"تساقط الشعر" في كوريا الجنوبية.. دخل سباق الانتخابات الرئاسية!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار المرشح الرئاسي للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، لي جاي-ميونغ، جدلاً هذا الأسبوع بعد اقتراحه السماح للتأمين الصحي العام بتغطية علاج تساقط الشعر، وانقسمت آراء الناخبين بين تأييده وانتقاد جدول أعماله الشعبوي.

واستند حامل شعلة الحزب الديمقراطي لي جاي-ميونغ خلال طرحه هذا الاقتراح، إلى أنّ قرابة 10 ملايين شخص في كوريا الجنوبية يعانون من تساقط الشعر، وأنّ العديد منهم يستوردون الأدوية من الخارج، أو يتناولون أدوية البروستات كبديل، جراء تكاليف العلاج المرتفعة.

وأثار اقتراحه زوبعة من الردود من قبل بعض الأشخاص، ولاقى مقطع فيديو مدته 15 ثانية يحاكي على نحو ساخر المرشح لي وهو يؤدي إعلانًا تجاريًا يقول فيه إنه أفضل مرشح لـ "شعرك"، رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير من التعليقات الساخرة عليه.

وعلّق أحد مستخدمي الإنترنت، كالتالي: "فلنقم بزرع لي جاي-ميونغ من أجلنا"، ردًا على أحد شعارات لي حول تساقط الشعر، تمّ تحميله داخل مجموعة حول تساقط الشعر على الإنترنت.

قالت جيونغ دا-إيون، أم لطفلين، خلال اجتماع نظمه حزب لي في وقت متأخر الأربعاء، دُعي إلى المشاركة فيه ناخبون يعانون من تساقط الشعر، إنها تخلّت عن العلاج الطبي الذي تبلغ كلفته 4 ملايين وون (3325 دولارًا) موزّعة على ستة أشهر، ولجأت إلى استخدام نوعية شامبو وطعام جيدين.

Credit: Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images

وفتح هذا التعهّد المجال أمام المعارضين للإدلاء بدلوهم من الإنتقادات، مثل أنّه أحدث بند على جدول أعمال لي الشعبوي. ورأى أهن تشول سو، المرشح عن حزب معارض صغير، الذي كان طبيبًا سابقًا ورجل أعمال برمجيات، أنّ اقتراح لي غير مسؤول، ووعد بخفض أسعار الأدوية الرديفة، وتمويل تطوير علاج جديد إذا انتخب رئيسًا للبلاد.

لي، الذي قال ذات مرة إنه يتطلّع لأن يكون "بيرني ساندرز الناجح"، اشتهر على خلفية مساعيه لدعم الدخل الأساسي للمواطن، واستجاباته الجريئة لكوفيد-19 خلال فترة توليه منصب حاكم مقاطعة غيونغجي.

وأشار لي سانغ -إي، الأستاذ بكلية الطب في جامعة غيغو الوطنية، إلى أنّ التأمين الصحي الوطني قد يتعثّر في حال أنفقت مئات مليارات الوون لتغطية تساقط الشعر، فيما الهدف من هذا النظام مساعدة من يعانون من أمراض خطيرة.

لا توجد بيانات رسمية حول عدد الكوريين الجنوبيين الذين يعانون من تساقط الشعر. وتملك خدمة التأمين الصحي الوطنية إحصاءات سنوية فقط حول الأشخاص الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات، وقد بلغ عددهم قرابة 230 ألف شخص، خلال عام 2020.

وقال لي جاي-ميونغ الأربعاء، إن تغطية تساقط الشعر ضرورية من ناحية "مظهر الجسم المكتمل" وأن حملته تدرس أثرها المالي المحتمل.