علماء الآثار يكشفون عن مقابر قديمة لقبيلة صينية ثرية

بينها قناع ذهبي عمره 3000 عام.. العثور على قطع أثرية نادرة في الصين

تعرف إلى هذا الرقص النابع من الفنون القتالية في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتُشفت مقبرة عمرها 3 آلاف عام تحتوي على مقابر لعشيرة غنية في وسط الصين، بعد عامين من التنقيب بواسطة علماء الآثار.

وقال معهد آنيانغ للآثار الثقافية وعلم الآثار، في بيان صحفي، الخميس، إن الموقع في أنيانغ بمقاطعة خنان يعتقد أنه كان موطنًا لعشيرة تدعى "سي" خلال عهد مملكة شانغ.

وتم العثور على مقبرة العشيرة على بعد 1.5 ميل، أي 2.4 كيلومتر، من العاصمة القديمة ينكسو.

واحتوى الموقع الأثري على 18 أساسًا للبناء، و 24 مقبرة، وعدد من الآثار التي لم تمس بشكل ملحوظ، بما في ذلك عناصر من اليشم والحجر، وأواني برونزية منقوشة بالحرف "Ce".

صورة تعكس أحد القبور الـ24 التي تم اكتشافها في أنيانغ، الصين Credit: Credit: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

وقال كونغ دمينغ، مدير المعهد، في البيان الصحفي: "يظهر شعار عشيرة 'Ce' على العديد من القطع البرونزية الموجودة في الموقع هذه المرة، لذلك نعتقد أن عشيرة 'Ce' كانت نشطة في هذه المنطقة".

ويبدو أن واحدة من أكبر المقابر في الموقع قد تعرضت للسرقة، مع الكشف عن عدد قليل من الأشياء، مثل قطع الفخار. ولكن في حفر أخرى، اكتشف علماء الآثار أدوات مصنوعة من العظام وأصداف البطلينوس، إضافة إلى أكثر من 20 مجموعة من الأواني البرونزية.

واكتشف علماء الآثار أيضًا ست عربات، إضافة إلى بقايا العديد من الخيول والأشخاص الذين يُعتقد أنهم دفنوا أحياء مع بعض الجثث المدفونة، وهي ممارسة شائعة في سلالة شانغ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بمكانة عالية مثل أفراد العائلة المالكة.

وكانت تحمل العديد من البقايا زخارف فخمة، ما يشير إلى أن العشيرة كانت ثرية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كونغ قوله: "هذا نادر جدًا بين الاكتشافات القديمة لأنيانغ، ما يعكس المكانة غير العادية وقوة مالك العربة".

وأضاف كونغ أن الاكتشافات الأخرى في الموقع توفر أدلة على كيفية بناء وتصميم منازل مملكة شانغ.

ولا يزال الباحثون يحاولون التأكد من الوضع الاجتماعي لعشيرة "Ce"، وكيف تم تنظيم المجتمع، وما إذا كان لديهم أي علاقة مع العائلة المالكة في المملكة.