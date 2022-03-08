التقطها هواة..صورنادرة تلقي نظرة على حياة العائلة الملكية البريطانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لأول مرة، ستُعرض صور للعائلة المالكة البريطانية التقطها أفراد من الجمهور إلى جانب أعمال المصورين المشهورين عالميًا في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر مارس/آذار، في معرض جديد يَعد بفحص تطور "صورة العائلة عبر ثلاثة قرون".

وسيتضمن معرض "الحياة من خلال العدسة الملكية" صورًا أيقونية لكل من الملكة إليزابيث، ودوق إدنبرة، والأميرة ديانا، بالإضافة إلى العديد من الصور التي ستوفر "لمحة عن العائلة المالكة خارج أوقات العمل"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجهة المنظمة، القصور الملكية التاريخية.

الملكة اليزابيث الملكة الأم، صورة بتاريخ أغسطس / آب العام 1989 خلال معرض ساندرينجهام للزهور, plain_text Credit: Edward from King's Lynn (as donated by his family)

وطُلب من المصورين الهواة إزالة الغبار عن ألبومات الصور الخاصة بهم ومشاركة صورهم الخاصة بالمناسبات الملكية الرسمية في يناير/ كانون الثاني الماضي، والآن وقع الاختيار على الصور النهائية لعرضها بالمعرض الذي سيُقام في قصر كنسينغتون البريطاني.

وستُعرض هذ الصور إلى جانب أخرى التقطت من قبل مصورين محترفين مثل المصورين البريطانيين سيسيل بيتون ونورمان باركنسون، والمصورة الأمريكية آني ليبوفيتز.

وأعلنت القصور الملكية التاريخية، وهي مؤسسة خيرية مستقلة ترعى قصر كنسينغتون في لندن، في بيان صحفي أن المعرض "سيستكشف علاقة العائلة المالكة البريطانية الدائمة بالكاميرا؛ من عهد الملكة فيكتوريا وحتى يومنا هذا".

وجاء في البيان: "بدءًا من الإجراءات الشكلية الصارمة للعصر الفيكتوري، مرورًا بالتألق العالي لصور الملكة إليزابيث الملكة الأم بعدسة سيسيل بيتون، إلى الطابع غير الرسمي المريح للعصر الرقمي، خلقت وسيلة التصوير الفوتوغرافي، على مدار 200 عام تقريبًا، علاقة حميمة غير مسبوقة بين الحكام والرعايا".

ديانا ، أميرة ويلز في كنيسة شارع هيند في مارليبون بتاريخ سبتمبر/ أيلول عام 1993, plain_text Credit: George from Kensington

وأرسلت نحو ألف صورة من أشخاص حول العالم كان لديهم حرص على مشاركة لقاءاتهم مع أفراد العائلة المالكة، وهي صور تتراوح من جولات المشي الملكية في الخمسينيات من القرن الماضي إلى احتفالية عيد الميلاد التقليدية في ساندرينجهام، أي مقر سكن الملكة الخاص بمقاطعة نورفولك الإنجليزية.

واختار القيمون على المعارض الفنية من مؤسسة القصور الملكية التاريخية، وكذلك الحكم الضيف من صائغي المجوهرات الملكية بشركة "Garrard" التي تشارك في المعرض، 50 صورة لعرضها على شاشة رقمية دوارة، مع الكشف عن بعض الصور الفائزة قبل الافتتاح الرسمي.

ومن بين اللقطات صورة صريحة لملكة بريطانية مع زوجها الراحل، دوق إدنبرة، وهو يبتسم أثناء مشاهدة تجارب الريشة الطائرة في ربيع العام 1980، التُقطت من قبل امرأة تدعى إليزابيث من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كانت تدرس في بريطانيا في ذلك الوقت.

الملكة ودوق إدنبرة يشاهدان تجارب خيول الريشة الطائرة، ربيع العام 1980., plain_text Credit: Elizabeth from Los Angeles, California

وفي صورة أخرى التقطها مايك، من بلدة ميدنهيد البريطانية، تظهر الملكة في وندسور عام 2008، وقال المصور إنه سافر مع شقيقته لمشاهدة وصول الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي في زيارة رسمية، أملًا في "إلقاء نظرة خاطفة" على الملكة.

الملكة في وندسور، بتاريخ مارس/ آذار عام 2008., plain_text Credit: Mike from Maidenhead

ويتذكر مايك: "كانت المدينة مزينة بالعديد من الأعلام. وبينما كنا ننتظر وسط الحشود في شارع هاي ستريت في وندسور، مرت الملكة بالسيارة من أمامنا متجهة إلى محطة إيتون وويندسور ريفرسايد لتحية الرئيس الضيف"، مضيفًا: "أود أن أقول إن الصورة التي التقطها كانت نتيجة تخطيطي الدقيق، ولكن كما هو الحال في مثل هذه المناسبات، كان من قبيل الصدفة الخالصة أن التقط صورة جلالة الملكة مع علم الاتحاد ينعكس على نافذة السيارة".

والتقط بول، من مدينة ليدز في شمال إنجلترا، لحظة أكثر حداثة تجمع دوق كامبريدج وعالم الطبيعة والمذيع المخضرم السير ديفيد أتينبورو في عام 2019، ويبدو أنهما يتشاركان دعابة.

دوق كامبريدج مع السير ديفيد أتينبورو في مدينة بيركينهيد، بتاريخ سبتمبر/ أيلول عام 2019, plain_text Credit: Paul from Leeds

وقال بول: "لقد جلسا على منصة، يستمعان إلى الخطب. وكانا ينظران إلى بعضهما البعض فقط ويضحكان!".

ومن بين اللحظات الأخرى التي التقطتها الكاميرا من قبل أفراد الجمهور، لحظة تجمع أمير ويلز ودوقة كورنوال وهما يجلسان تحت مظلة أثناء ركوب عربة خلال معرض ساندرينغهام للزهور في عام 2019، بالإضافة إلى صورة مدهشة بالأبيض والأسود لديانا، أميرة ويلز، خلال خطوبة ملكية، حسبما جاء في البيان الصحفي.

أمير ويلز ودوقة كورنوال في معرض ساندرينجهام للزهور، بتاريخ يوليو/ تموز 2019, plain_text Credit: Paul from Leeds

وسيشمل المعرض أيضًا العديد من الصور التي التقطت من قبل أفراد العائلة المالكة أنفسهم، بما في ذلك المصور الشهير أنتوني أرمسترونغ جونز - لاحقًا اللورد سنودون وزوج الأميرة مارغريت - الذي التقط الصورة الأيقونية للأميرة مارغريت، وهي ترتدي تاج بولتيمور في حوض الاستحمام بمنزلهما في قصر كينسينغتون.

وذكر البيان الصحفي أن صورة حوض الاستحمام توضح كيف أن أعمال اللورد سنودون "جلبت جانبًا مختلفًا، وأحيانًا متمرّدًا، وعصريًا وغير رسمي إلى الصورة العامة للعائلة الملكية".

وسينطلق المعرض في قصر كنسينغتون بتاريخ 4 مارس/ آذار المقبل.