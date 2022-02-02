دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عامها الثاني، جذبت جوائز "SinoPhoto" العالمية السنوية، التي تُدار بالاشتراك مع معهد "لاو الصين" في "كينجز كوليدج" لندن، نحو 2000 مشاركة بين مصورين محترفين وهواة.

ومن بين المشاهد التي ظهرت في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي تسلّط الضوء على الحياة في الصين، صورة لعرض دمى خيال الظل بإحدى القرى، وراعي يرعى الماشية، بالإضافة إلى صبيين يؤديان حركة بهلوانية للوقوف على اليدين.

فاز المصور الفوتوغرافي هوانغ تشينغ جون بفئة "المنزل" عن صورته لزوجين مسنين يقفان خارج منزلهما مع عرض ممتلكاتهما Credit: Huang Qingjun

ودُعي المشاركين لتقديم صور "تعبّر عن وجهة نظرهم حول الثقافة الصينية، وتفسيرها، ومشاركتها" في أربع فئات مختلفة هي "المنزل"، و"البيئة"، و"العمل واللعب"، و"المياه".

فاز يانغ تونغيو بفئة "البيئة" بهذه الصورة لرجل يدفع بقارب الصيد الخاص به عبر المياه المغطاة بالطحالب في مدينة تشينغداو الساحلية. Credit: Yang Tongyu

وتضم قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، التي أعلن عنها هذا الأسبوع، مصورين ليس فقط من الصين، بل من المملكة المتحدة، وبولندا، وأوكرانيا أيضًا.

نال المصور لي جيان بينغ الإشادة على هذه الصورة من عام 2020 لعرض دمى خيال الظل في مقاطعة شاندونغ Credit: Li Jianping

فازت صورة المصور الصيني لي هوايفنغ "الأحلام الراقصة لفتاة جبلية"، التي تصور فتاة صغيرة تدور أمام جدتها، بفئة "العمل واللعب"، وحصلت أيضَا على صورة الفائزة بشكل عام في المسابقة.

ووصفت لجنة تحكيم ضمت الفنان ياو لو والمهندس المعماري باتريك شوماخر الصورة بأنها "لحظة فرح" و"رؤية كونية للطفلة تحت أشعة الشمس".

تعرض الصورة بعنوان "الحركة المزدوجة" بعدسة المصور لي هوايفنغ زوجًا من البهلوانيين الشباب في مدرسة لتعليم حركات الأكروبات في مدينة دتشو بمقاطعة شاندونغ Credit: Li Huaifeng

والفائزون الثلاثة الآخرون هم يانغ تونغ يو عن صورته لرجل يدفع قارب صيده عبر بحر مغطى بالطحالب، وهوانغ جيان جون عن صورته من تحت جسر في مدينة يويهتشينغ الساحلية، وهوانغ تشينغ جون عن صورته لزوجين مسنين يقفان خارج منزلهما مع عرض ممتلكاتهما.

التقط المصور تشاو جينلي صورته التي تحمل عنوان "الراعي على طريق قديم" في مقاطعة غانسو الشمالية الغربية Credit: Zhao Jinli

وقد تم اختيار 12 متسابقًا آخر "مُثنى عليهم للغاية".

تظهر فتاة صغيرة تدور أمام جدتها، وحصلت صورة المصور الصيني لي هوايفنغ بعنوان "الأحلام الراقصة لفتاة جبلية" على جائزة الصورة الفائزة بشكل عام Credit: Li Huaifeng

وفي بيان صحفي، قال مؤسس الجوائز ينتونغ بيتسر: "تمثل المشاركات لقطة متنوعة للثقافة الصينية، يتم إثرائها من خلال العدسات الإبداعية والمبتكرة للوافدين الموهوبين لدينا".

وستُعرض الصور الفائزة والتي نالت استحسانًا كبيرًا الشهر المقبل في متحف شرق آسيا للفنون في مدينة باث بالمملكة المتحدة.