دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت إحدى أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في المملكة المتحدة عن خطط مشروع "مدينة داخل مدينة" أخضر، في فيتنام، قوامه بناء حي جديد تبلغ مساحته قرابة نصف ميل مربع، حول خط طويل من الأشجار والمساحات الخضراء داخل أكبر مدينة في البلاد، هو تشي مينه.

وأفاد المهندسون المعماريون في شركة "فوستر + الشركاء" أنّ المشروع الذي سيتم بناؤه وأطلق عليه إسم "غلوبل سيتي" (المدينة العالمية)، يتألف من مبان سكنية شاهقة وأخرى متوسطة الارتفاع، إلى مساكن عامة وفيلات، بالإضافة إلى مدارس، ومركز للتسوق، ومرافق طبية. ويضم المجمّع الذي يحيط به ممرّان مائيان، خمسة أحياء مختلفة تصل بينها حديقة مركزية وجادة، بالإضافة إلى سلسلة جسور مشاة.

وقال توبي بلانت، الشريك الرئيسي في شركة "فوستر + الشركاء" لـCNN، إنّ الشركة ورثت المخطّط العام الشامل، بيد أنها كُلّفت بتعزيز "الاندماج مع الطبيعة، وزيادة إمكانية اتصال المشاة بين الأحياء المختلفة".

ومن المقرّر أن يكتمل تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات، وفقًا لشركة "Masterise Homes" العقارية التي تعمل على هذا المشروع أيضًا.

وشدّد جيرار إيفندن رئيس استوديو "فوستر + الشركاء" في بيان صحفي على عدد المساحات الخضراء التي لحظتها الخطة، ضمنًا الحدائق والساحات والمنتزهات. وقال: "يسعى التصميم إلى تحقيق توازن بين التنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان"، واصفًا إياه بأنه "مخطّط رئيسي شامل ومستدام للمستقبل".

ويعكش تصميم الحي نمط مدينة هو تشي مينه المعماري، المعروفة سابقًا باسم سايغون، من خلال استخدام الحجارة والأخشاب، بحسب ما أفاد البيان الصحفي. وتشتهر المدينة الجنوبية الشرقية بمزجها أساليب عمارة متعددة، بدءًا من المعالم الاستعمارية الفرنسية مثل دار أوبرا سايغون، إلى المباني السكنية الحديثة، والإضافات المعاصرة على ناطحات السحاب، مثل برج "بيتيكسكو" (Bitexco) المستوحى من زهرة اللوتس.

وتشتهر شركة " Foster + Partners" التي أسسها المعماري البريطاني الشهير نورمان فوستر، بمشاريعها الجذابة، مثل برج هيرست في نيويورك، و30 سانت ماري آكس، المعروف باسم "ذا غيركين" في لندن.

وتعتبر هذه "المدينة العالمية" إحدى المشاريع العديدة الرئيسية المستقبلية التي طورتها الشركة في السنوات الأخيرة، حيث يعمل فريقها حاليًا على مشاريع تخطيط مختلفة هدفها تنشيط المناطق الحضرية، أو إنشاء مجتمعات مستدامة جديدة في المدن المكتظة بالسكان.

من المقرر أن يكتمل الإصلاح الشامل الذي اقترحته "فوستر + الشركاء" لمنطقة سلوسن المركزية في ستوكهولم بحلول عام 2025، فيما من المقرّر افتتاح مدينة جنوب صباح الأحمد المترامية الأطراف الجديدة التي ستضم نحو 280 ألف ساكن في الكويت، عام 2040.

يعمل المهندسون المعماريون أيضًا على مشروع آخر في فيتنام: مركز أعمال "فيتنبانك" (VietinBank) المكوّن من برجين خارج هانوي، شمال البلاد.