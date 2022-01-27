مستشفى في بنغلاديش يفوز بجائزة أفضل مبنى جديد في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز مستشفى في بنغلاديش، مشيّد في منطقة معرّضة لخطر ارتفاع منسوب المياه، بجائزة أفضل مبنى في العالم.

وأُعلن الثلاثاء، عن فوز مستشفى الصداقة في منطقة ساتخيرا الواقعة جنوب بنغلاديش والمعرّضة للأعاصير، بجائزة "ريبا" الملكية للهندسة المعمارية الدولية المرموقة، وأثنت لجنة التحكيم على تمحور "جوهر التصميم حول جانبي الرعاية والإنسانية".

ويتألّف هذا المرفق العام الذي استُخدمت في بنائه حجارة محلية، من 80 سريرًا توزّعت على سلسلة من الساحات المظلّلة. ويمرّ وسطها مجرى مائي يفصل بين أجنحة المرضى المقيمين والعيادات الخارجية.

Credit: Kashef Chowdhury/URBANA

واختار "ريبا" (المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين) الذي ينظم الجائزة هذا المشروع، لتناغمه مع المنطقة الريفية المحيطة به، واستحداث "تجربة مبهجة، ومشجعة للزوار، والمرضى، واختصاصيي الرعاية الصحية".

وصمّم المعماري كاشف شودهوري وشركته "أوربانا" (Urbana) التي تأخذ من العاصمة البنغلاديشية دكا مقرًا لها، المستشفى بناء على طلب المنظمة غير الحكومية للتنمية المستدامة "الصداقة" (Friendship). ووصف شودهوري قرار لجنة الحكم بتكريم هذا المشروع المشيّد في "منطقة هامشية من العالم" بأنّها "لحظة رائعة بأهميتها".

وجاء على لسان شودهوري في بيان إعلامي أنّ هذا الفوز "يشكّل حافزًا قد يلهم العديد منّا للالتزام بوضع تصاميم معمارية هادفة تأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني والطبيعة المحيطة، رغم الموارد والأدوات المحدودة، من أجل الارتقاء على نحو جماعي لمواجهة حالات الطوارئ الراهنة، على مستوى الكوكب".

Credit: Kashef Chowdhury/URBANA

وتكريمًا للمباني أو الهياكل التي تظهر "التميّز في التصميم والتأثير الاجتماعي"، ينظّم المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين "RIBA" هذه الجائزة كل عامين. وفي بيان إعلامي يعلن عن الفائز، أشار "ريبا" إلى أنّ مستشفى الصداقة بُني في "بيئة هشة وحيوية"، حيث استُعيض عن حقول الحبوب بمزارع القريدس نتيجة لارتفاع منسوب المياه.

وإلى ذلك، يتمتّع تصميم هذا المستشفى بالعديد من الخصائص المستدامة. مثل كيف يتمّ تنظيم المساحات المظلّلة بغية توفير تهوئة طبيعية والاستغناء عن المكيّفات. كما صمًّم المعماريون شبكة تصريف للمياه تجمّع مياه الأمطار من حول المبنى في خزانات للاستخدام المستقبلي، وتتفادى بالتالي تشبّع التربة بالمياه.

وضمّت لجنة التحكيم خبراء من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وترأستها المعمارية الفرنسية أوديل ديك.

وقالت ديك في بيان صحافي إنّ المستشفى "يرتقي إلى تحديات العالم الصعبة، مثل عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية، والأثر المدمّر للتراجع المناخي على المجتمعات الهشة".

وأضافت في البيان أنّ "هذا المبنى يبرهن كيف يمكن إنجاز عمارة جميلة من خلال تصميم جيد، ضمن ميزانية متواضعة نسبيًا، وفي ظل عوائق صعبة يفرضها الواقع".

Credit: Kashef Chowdhury/URBANA

وقد اختير المشروع ضمن 16 مشروعًا من 11 دولة وصلت إلى التصفيات نصف النهائية، وكان ضمن ثلاثة مشاريع وصلت إلى اللائحة القصيرة، ومنها صالة "جايمس-سيمون"، وهي صالة عرض فنيّة قائمة في متحف في العاصمة الألمانية برلين، و"ليل لانجيبرو" الجسر الذي يبلغ طوله 160 مترًا، والخالي من المركبات الآلية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقد تمّ تأخير منح هذه الجائزة مدة عام جراء جائحة "كوفيد-19"، وآخر جائزة مُنحت كانت من نصيب مدرسة ريفية في البرازيل، عام 2018.

كما تمّ الإعلان الثلاثاء، عن فوز "مجموعة التصميم هوبا" الإيرانية بجائزة "ريبا" الدولية للعمارة الناشئة، عن مبنى "مبتكر" بُني من حجارة القرميد في العاصمة الإيرانية طهران.