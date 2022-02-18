دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت صوفيا جيرو البالغة 24 عامًا، أوّل عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون، تشارك في حملة للعلامة التجارية الخاصة بالملابس الداخلية "فيكتورياز سيكريت" (Victoria's Secret).

وتروّج هذه العارضة من بورتو ريكو، إلى جانب 17 امرأة أخرى لمجموعة "الوَلَه في الحب" (Love Cloud) الجديدة التي تضمن راحة طوال اليوم. وتأمل العلامة التجارية من خلال هذه الحملة "تعزيز التزام فيكتورياز سيكريت بالترحيب والاحتفاء بكل النساء"، وفق ما جاء في بيان صحفي.

وتألفت مجموعة النساء هذه، من عارضات محترفات وهاويات، ألوان بشرتهنّ متعدّدة، ومقاساتهنّ متفاوتة، وأعمارهنّ مختلفة. وإلى الوجوه الشهيرة مثل هايلي بيبر، وتايلر هيل، وأدوت أكيش انضمت كل من سيليلو مايلز سيدة إطفاء من السكان الأصليين التي تصوّرت معتمرة خوذتها، وسيلفيا بوكلر، مصممة أكسسوارات وأم حامل تظهر تكوّر بطنها في صورة نصفية، بالإضافة إلى فالنتينا سامباي، أوّل متحوّلة جنسيًا تعرض للعلامة التجارية عام 2019، المشاركة في الحملة أيضًا.

Credit: Victoria's Secret

وعبر منصة انستغرام عبرت جيرو عن سعادتها بهذا الإنجاز، الأربعاء. وكتبت: "ذات يوم حلمت بتحقيق ذلك، عملت بجهد واليوم أصبح حلمي حقيقة. في إمكاني مشاركة سرّي الكبير. أنا أول عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون لفيكتورياز سيكريت"! وأضافت "شكرًا لكل من دعم مشاريعي دومًا. شكرًا فيكتورياز سيكريت لإشراكي كعارضة أزياء.. وجعلي جزءًا من حملة مجموعة Love Cloud. إنها فقط البداية".

,تعمل جيرو في عرض الأزياء منذ عام 2019، وتملك متجرًا على الإنترنت يُدعى "Alavett"، وهو لعب على الكلام بين الاسبانية والإنكليزية "I love it" (أحببت ذلك). في فبراير/شباط 2020، كانت جيرو بين العارضات القلائل المصابات بمتلازمة داون اللواتي شاركن بأسبوع الموضة في نيويورك. وتشدّد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ هدفها تشجيع الآخرين على السعي لتحقيق أحلامهم.

كتبت على موقعها الإلكتروني: "أقول دومًا ألّا حدود بين الجوهر والشكل الخارجي لتحفيز الناس كي يتجاوزوا القيود التي يفرضونها على أنفسهم".

Credit: Victoria's Secret

تُعد الحملة الجديدة المتنوعة جزءًا من محاولات "فيكتورياز سيكريت" المستمرة لترميم الصورة النمطية للمرأة المثيرة التي صقلتها على مر العقود. وبعد انتقادات طالت العلامة التجارية لمقاومتها اعتماد تمثيل أوسع للنساء، وإلغاء برنامج الأزياء المتلفز المنتظر جدًا، أشارت Victoria's Secret الصيف الماضي إلى أنها ستركّز على تصميم ملابس داخلية للنساء تلائم جميع الأشكال والأحجام والخلفيات. فتقاعدت "الملائكة"، وهو الاسم الذي كان يطلق على عارضات أزياء العلامة التجارية، إفساحًا بالمجال لمجموعة فيكتورياز سيكريت "VS Collective" وهو برنامج خاص تشارك فيه سبعة نساء يشتهرن بعملهن المناصر، بينهم لاعبة كرة القدم ميغان رابينو، والممثلة بريانكا شوبرا جوناس.

Credit: Victoria's Secret

وتشارك بعض النساء الأعضاء المؤسسات لمجموعة VS Collective في حملة Love Cloud، ومنهن بيبر، وأكيش، وسامبايو، وعارضة الأزياء للمقاس الكبير بالوما ايليسير.

وقال المدير الإبداعي راؤول مارتينيز في بيان إنّ الحملة تمثل "لحظة رئيسة في تطور العلامة التجارية".

وقال: "من اختيار النساء الرائعات اللواتي أعدنا الحياة إلى المجموعة، إلى روح الانفتاح المدهشة في موقع التصوير، تعتبر هذه الحملة جزءًا مهمًا من معيار فيكتوريا سيكريت الجديد الذي نبتكره".