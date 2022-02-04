بعد شرائه بـ30 دولارًا.. عمل فني يباع بأكثر من 10 ملايين دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تقدير قيمة رسم يعود إلى القرن السادس عشر، رسمه إحدى الفنانين البارزين في عصر النهضة الألمانية، بما يزيد عن 10 ملايين دولار، بعد أن تم شراؤه بداية مقابل 30 دولارًا فقط، عام 2017.

وبحسب دار Agnews Gallery للمزادات في لندن، التي تملك العمل الفني، أوضحت أنّ آلبرخت دورر توفي عام 1528، ويعتبر أبرز فنان ألماني في عصره، وأحد أهم فناني ومفكّري عصر النهضة الأوروبية.

ويحمل الرسم، الذي أعيد اكتشافه عنوان "العذراء والطفل".

ونظرًا إلى أنه تمت دراسة مهنة دورر وإرثه بعمق منذ وفاته، فمن النادر جدًا العثور على أعمال غير معروفة له.

وقال دار المزادات في بيان صحفي إن هذا الرسم كان "موضع اهتمام كبير منذ إعادة اكتشافه".

وصرح كليفورد شورير، جامع الأعمال الفنية ومستشار المعرض، لـCNN، الخميس، أنه شاهد العمل الفني النادر، الذي يعتقد أنه أنجز عام 1503، صدفة في طريقه إلى تلبية دعوة إلى حفلة تقام بمساتشوستس، عام 2019.

وكان نسي شراء هدية، فمرّ بطريقه على مكتبة تبيع أعمالًا ذات قيمة فنية كبيرة. وأخبره صاحب المكتبة أنّ صديقًا له يملك لوحة لدورر وطلب منه إلقاء نظرة عليها. وافق شورير لكنّه لم يتأمّل كثيرًا، ذلك أن آخر لوحة للفنان "كاليبر" (Caliber) اكتُشفت قبل 100 عام.

وقال شورير لـCNN، إنّ اللوحة بيعت في حديقة منزل مهندس معماري أهداه إياها والده تاجر الأعمال الفنية.

وأوضح شورير أنه أخبر المالك، الذي لم يرغب بالكشف عن هويته: "أعتقد أنه إمّا أعظم تزوير رأيته في حياتي أو تحفة فنية".

وتابع: "كأن كهرباءً مسّتني. عندما تنتمي إلى العالم الذي أعيش فيه حيث أُمضي حياتي باحثًا عن أعمال غير معروفة تؤدي إلى اكتشافات رائعة.. وتيقنت أنني كنت في بداية شيء مثير للغاية".

وروى شورير كيف خرج لاحقًا في جولة استغرقت ثلاث سنوات للتحقق من العمل الفني، التي تضمنت القيام بـ17 رحلة دولية حول العالم لاستشارة الخبراء.

وشمل ذلك مائدة مستديرة في المتحف البريطاني في لندن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث خضعت اللوحة للفحص من قبل علماء في هذا المجال، إلى جانب أعمال أخرى على الورق للفنان دورر.

Credit: Credit: Giorgio Morara/Alamy Stock Photo

وقال شورير لCNN إن العمل الفني خضع لتحليل فني fحسب العمر ويحمل السمة المميزة للفنان. ويعتقد أنه يعادل "ثمانية أرقام"K ويتجاوز الـ10 ملايين دولار.

وأضاف: "ربما يكون من العدل القول إنه أحد أعظم فناني الرسم التصويري الذين عاشوا على الإطلاق، فهو رائد في النقش والرسم.. كان مايسترو بالأبيض والأسود.. وألهمت نقوشه الشهيرة العديد من الفنانين في جميع أنحاء العالم".

وقال شورير، إسوة بالفنان الهولندي لوكاس فان ليدن، الذي بيعت رسوماته بمبلغ 15.6 مليون دولار عام 2018: "من حيث القيمة النسبية، أعتقد أنه يتعين عليك مقارنتها برسومات رئيسة أخرى قديمة".