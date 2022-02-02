دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عامها الثاني، جذبت جوائز "SinoPhoto" العالمية السنوية، التي تُدار بالاشتراك مع معهد "لاو الصين" في "كينجز كوليدج" لندن، نحو 2000 مشاركة بين مصورين محترفين وهواة.
ومن بين المشاهد التي ظهرت في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي تسلّط الضوء على الحياة في الصين، صورة لعرض دمى خيال الظل بإحدى القرى، وراعي يرعى الماشية، بالإضافة إلى صبيين يؤديان حركة بهلوانية للوقوف على اليدين.
ودُعي المشاركين لتقديم صور "تعبّر عن وجهة نظرهم حول الثقافة الصينية، وتفسيرها، ومشاركتها" في أربع فئات مختلفة هي "المنزل"، و"البيئة"، و"العمل واللعب"، و"المياه".
وتضم قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، التي أعلن عنها هذا الأسبوع، مصورين ليس فقط من الصين، بل من المملكة المتحدة، وبولندا، وأوكرانيا أيضًا.
فازت صورة المصور الصيني لي هوايفنغ "الأحلام الراقصة لفتاة جبلية"، التي تصور فتاة صغيرة تدور أمام جدتها، بفئة "العمل واللعب"، وحصلت أيضَا على صورة الفائزة بشكل عام في المسابقة.
ووصفت لجنة تحكيم ضمت الفنان ياو لو والمهندس المعماري باتريك شوماخر الصورة بأنها "لحظة فرح" و"رؤية كونية للطفلة تحت أشعة الشمس".
والفائزون الثلاثة الآخرون هم يانغ تونغ يو عن صورته لرجل يدفع قارب صيده عبر بحر مغطى بالطحالب، وهوانغ جيان جون عن صورته من تحت جسر في مدينة يويهتشينغ الساحلية، وهوانغ تشينغ جون عن صورته لزوجين مسنين يقفان خارج منزلهما مع عرض ممتلكاتهما.
وقد تم اختيار 12 متسابقًا آخر "مُثنى عليهم للغاية".
وفي بيان صحفي، قال مؤسس الجوائز ينتونغ بيتسر: "تمثل المشاركات لقطة متنوعة للثقافة الصينية، يتم إثرائها من خلال العدسات الإبداعية والمبتكرة للوافدين الموهوبين لدينا".
وستُعرض الصور الفائزة والتي نالت استحسانًا كبيرًا الشهر المقبل في متحف شرق آسيا للفنون في مدينة باث بالمملكة المتحدة.