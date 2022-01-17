دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتجهت أنظار العالم، السبت بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2022، نحو مدينة لاس فيغاس الأمريكية لمتابعة فعاليات اختيار ملكة جمال العام للمتزوجات لعام 2021. وتمكنت ديبانجالي كامسترا، أول متسابقة تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة، من التنافس بين أفضل 3 متسابقات.

وخلال مسابقة الأزياء الوطنية، استعرضت كامسترا زيها المتلألئ المستوحى من الصقر - الطائر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.، من أنامل مصمم الأزياء الفنان الفلبيني كاري سانتياغو.

ويتميز الزي الذهبي بالكامل بجناحين على هيئة صقر مع قبعة للرأس تجسد شكل صقرٍ يحلق، إضافة إلى برقع مزين بالعملات العثمانية.

وشاركت كامسترا مقطع فيديو للزي، عبر حسابها على موقع "انستغرام"، وكتبت معلقة: "الصقر الذهبي، يمثل قوة ووحدة ورفاهية دولة الإمارات العربية المتحدة".

ورغم أن جائزة أفضل زي وطني ذهبت إلى ملكة جمال الهند، إلا أن كامسترا فازت عن فئة الزي الأكثر غرابة.

وأقيمت مسابقة ملكة جمال العالم 2021 في منتجع وكازينو "Westgate Las Vegas" في مدينة لاس فيغاس بولاية نفادا الأمريكية في الفترة بين 9 و16 يناير/ كانون الثاني 2022.

وانضمت كامسترا إلى متسابقات من الأردن، والفلبين، والهند، ورومانيا، وماليزيا، وسريلانكا، وأمريكا، وأوغندا، وزامبيا، وكندا، وكوريا الجنوبية، وروسيا في جولة نصف النهائي.

وتقلصت قائمة المرشحات إلى المراكز الستة الأولى، حيث نجحت ملكات جمال الإمارات، والأردن، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وأمريكا في تجاوز تلك الجولة.

ثم انضمت كامسترا إلى ملكة جمال الأردن وملكة جمال أمريكا في المراكز الثلاثة الأولى، حيث احتلت المركز الثالث كوصيفة ثانية في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، بينما فازت ملكة جمال أمريكا شايلين فورد بالمسابقة، تلتها ملكة جمال الأردن جاكلين ستاب في المركز الثاني كوصيفة أولى.