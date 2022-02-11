دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسرت تميمة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي تقام في بكين، الباندا المرحة التي ترتدي قوقعة جليديّة، قلوب الجماهير.. إلى أن نطقت.

وأعرب معجبو الباندا المحبوبة "بينغ دوين دوين"، عن سخطهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تكلمت التميمة الأولمبية بصوت ذكوري عميق، خلال برنامج بثته محطة CCTV الحكومية، الثلاثاء.

وجاء في إحدى التعليقات المنشورة على منصة Weibo الصينية المماثلة لـ"تويتر": "بدأت بينغ دوين دوين بالكلام.. وأصبت بخيبة أمل كبيرة". وافقه كثر واصفين صوت التميمة بأنّه ""مثير للاشمئزاز"، وقالوا إنهم لم يتمكّنوا من متابعة مشاهدة المقابلة.

تذمّر منشور واحد من صوت بينغ دوين دوين فحصد أكثر من 20 ألف إعادة نشر على منصة Weibo.

وكانت بينغ دوين دوين، أو بالأحرى مراسل يرتدي بدلة بينغ دوين دوين القابلة للنفخ يُجري مقابلة مع المتزلج الصيني يانغ شوروي. فضاع محتوى المقابلة وسط عاصفة الغضب التي اجتاحت الإنترنت.

فاجأ رد الفعل العنيف والسريع محطة CCTV، التي سبق وروّجت للبرنامج قبل بثه، لكنها عادت وحذفته عن موقعها على الإنترنت الأربعاء.

حاولت الرقابة كبح جماح الاحتجاجات، من خلال حظر بعض "الهاشتاغات" على Weibo مثل #نطقت_بينغ_دوين_دوين"، لكن، ليس قبل أن تسنح الفرصة للعديد من مشاركة خيبتهم.

فكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "حزنت جدًا.. فعندما فتحت (منصة التسوق عبر الإنترنت) تاوباو كي أشتري علاقة مفاتيج بينغ دوين دوين، كنت أفكر بصوت رجل بمنتصف العمر".

ونشر آخر: "لا أريد سماع صوت عمي (أو خالي) عندما تتحدث بينغ دوين دوين. إنه مجرد باندا صغير ولطيف".

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وكانت الباندا المستديرة الجسم أسرت قلوب المشجعين خلال هذه الألعاب، بعدما شوهدت ترقص على المدرجات، مثيرة حماسة الجماهير الأولمبية وهتافاتهم. وقُدّمت لعبة بينغ دوين دوين الصغيرة للرياضيين الفائزين، وبينهم المتزلجة إيلين غو.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن منتجات الباندا التي ترتدي البذلة الرياضية الشتوية "تباع مثل الكعك الساخن"، وطلبت اللجنة المنظمة في بكين إنتاج المزيد منها لإرضاء المشجعين.

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لكن الغضب الأخير الذي طال "صوت" التميمة قد يؤثر على شعبيتها، حتى أنّ بعض مستخدمي الإنترنت عادوا إلى القوانين المكتوبة فوجدوا أنّ التميمة الأولمبية لا يفترض بها التحدث، وفق إرشادات اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، بغية الحفاظ على وضع حيادي جنساني.

وكانت لجنة بكين الأولمبية وقعت حسب ما ورد في جريدة الحكومية الإخبارية Procuratorate Daily، عقدًا مع اللجنة الأولمبية الدولية يمنع بينغ دوين دوين من الكلام.