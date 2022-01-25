داخل حفل زفاف هندي افتراضي ثلاثي الأبعاد يشارك فيه 2000 مدعو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع استمرار التدابير الخاصة بـ"كوفيد-19" بمنع تنظيم حفلات الزفاف الكبيرة التقليدية في الهند، عمدت العائلات إلى تقليص عدد المدعوين إليها أو حتى إلغائها.. لكن تهرّب ثنائي من ذلك، بعدما استحدث صالة أعراس رقمية ثلاثية البعد، لا تشملها هذه القيود.

ودعا كل من دينش سيفاكومار بادمافاثي وجاناغاناندهيني راماسوامي من ولاية تاميل نادو بالهند، حيث لا يسمح بأن يتخطّى عدد المدعوين إلى الزفاف الـ100 شخص حاليًا، 2000 شخص إلى حفل زفاف افتراضي ينظماه الشهر المقبل. وانطلاقًا من كونهما معجبَين بسلسلة روايات "هاري بوتر"، استوحى الثنائي فكرة حفل زفافهما من مدرسة "هوغوارتس" (Hogwarts) لتعليم السحر، وحيث في وسع الضيوف المشاركة في الحدث من خلال هواتفهم، أو حواسيبهم اللوحية أو المحمولة.

وقال بادمافاثي، الذي يحمل اسم دينش س ب لـCNN: "حالت الجائحة دون تنظيم حفل زفاف حقيقي وواقعي يشارك فيه عدد كبير من الناس"، متابعًا: "لذلك، قرّرنا إقامة حفل زفافنا في فضاء افتراضي يعتمد على التفاعل الواقعي، ميتافيرس".

Credit: Courtesy SP Dinesh

ويستخدم مصطلح "ميتافيرس" (Metaverse) للدلالة على بيئات افتراضية ثلاثية البعد، حيث في إمكان المستخدمين التجمّع والتفاعل. ويعمل العريس، البالغ من العمر 24 عامًا، وهاوي "سلسلة الكتل" (blockchain) والعملات المشفرة، من خلال منصة "تارديفيرس" (TardiVerse) الناشئة على استحداث قلعة مستوحاة من "هوغوارتس" كي تكون بمثابة فضاء رقمي حاضن للمناسبة.

Credit: Courtesy TardiVerse

أما الزفاف الحضوري الرسمي فما برح قائمًا في قرية تاميل نادو مسقط رأس العروس راماسوامي، الواقعة في منطقة كريشناغيري، التي تبعد 273.5 كيلومتر عن عاصمة الولاية الجنوبية شينّاي، ويشارك فيه أصدقاء مقربين وأقارب. وبعد انتهاء المراسيم، يسجّل الثنائي دخولهما إلى حفل الزفاف الافتراضي الثلاثي الأبعاد، الذي ستبلغ كلفة تصميمه، وتطويره، واستضافته 150 ألف روبية هندية (2016 دولارًا).

ويستمر الحفل مدة ساعة، يلتقي خلالها العروسان مع المدعوين ويتبادلون أطراف الحديث، وفي إمكان الضيوف استكشاف القلعة واختيار الشخصية الرمزية (Avatar) التي يرغبون بها واللباس الملائم لها.

وبالإضافة إلى القدرة على دعوة الضيوف الذين لم يتمكنوا من المشاركة بطريقة أخرى، قال الثنائي إن الاحتفال الرقمي له ميزة فريدة أخرى، حيث في إمكانهما إشراك والد العروس راماسوامي الراحل، في هذه المناسبة.

والد العروس الراجل سيشارك في المناسبة ويبارك العروسان من خلال شخصية رمزية Credit: Courtesy TardiVerse

وفي هذا الإطار، أوضح بادمافاثي أنّ "والد زوجتي فارق الحياة في أبريل/ نيسان الماضي..لذلك، أعمل على ابتكار شخصية رمزية له ثلاثية الأبعاد تشبهه، وسيباركنا. وهذا أمر ممكن فقط في عالم ميتافيرس".

وتداولت الكثير من الأخبار زيجات "ميتافيرس"، وبينها إقدام ثنائي أمريكي على إقامة حفل حضوري بالتوازي مع آخر رقمي على منصة "فيبريلا" (Vibrela) الافتراضية. لكن، في حين أنّ القانون الهندي يشترط شهودًا لإتمام مراسم الزواج، يعتقد بادمافاثي أن تنظيم حفل زفافه في هذا العالم الإفتراضي الثلاثي الأبعاد "ميتافيرس"، سيكون الأول من نوعه في البلاد.

وبعد إقناع خطيبته بالفكرة، وهي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حصل بادمافاثي أيضًا على موافقة والديه لتنظيم هذا الحدث غير التقليدي، على حد تعبيره، قائلًا: "منذ طفولتي، أهوى العمل مع الروبوتات.. وخلال العام الماضي كنت أعمل في سلسلة الكتل (blockchain) وعملة إيثر المشفرة"، مضيفًا: "لذلك تدرك عائلتي عشقي للتكنولوجيا".