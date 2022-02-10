الكشف عن أبرز الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت صورة بالأبيض والأسود لفيل عملاق في تنزانيا بعدسة مصور كويتي، وأخرى لحصانٍ أبيض مهيب ينحني أمام الكاميرا من بين الصور الفائزة في برنامج الجوائز الوطنية لجوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
وبقيادة المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، يدعم برنامج الجوائز الوطنية لهذا العام المصورين الذين التقطوا صورًا مميزة للحياة في جميع أنحاء العالم.
ووقع اختيار لجنة التحكيم على 59 صورة فائزة للبرنامج هذا العام، وتم اختيار الفائزين من المسابقة المفتوحة التي شارك فيها حوالي 170 ألف مشارك.
وشهدت نسخة عام 2022 من جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي مشاركة ما يزيد على 340 ألف صورة من 211 منطقة، وفقًا لبيان صحفي أعلن عن أسماء الفائزين يوم الثلاثاء.
وشاركت 61 دولة في برنامج الجوائز الوطنية هذا العام.
وستُعرض الأعمال الفائزة في كتاب جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي، وفي معرض سومرست هاوس في لندن، المقرّر عقده في الفترة الممتدة من 13 أبريل/ نيسان حتى 2 مايو/ أيار المقبلين.
ومن المقرر الإعلان عن جميع الفائزين عن فئات الطلاب، والشباب، والمسابقة المفتوحة، ومسابقة المحترفون بجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022 بتاريخ 12 أبريل/ نسيان المقبل.