بالصور..نظرة وراء كواليس أسبوع الموضة الباريسي

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بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
Credit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن أن تكون أجواء عروض الأزياء ساحرة، وقوية بما يكفي لنقل الضيوف والمشاهدين عبر الإنترنت إلى عالم آخر، غالبًا ما تدور أحداثه في مخيلة المصمّم أثناء ابتكار مجموعته الجديدة.

ويعتبر هذا الحدث مألوفًًا حتى لمن لم يتسنّ لهم حضور عروض الأزياء من قبل، فهناك عارضون وعارضات، وملابس، وأضواء، وموسيقى، وفي كثير من الأحيان، مشاهير يجلسون في الصف الأول.

عندما تسير الأمور وفق ما هو مخطّط لها، يمكن أن تأتي النتائج مذهلة، ورغم أن السحر قد يدوم حوالي 12 دقيقة فقط، إلا أن الكثير من المهام تدخل في صناعة هذه العروض، التي تستغرق آلافًا من ساعات العمل، وتتطلّب أحيانًا مشاركة مئات الأشخاص خلف الكواليس.

فهناك المصمّم وفريق الاستوديو الخاص بالعلامة التجارية، ولكن هناك أيضًا اختصاصيو تصفيف الشعر والمكياج، ومصممو الديكور، وعمال البناء، وممثلو العلاقات العامة، إلى جانب المساعدين، والمتدربين، وعارضات الأزياء، وحراس الأمن، وسواهم.

في هذا المقال المصوّر من قبل سيريل زانيتشي، تعود CNN إلى كواليس أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2022، الذي اختتم فعاليته هذا الأسبوع.

تشمل الصور التالية لقطات حصرية التقطت لمجموعة بالمان، وديور، وريك أوينز لموسم خريف وشتاء 2022.

وفيما يلي، تقدّم هذه الصور لمحة حول ما يحدث على ممشى الأزياء وحوله وخارجه، ما يوفر رؤية بديلة لأسبوع الموضة.

طاقة عالية الأوكتان في مجموعة بالمان

بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
خلف الكواليس من عرض مجموعة بالمان, plain_textCredit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN

 

بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
خلف الكواليس من عرض مجموعة بالمان, plain_textCredit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN

 

فخامة الوزن الثقيل في مجموعة ديور

 

بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
من عرض مجموة ديور لخريف وشتاء 2022, plain_textCredit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN

 

تصميم من عالم آخر في مجموعة ريك أوينز

بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
خلف الكواليس من عرض مجموعة ريك أونز, plain_textCredit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN
بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
خلف الكواليس من عرض مجموعة سيسيلي بانسن, plain_textCredit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN

الأنوثة الدنماركية في مجموعة سيسيلي بانسن

بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
Credit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN

 

بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
خلف الكواليس من عرض مجموعة سيسيلي بانسن, plain_textCredit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN

 

أسلوب باريسي أساسي في مجموعة إيزابيل ماران

بالصور..نظرة وراء الكواليس في أسبوع الموضة في باريس
خلف الكواليس من عرض مجموعة إيزابيل مارنت, plain_textCredit: Cyril Zannettacci/Agence Vu/Redux for CNN Story by Nick Remsen, CNN

 

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