عرض أزياء صامت لأرماني في أسبوع الموضة بميلانو تضامنًا مع أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقف مصمم الأزياء الشهير جورجيو أرماني الموسيقى لتقديم عرض أزياء صامت في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم الأحد، احترامًا للأشخاص العالقين في الأزمة الأوكرانية.

وسار العارضون على منصة عرض الأزياء في هدوء غريب، وهم يرتدون سترات قصيرة بألوان الباستيل وفساتين سوداء وفضية لامعة.

عارضة أزياء تسير على منصة عرض جورجيو أرماني، يوم الأحد، خلال أسبوع الموضة في ميلانو. , plain_text Credit: Credit: Jacopo Raule/Getty Images

وأوضح مصمم الأزياء، عبر حسابه على موقع "تويتر": "قراري بعدم استخدام أي موسيقى كان بمثابة علامة على احترام الأشخاص العالقين في الأزمة الأوكرانية".

وقال المصمم البالغ من العمر 87 عامًا، والذي بدا متأثرًا بشكل واضح، على هامش العرض: "أفضل شيء نفعله هو إرسال رسالة أننا لا نريد الاحتفال بسبب حدوث شيئًا مزعجًا من حولنا".

عارضة أزياء تسير على منصة عرض جورجيو أرماني يوم الأحد خلال أسبوع الموضة في ميلانو , plain_text Credit: Credit: Jacopo Raule/Getty Images

وارتدى العارضون والعارضات معاطف، وسترات، وسراويل مخملية سوداء، بالإضافة إلى فساتين من الحرير الأزرق وقمصان مطرزة لمجموعة خريف وشتاء 2022.

وعادةً ما تُسدل التصاميم من خط أرماني الرئيسي الستار على أسبوع الموضة في ميلانو، والذي استضاف هذا الموسم بشكل أساسي عروض الأزياء الشخصية بدلاً من العروض التقديمية الرقمية، مثل "برادا"، و"غوتشي"، و"دولتشي اند غابانا".