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نشر الأحد ، 20 فبراير / شباط 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرضت الشاشات الضخمة في ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك الأمريكية لأيام إحداثيات غامضة.

وفي عمل فني غير مسبوق، كُشف عنه بحديقة سنترال بارك، تم تقديم "The Castello CUBE" للعالم، وسط إجراءات أمنية متشددة ولبضع ساعات فقط.

Credit: HoGA Capital AG

وصُنع هذا العمل الفني من الذهب الخالص، عيار 24 قيراطًا، وبلغ وزنه 186 كيلوغرامًا.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها صب مثل هذه الكمية الهائلة من الذهب في قطعة واحدة.

ويُعتبر الذهب، وهو المعدن الأبدي، رمزًا للشمس، والنور، والخير.

Credit: HoGA Capital AG

ويقف الفنان الألماني، نيكلاس كاستيلو وراء "The Castello CUBE"، الذي استغرق العمل عليه أكثر من 4,500 ساعة من العمل.

ويقول كاستيلو، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أنا أحاول بشكل أساسي اختراق الحدود من خلال عملي.. أريد أن أصنع شيئًا جديدًا، وأواجه تحديات إبداعية".

وخطرت في باله فكرة العمل الفني الذهبي منذ العام 2015، لكنه ركز بشكل أساسي على تحقيقه عام 2021.

ويلفت "The Castello CUBE" الانتباه إلى العملة المشفرة الجديدة "Castello Coin"، أي "عملة كاستيلو".

وبالتالي، سيشكل هذا العمل الفني جسرًا بين العالمين الافتراضي والحقيقي.

Credit: HoGA Capital AG

وبحسب ما ذكره موقع "Castello Coin"، تخلق العملة فرصة رائعة للمشاركة في الأسواق المتنامية للفنون، والفنون الرقمية (NFTs)، والذهب الرقمي، والمزيد.

وستجعل ندرة الرموز المميزة وهوية علامتها التجارية الفريدة هذه العملة أكثر رواجًا في سوق التشفير مقارنة بأي وقت من الأوقات.

Credit: Sandra Mika

وبسبب القيمة الفنية العالية لـ"The Castello CUBE"، أوضح كاستيلو أنه شارك فريق من الموثقين أصالة العمل خلال مرحلة التصنيع بأكملها، من البداية حتى النهاية.

Credit: Sandra Mika

ولدى سؤال كاستيلو عن سبب اختياره لعرض هذا العمل الفني في مدينة نيويورك تحديدًا، أوضح أن مسيرته المهنية بدأت فيها، قائلًا: "نيويورك هي العالم.. حديقة سنترال بارك بالنسبة لي هي أجمل مكان عام في العالم".

وبالنسبة إلى كاستيلو، فكان من الممتع مشاهدة الأشخاص يكتشفون العمل الفني، خاصة أن الذهب يسحر الناس لأجيال.