقر العلامة التجارية الإيطالية للمياه المعدنية "San Pellegrino".

وبلغت تكلفة التصميم المعاصر للمشروع 102 مليون دولار، والذي يقع بين نهر بريمبو وسان بيليجرينو تيرمي، أي المدينة الإيطالية التي اشتقت منها الشركة اسمها، وأطلق عليه اسم "مصنع المستقبل".

ويضم تصميم شركة "BIG" الهادئ، والذي يُنظر إليه على أنه مصنع تعبئة ومنطقة جذب للزوار، عناصر من العمارة الإيطالية الكلاسيكية، بما في ذلك الأروقة، والساحة الفسيحة، للموظفين والضيوف.

ويمثل "المعلم"، المصنوع من طبقات صخرية مختلفة، رحلة المياه المعدنية من الجبل إلى الزجاجة.

برج "Qorner"، كيتو، الإكوادور

Credit: Courtesy Safdie Architects

وأصبحت الأبراج الشاهقة المغطاة بالنباتات، التي تُعرف غالبًا باسم الغابات العمودية مشهدًا شائعًا بشكل متزايد في أوروبا منذ الانتهاء من الغابة العمودية في مدينة ميلانو الإيطالية في عام 2014.

وتستمر هذه الظاهرة في اكتساب قوة جذب من حول العالم.

ومن أحدث الأمثلة، برج "Qorner"، المقرّر افتتاحه في عاصمة الإكوادور كيتو في وقت لاحق من هذا العام، وصممه المهندس المعماري الإسرائيلي موشيه سافدي، وهو تصميم يشبه برج جينغا، ويساعد في إنشاء تراسات مكدسة بالأشجار والنباتات على وجهين من وجوه البرج.

مبنى البرلمان الجديد ، نيودلهي، الهند

Credit: HCP Design, Planning and Management Pvt. Ltd.

ولطالما كان مشروع إعادة تطوير سنترال فيستا التابع لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو إصلاح شامل بقيمة 1.8 مليار دولار لمركز نيودلهي التاريخي، مصدرًا للنقاش في البلاد.

لكن، بينما شكك النقاد في تكلفة المخطط وتوقيته، فإن قلة منهم سينكرون أن المباني الإدارية في الهند التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بحاجة إلى التحديث.

ويقع مبنى البرلمان الجديد في قلب خطة منطقة شركة الهندسة المعمارية "HCP".

ومع هيكله المثلث الذي يشير إلى الأشكال الهندسية المقدسة للعديد من الأديان، سيحتوي المبنى على غرفتين على شكل حدوة حصان لمجلسي راجيا سابها ولوك سابها - مجلس النواب الأعلى والنواب - وقاعة الدستور المليئة بالضوء لعرض دستور الهند المكتوب.

ويستمر السباق لإنهاء البرلمان الجديد قبل نهاية عام 2022، والذي سيشهد احتفال الهند بمرور 75 عامًا على الاستقلال من بريطانيا.

متحف فوتوجرافيسكا، برلين، ألمانيا

Credit: bloomimages

وبعد ثلاثة عقود من قيام مجموعة فنية باحتلال متحف "Kunsthaus Tacheles" التاريخي في برلين لإنقاذه من الهدم، يتم تحويل المبنى إلى موقع أمامي ألماني لمتحف التصوير الفوتوغرافي "Fotografiska".

وسُلمت مسؤولية التجديد الدقيقة إلى شركتين للهندسة المعمارية.

وقامت شركة "Herzog & de Meuron" بالتعامل مع توسعة رئيسية على السطح وخطة حضرية لحي "Am Tacheles" المحيط به.

وفي غضون ذلك، كانت شركة "Studio Aisslinger" في برلين مسؤولة عن التصميم الداخلي للمبنى الذي يبلغ من العمر 114 عامًا، والذي يحتفظ برسومات الغرافيتي في التسعينيات التي تركها سكانه.

وسيكتمل المتحف بثلاثة طوابق من مساحة العرض، وسيفتتح في خريف عام 2022.

"مركز السحابة"، تشنهوانغداو، الصين

Credit: MAD Architects

وأصبحت مدينة تشينهوانغداو الساحلية، على بعد أكثر من 150 ميلاً من شرق بكين، وجهة غير محتملة لعشاق الهندسة المعمارية خلال السنوات الأخيرة.

وأحدث معالمها مركز ثقافي صممته "MAD Architects"، الشركة التي أسسها ما يانسونغ، والذي يشرف أيضًا على متحف جورج لوكاس للفن السردي الذي طال انتظاره في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وصُمم المركز باستخدام المنحنيات المميزة للمهندس المعماري الصيني. ويمنح الهيكل الخارجي المصقول للمبنى مظهر حصاة لامعة تعكس المحيط الخصب - أو "سحابة عائمة بجانب البحر".

وسيتألف المركز من مسرح ومساحة عرض، بينما تخلق سلسلة من الرفوف غطاءً للأماكن العامة الهادئة.

نصب "ساندي هوك" التذكاري الدائم، نيوتاون، الولايات المتحدة

Credit: SWA Group

وبعد خمس سنوات من التخطيط، كُشف عن صور للنصب التذكاري الدائم "ساندي هوك" الذي طال انتظاره في الصيف الماضي.

ويهدف الموقع في مدينة نيوتاون بولاية كونيتيكت الأمريكية، إلى تذكر الأرواح التي فقدت في حادث إطلاق النار على مدرسة ابتدائية والاحتفال بها، وسيفتح للجمهور في شهر ديسمبر/ كانون الأول للاحتفال بالذكرى العاشرة للمأساة.

وتم تسمية النصب التذكاري الذي تبلغ مساحته 1.8 فدان باسم "The Clearing" من قبل المهندسين المعماريين الفائزين، وسيقود الزوار عبر الغابات والمروج عبر شبكة من المسارات الدائرية.

وقال المصمم المشارك دانييل أفليك في بيان صحفي: "أردنا أن نعترف بأن عملية الشفاء لا تنتهي، بل تستمر وتنمو".

مركز التجارة العالمي "Yongjia"، ونتشو، الصين

Credit: UNStudio

وفي السنوات الثماني منذ أن فازت شركة الهندسة المعمارية الهولندية "UNStudio" بمسابقة لتصميم مركز التجارة العالمي "Yongjia"، أصبحت الصين على نحو متزايد غير متسامحة مع الهندسة المعمارية "الغريبة" في آفاقها.

وفي الوقت الحالي، لا تزال البلاد تمثل لوحة لمفاهيم التصميم التجريبية - في هذه الحالة، "حي أخضر في السماء".

وتقع الأبراج عبر أربع قطع أراضي منفصلة على ضفاف النهر في مدينة ونتشو الجنوبية الشرقية، في مقاطعة تشيجيانغ.

ويتكون كل مبنى شاهق من "إطارات" متداخلة تحدّد الأحياء الرأسية المختلفة، بينما يمكن العثور على وسائل الراحة المشتركة مثل الحدائق والصالات حيث تتداخل تلك الإطارات.