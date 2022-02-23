دبي تكشف عن أول عمل فني بالعالم سيتم إرساله إلى القمر.. كيف يبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعاونت منظمات قطاع الفضاء مع أحد أشهر الفنانين في العالم، ساشا جفري، لإرسال أول عمل فني رسمي في العالم إلى القمر، ضمن مبادرة NASA CLPS.

وتم الكشف عن العمل الفني للعالم، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أقيم في جناح الولايات المتحدة الأمريكية، في معرض إكسبو 2020 دبي.

Credit: Sacha Jafri

وسيتم وضع العمل الفني على سطح القمر في وقت لاحق من هذا العام بواسطة شركة Spacebit، التي تعمل على تطوير التكنولوجيا لاستكشاف الفضاء، وشركة Astrobotic Technology Inc، وهي تقدم خدمات توصيل شاملة للحمولات إلى القمر.

وتم إضافة الجانب الفني/الإنساني للمهمة من قبل شركة Selenian، وهي متخصصة في رعاية الفن في الفضاء.

وحسب ما جاء في البيان، ستكون هذه أول مهمة قمرية تجارية على الإطلاق، في إطار مبادرة الخدمات التجارية للحمولة القمرية التابعة لوكالة ناسا، والمعروفة باسم CLPS.

وسيصبح موقع الهبوط بعد ذلك معلمًا تراثيًا عالميًا محفوظًا إلى الأبد.

واستخدمت شركة Spacebit وشركاؤها صفيحة ذهبية من الألومنيوم كقماش من أجل أن تكون أعمال جفري الفنية مرنة تمامًا لظروف القمر، وتستمر بشكل أبدي، وتتحمل الظروف القاسية، ودرجات الحرارة التي تتراوح بين -173 درجة مئوية إلى +123 درجة مئوية.

وسيتم وضع العمل الفني الأصلي لجفري على سطح القمر إلى جانب الحمولات العلمية لوكالة ناسا، إضافة إلى الأدوات والتقنيات الأخرى من الشركاء في المهمة.

Credit: Sacha Jafri

وستحمل القطعة الأصلية عنوان "نحن نرتفع مع ضوء القمر"، وستستقر في عزلة القمر إلى الأبد.

وإلى جانب هذا العمل الفني، ستنطلق سلسلة من الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي أنشأها الفنان مباشرة من قطعته الأصلية، احتفالًا بمراحل المهمة الخمس، وهي إطلاق الصاروخ مروراً بطبقة الستراتوسفير، والطواف حول الأرض، ومِقلاع القمر، وصولاً إلى مرحلة الهبوط على القمر.

Credit: Sacha Jafri

ومع بيع أحدث لوحة لجفري بمبلغ قياسي قدره 62 مليون دولار أمريكي، تهدف المهمة إلى جمع أكبر قدر ممكن من المال لمساعدة الاهتمامات الأربع الرئيسية لعالمنا، وهي الصحة، والتعليم، والاستدامة، والمساواة.