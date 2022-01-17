من متحف القاهرة في مصر إلى المتحف المصري الكبير.. رحلة كنوز توت عنخ آمون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد مشاهدة صورتها مع تمثال أخناتون، ستطرح على نفسك ألف سؤال وسؤال، وأوله ما إذا كانت بالفعل "حفيدة الفراعنة".. فمن هي المصورة المصرية، إيمان عرب؟

وبينما كانت في رحلة تصوير مع مجموعة من المصورين الفوتوغرافيين في متحف الاسكندرية القومي، لاحظ الفنان علاء الباشا تشابهًا كبيرًا في الملامح بينها وبين تمثال الملك الفرعوني.

وبالتالي، قرّر أن يوثق هذا التشابه في صورة تقف فيها عرب إلى جانبه.

تفاجأت عرب بالفعل، وشعرت بوجود تشابه كبير بين ملامحها وملامح المصريين القدماء.

Credit: Alaa ElBasha/Eman Ali

وبينما يقول كثيرون أن ملامحها تعكس وجه مصري أصيل، يطلق من يعرفونها عليها عادة لقب "نفرتيتي الغلابة" بسبب التشابه الكبير، على حد وصفها.

وبدورها، تفاجأت المصورة المصرية بردود الفعل القوية على الصورة، حيث انتشرت بسرعة كبيرة.

ومن بين أكثر التعليقات التي نالت إعجاب عرب هي "حفيدة الفراعنة".

وأوضحت المصورة المصرية، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "الصورة كانت عفويه جدًا و من دون أي تحضير مسبق أو حتى مكياج فرعوني".

وحول سؤالها عن هذا الشبه الكبير، تقول عرب: "أصولي من الصعيد وأعتقد أن الشبه يعود إلى ذلك".

ويُذكر أن عرب تعلمت التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 5 سنوات، حيث شاركت في الكثير من المعارض، وحصلت على عدد من الجوائز المحلية والعالمية. كما تميل المصورة المصرية إلى رصد حياة الشارع، و خصوصًا الاطفال.

ما رأيك في هذه الصورة؟ هل تجد تشابه الملامح ظاهرًا حقًا فيها؟