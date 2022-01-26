تعاون بحريني وأردني لتصميم حقيبة فاخرة ستتفاجأ من مكونها الأساسي

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تعرف على التصميم الذي ألهم العديد من مباني شانغهاي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يرمي بعض الأشخاص قشور فاكهة البرتقال في القمامة، يستخدمها عمر سرطاوي، وهو متخصص في فن الطبخ الجزيئي، في تصميم حقيبة يد فاخرة وصديقة للبيئة.

ومنذ حوالي 3 سنوات، بدأ سرطاوي في تطوير قشور الخضار والفاكهة بطرق جديدة، لاستخراج مادة صديقة للبيئة، بحيث يمكن استخدامها في مختلف القطاعات، مثل الأزياء، والأثاث، وغيرها.

Credit: Omar Sartawi

وعندما تعرّف الشيف الأردني إلى المصممة البحرينية، نوف الشكار، عن طريق أحد الأصدقاء، وقع في حب تصاميمها الفريدة من نوعها، خاصة أنها كانت تعمل على إنتاج مصنوعات مستدامة جديدة.

وبعد أن استغرقه الأمر أسبوعين لاستخدام تقنيات حديثة وقديمة لتطوير قشر البرتقال، صممت نوف الحقيبة بجميع تفاصيلها، واختارت حجر الملاكيت المنحوت يدويًا الفريد من الهند.

Credit: Omar Sartawi

وبينما شحنت المصممة البحرينية هذا الحجر إلى لبنان، شحن سرطاوي القشور أيضًا إلى لبنان، حيث تتواجد الورشة في واحدة من أكثر الشركات رواجًا في صناعة الحقائب، والتي تعمل مع أكبر الأسماء في القطاع.

واستغرق تصميم هذه الحقيبة مدة عام، حيث شُحنت المواد مرتين. وفي المرة الأولى، تعرضت المواد للتلف أثناء العملية، وقامت نوف بتغيير التصميم مرتين.

Credit: Omar Sartawi

وقال سرطاوي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "المادة تمثل اتجاهًا جديدًا في قطاع الاستدامة، وهي تختلف عن أي مادة أخرى مستخدمة".

وأشار الشيف الأردني إلى أن الكثير من الأشخاص تفاجأوا، بمجرد معرفتهم أن هذه الحقيبة مصممة من قشور البرتقال، ما جعل العديد منهم يرغبون بالشراء من الخط الجديد القادم من الحقائب.

Credit: Omar Sartawi

وأوضح سرطاوي: "من المذهل أنني أتيت من الأردن ونوف من البحرين، ثم تم تصنيع هذه الحقيبة في لبنان، وأخيراً تم عرضها في منصة جميلة للفن والثقافة في دبي، ما يعكس تعاوننا كمنطقة معًا من أجل تقديم ابتكاراتنا للمسرح العالمي"، مضيفًا: "يأتي الابتكار من منطقتنا وهذا واضح جدًا في منطقة الخليج، مثل دولة الإمارات، والسعودية، والعديد من البلدان الأخرى التي تقود الطريق".

وبينما قرر كلًا من سرطاوي ونوف وضع النموذج الأولى في مزاد للأعمال الخيرية، إلا أن القطع الحصرية الأخرى ستُباع عند إنتاجها خلال الشهر المقبل، أي شهر فبراير/ شباط.

وفي الوقت الحالي، يعمل سرطاوي على خط جديد مع نوف ومصممين آخرين للبدء في صنع أثاث وأزياء فاخرة عالية الجودة، وإتاحتها بسهولة للبيع.

وأوضح سرطاوي: "أتحدث مع أحد أفضل منصات البيع عبر الإنترنت في العالم، حيث أحبوا الحقيبة، ونحن نمضي قدمًا في ذلك".

وبدوره، يأمل سرطاوي في إنشاء مشاريع مستدامة في مدينة العلا بالسعودية، ومن خلال بعض الأحداث الدولية الأخرى، لإظهار الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.