بمظهر "نمر ثلجي".. مغنية أمريكية تُبهر جمهور "سوبر بول" الضخم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبهرت المغنية الأمريكية ماري جي بلايج المعجبين خلال حفل "سوبر بول" الذي أقيم مساء الأحد، حيث اعتلت المسرح مرتدية زيّا ملاصقًا للجسم، زُين بـ10 آلاف قطعة من كريستال "سواروفسكي".

وقدّمت مغنية "آر إند بي" (Rhythm and Blues) أغنيتيها الشهيرتين الصادرتين عام 2001، "Family Affair" و"No More Drama" مرتدية الزي الأبيض والفضي اللون مع قفازين وحذاء طويل يصل إلى الفخذين، لمصمم الأزياء النرويجي بيتر دونداس على ملعب "صوفي" (SoFi Stadium) الذي استقبل حفل "سوبر بول" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، المتمحور حول الهيب هوب.

Credit: Ronald Martinez/Getty Images

واستخدم دونداس، الذي كان يشغل منصب المدير الإبداعي للعلامة التجارية الإيطالية روبرتو كافالّي قبل إطلاق علامته التجارية الخاصة التي تحمل اسمه عام 2017، زخارف مرايا قُطّعت بالليزر، وخرز لؤلؤي مشكوك، وكريستال، من أجل إعطاء إطلالة طبعة حيوانية متلألئة.

وفي حديثه إلى مجلة "وومنز وير دايلي" (WWD)، قال دونداس إنّ الزي أظهر بلايج أشبه بـ"نمر ثلجي".

وأوضح للمجلة أنّه رأى "أنّ المرايا تلائم جدّا ماري لأنها تعزف بقوة على أوتار قلبك عند تأدية أغانيها التي تتناول مواضيع تتماهى مع حياتك اليومية"، مشيرًا إلى أنها "كانت انعكاسًا للجمهور أيضًا".

Credit: Kevin C. Cox/Getty Images

ومُنحت في كثير من الأحيان لقب "ملكة روح الهيب هوب"، ولم تحظَ بلايج بالثناء على أدائها فحسب في هذا الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، بل على زيّها أيضًا، لا سيّما الحذاء الذي انتعلته، حيث أعلن العديد من المعجبين أنها ربحت "السوبر بول".

وكتب أحد مستخدمي "تويتر" تغريدة جاء فيها "أنا مهووس بزي ماري جي بلايج وشعرها بالتأكيد".

وبعد انتهاء العرض، أعلنت شركة دونداس توفّر نسخة افتراضية من الزي كرمز غير قابل للاستبدال، أو NFT ، على منصة الأزياء الرقمية "DressX".

وجاء على لسان دونداس في بيان صحفي أنّها تُعرض للبيع، إلى جانب نسخة طبق الأصل افتراضية لما سترتديه ماري جي بلايج في الحفلات التالية، بالإضافة إلى رسومات المصمّم الأصلية للزي، وستمسح الملابس الرقمية للمعجبين "بالمشاركة ورؤية أنفسهم بهذا المظهر".

Credit: Kevin C. Cox/Getty Images

وأوضحت مؤسستا "DressX"، داريا شابوفالوفا ونتاليا مودينوفا، في بيان صحفي إنه في وسع المشترين "تجربة مظهر الأداء في الواقع المعزّز في أي وقت وأي مكان في العالم، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه في العالم المادي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصمم فيها دونداس إطلالة النجمة ماري جي بلايج، فقد صمّم لها الثوب الذهبي اللامع الذي ارتدته العام الماضي في حفل "Met Gala". كما أنها ليست المرة الأولى التي يصمّم فيها زيًّا لـ"سوبر بول"، إذ ابتكر الزي الأحمر المزين بالكريستال لشاكيرا في الحفل الذي أقيم عام 2020.