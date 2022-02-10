الكشف عن أبرز الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت صورة بالأبيض والأسود لفيل عملاق في تنزانيا بعدسة مصور كويتي، وأخرى لحصانٍ أبيض مهيب ينحني أمام الكاميرا من بين الصور الفائزة في برنامج الجوائز الوطنية لجوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

وبقيادة المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، يدعم برنامج الجوائز الوطنية لهذا العام المصورين الذين التقطوا صورًا مميزة للحياة في جميع أنحاء العالم.

صورة بعنوان "ركوب دراجة مع الأزهار"، للمصور الفيتنامي ثانه نجوين بوك، تجسد ثقافة الشارع النابضة بالحياة في العاصمة هانوي، حيث يركب الباعة دراجاتهم. Credit: Thanh Nguyen Phuc

ووقع اختيار لجنة التحكيم على 59 صورة فائزة للبرنامج هذا العام، وتم اختيار الفائزين من المسابقة المفتوحة التي شارك فيها حوالي 170 ألف مشارك.

صورة بعنوان "صراع الحياة"، للمصورة القطرية أمل براساد، توضح نضال صيادي إحدى القرى من أجل البقاء Credit: Amal Prasad

وشهدت نسخة عام 2022 من جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي مشاركة ما يزيد على 340 ألف صورة من 211 منطقة، وفقًا لبيان صحفي أعلن عن أسماء الفائزين يوم الثلاثاء.

المصور كونوتش تشوتمونجكولبورن يستخدم تمثال بوذا الكبير في بانكوك، تايلاند، كخلفية لصورته بعنوان "التمثال الكبير وسط المدينة" Credit: Kunuch Chutmongkolporn

وشاركت 61 دولة في برنامج الجوائز الوطنية هذا العام.

صورة بعنوان "لو مونت سانت ميشيل أثناء الغروب" للمصور التركي سيغديم آيلديز، التقطها على شواطئ نورماندي بفرنسا وقت غروب الشمس. Credit: Cigdem Ayyildiz

وستُعرض الأعمال الفائزة في كتاب جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي، وفي معرض سومرست هاوس في لندن، المقرّر عقده في الفترة الممتدة من 13 أبريل/ نيسان حتى 2 مايو/ أيار المقبلين.

صورة بعنوان "الأفعى الذهبية" للمصور ياور عباس تبرز غروب الشمس الذهبي في الصحراء الباردة في سكاردو، باكستان. Credit: Yawar Abbas

ومن المقرر الإعلان عن جميع الفائزين عن فئات الطلاب، والشباب، والمسابقة المفتوحة، ومسابقة المحترفون بجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022 بتاريخ 12 أبريل/ نسيان المقبل.