أميرة تمتطي الخيل على مدرج "شانيل" للأزياء بأسلوب درامي.. من هي؟

ما هو الرابط ما بين ابنة جوني ديب وعطر "شانيل رقم 5"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت دار الأزياء الفرنسية الراقية "شانيل" النقاب عن أحدث مجموعاتها بأسلوب درامي، في أسبوع الموضة لملابس "الهوت كوتور" في العاصمة الفرنسية باريس، بظهور أميرة حقيقية على المدرج، على ظهر حصان.

وبهدف مفاجأة الضيوف في معرض "Grand Palais Éphémère"، افتتحت دار الأزياء الفرنسية عرضها يوم الثلاثاء بمساعدة ابنة شقيقة الأمير ألبرت، أمير موناكو، شارلوت كاسيراغي، وهي أيضًا عارضة قفز استعراضية تنافسية.

وارتدت كاسيراغي سترة مطرزة من علامة "شانيل" وخوذة سوداء اللون، أثناء ركوبها على ظهر الحصان على المنصة في عرض مصحوب بأداء مباشر للموسيقي، سيباستيان تيلير.

وحضر العرض العديد من الضيوف البارزين، من بينهم مارجو روبي، وفاريل وليامز، ورئيسة تحرير "فوغ"، آنا وينتور.

Credit: Credit: Gao Jing/Xinhua/Getty Images

وأعلنت "شانيل" عن كاسيراغي كسفيرة للعلامة التجارية في عام 2020، بعد أن عرضت سابقًا الأزياء للعديد من دور العرض مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران".

وكانت والدتها كارولين، وهي أميرة هانوفر، صديقة مقربة للمدير الإبداعي الراحل لـ"شانيل"، كارل لاغرفيلد.

Credit: Credit: Gao Jing/Xinhua/Getty Images

وفي فيديو ترويجي أُنتج قبل العرض، قالت كاسيراغي إن استخدام الخيول يتماشى مع قصة "شانيل" ومؤسسها، موضحة: "أفكر على الفور في قصة شانيل وغابرييل شانيل.. كان ركوب الخيل مهمًا للغاية في رؤيتها للعلامة التجارية".

وبحسب الفيديو الترويجي الخاص بـ"شانيل"، أراد الفنان الفرنسي، كزافييه فيلهان، والمديرة الإبداعية، فيرجيني فيارد، أن تتباين ملابس العارضات مع جمال الفارس والحصان.

وبعد حضور كاسيراغي الدراماتيكي، ظهرت بقية العارضات في مجموعة ملابس "الهوت كوتور" لربيع-صيف 2022.