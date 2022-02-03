لا يوجد مثله.. مغني عالمي يفتتح منتجعًا جديدًا في جزر البهاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المغني الأمريكي والمؤلف والمنتج فاريل ويليامز عن مشروع جديد بالتعاون مع رائد أعمال الضيافة والحياة الليلية في مدينة ميامي الأمريكية، ديفيد غروتمان، عبارة عن منتجع جديد سيكون جزءًا من جزيرة "أتلانتس باراديس".

وتُعرف هذه الجزيرة بكونها إحدى وجهات جزر البهاما، التي تشتهر بأبراجها المرجانية الوردية ومعالمها البحرية.

ومن المقرّر افتتاح منتجع "Somewhere Else" في يناير/ كانون الثاني من العام 2024.

كشف فاريل ويليامز ورائد أعمال الضيافة والحياة الليلية في ميامي، ديفيد جروتمان، عن خطط لمنتجع بتصميم جديد. Credit: Credit: Seth Browernick for Groot Hospitality

وسيحتضن المنتجع حوالي 400 غرفة وجناح، والعديد من المطاعم والحانات، إضافة إلى استوديوهات تسجيل ومناظر طبيعية مورقة في الداخل والخارج.

وقال ويليامز، في مقابلة حصرية مشتركة مع جروتمان، إن مفهوم "الحداثة الاستوائية" يُعاد تخيله لهذه المساحة الجديدة.

وأوضح: "في كثير من الأحيان، عندما نتحدث عن الجماليات الاستوائية، هناك عودة إلى زمن آخر.. نحن في طريقنا إلى المستقبل هنا".

ومن خلال فريق التصميم بقيادة شون سوليفان، الشريك في مجموعة "روكويل" لديفيد روكويل، سيقدم المنتجع حمامات السباحة المتتالية التي تجذب العين، وغرف متعدّدة الألوان في جميع أنحاء مكان الإقامة.

وسيرتبط "Somewhere Else"ببناء مزين باللون الوردي، يُعرف باسم "The Beach".

وكان أول فندق بُني على جزيرة "أتلانتس باراديس"، وقد صممه المهندس الراحل، موريس لابيدوس.

ويقع فندق "The Beach" في ركن هادئ من جزيرة "أتلانتس باراديس"، ويتم إعادة عرضه بالكامل.

أطلق فاريل ويليامز وديفيد جروتمان فندق The Goodtime في ميامي في أبريل/ نيسان 2021. Credit: Credit: Courtesy Groot Hospitality

ويُعتبر منتجع "Somewhere Else" هو ثالث عمل مشترك بين ويليامز، الحائز على جائزة جرامي 13 مرة، ومؤسس جروت للضيافة، جروتمان.

ويعد كل من ويليامز وجروتمان شركاء أيضًا في مطعم "Swan" ومقره ميامي، وفندق "The Goodtime"، الذي افتُتح وسط ضجة صاخبة في عام 2021.

ولكن، يُعتبر مشروع جزر البهاما هو أكبر مشروع للثنائي وأكثره تعقيدًا حتى الوقت الحالي.

يعكس فندق The Goodtime جمالية الفن الزخرفي. Credit: Credit: Courtesy Groot Hospitality

وسيحتفظ ويليامز وجروتمان بنسبة 100٪ بالملكية الفكرية الخاصة بـ"Somewhere Else"، وتم منحهما تفويضًا مطلقًا حول كيفية تنفيذها.

وأوضح جروتمان: "نحن نركز حقًا على الهواء الطلق، والتجارب التي يمكن أن تحصل عليها في مكان الإقامة.. ما لن يكون لدينا هو ملهى ليلي، على سبيل المثال".

ولن يقع "Somewhere Else" ضمن نطاق أسعار المنتجعات المعقولة، ولكن لن يتم تصنيفه أيضًا في أعلى شريحة فاخرة.

وفي الواقع، أوضح سوليفان أن فريق المنتجع يعيد النظر في معنى "الرفاهية" حقًا اليوم.

وقال سوليفان: "نعتقد أن الرفاهية الحقيقية حاليًا تكمن فيما يختبره الشخص… كلاهما على دراية جيدة بالتصميم، ولكن بين قدرة ديفيد على إنشاء أماكن عالية الطاقة ولا تُنسى وتركيز فاريل على الصحة والعافية، فإنه توازن مثالي.. ورغم أنني أقول هذا بحذر، إلا أنني أعتقد أننا نفعل شيئًا لم يتم فعله مطلقًا".