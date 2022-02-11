حطمت الرقم القياسي.. مجموعة أحذية رياضية تباع بـ25 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باعت دار سوزبي للمزادات 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي، بحسب ما أعلنت الدار الأربعاء، أي فاق ثمانية أضعاف التقدير المبدئي البالغ 3 ملايين دولار.

وكانت النسخة الخاصة من أحذية "لوي فويتون" و"نايكي إير فورس 1"صُمّمت لمجموعة ربيع وصيف عام 2022 الخاصة بـ"لوي فيتون"، وفق ما ذكرت دار سوزبي في بيان صحفي.

وقالت "سوزبي" إنها المرة الأولى التي يطرح فيها أحذية رياضية للبيع في هذا المزاد.

Credit: Credit: Sotheby's

وقال متحدث باسم الدار إلى شبكة CNN الخميس، أن مجموعة الأحذية الرياضية حقّقت "رقم إجمالي قياسي للمزاد" عن فئة الأزياء.

رغم ذلك، فإن بيع أزواج الأحذية الرياضية منفردة حققت أرقامًا أعلى. ويشمل ذلك زوج حذاء رياضي من طراز Nike Air Ships، كان يرتديه نجم كرة السلة مايكل جوردان، الذي بيع مقابل 1.47 مليون دولار، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وتوفي أبلوه، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لملابس "لوي فويتون" الرجالية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن عمر يناهز 41 عامًا، بعد معاناته لعامين، من نوع نادر من مرض السرطان.

وتراوحت مقاسات الأحذية بين 5 و18، علمًا أن قياس 5 بيع بـ352800 دولار، وهو السعر الأعلى الذي تجاوز تقديره المبدئي، ـ15 ألف دولار، بـ23 ضعفًا.

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وقالت دار سوزبي إنها تلقت 10 آلاف عرض في المجمل، 40٪ منها مصدره آسيا. وأكثر من ثلثي المشاركين بالمزاد دون سن الأربعين.

وتم بيع كل زوج بحقيبة برتقالية من "لوي فيتون"، ومصنوعة من جلد "توريلون".

وأشار البيان إلى أنّ جزءًا من الأرباح المحققة سيخصّص لتمويل منحة فيرجل أبلوه "ما بعد الحداثة" الدراسية، لدعم تعليم الطلاب السود الموهوبين، أمريكيين من أصول أفريقية كانوا أو من أصول أفريقية.

وأضاف أنّ أبلو ساهم في وقت مبكر بتنظيم هذا المزاد قبل وفاته.

وقال تشارلز إف ستيوارت، الرئيس التنفيذي لدى دار سوزبي للمزادات، في بيان، إن المزاد "المحطم للأرقام القياسية"، والذي شهد "مشاركة عالمية لا مثيل لها"، كان شاهداً على إرث أبلوه باعتباره "أحد أكثر الفنانين والمصممين ملهمًا لجيله، الذين عرفوا شهرة على نطاق واسع".

وبالإضافة إلى كونه مصمم أزياء لدى"لوي فيتون"، أسس أبلوه علامة Off-White. وكان أيضًا دي جي ومديرًا إبداعيًا سابقًا في وكالة التصميم Donda، التي يملكها كاني ويست، والمعروفة حاليًا باسم Ye.