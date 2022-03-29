براقة وزاهية ومبالغ فيها أحيانًا.. نظرة على أزياء حفل الأوسكار الساحرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد السحر بأبهى حلّته وكامل زخمه إلى حفل جوائز الأوسكار مساء الأحد، بعدما خفُت وهجه العام الماضي لمحدودية المشاركين جراء جائحة "كوفيد-19".

ورغم أنّ الحدث تأجل موعده المعتاد في فبراير/ شباط، للعام الثاني بسبب "كوفيد-19"، إلا أنه من النادر أن تلمح فيه قناعًا واقيًا أو تباعدًا اجتماعيًا، على غرار حفل السنة الماضية الذي كانت تدابيره مخفّفة أيضًا.

ستيفن سبيلبيرغ وريتا مورينو، وأريانا دو بوز, plain_text Credit: David Livingston/Getty Images

وكان جليًا طغيان اللون الأحمر مع توافد الضيوف إلى مسرح دولبي بمنطقة هوليوود، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وكانت كريستين دانست، وإيمي فورسيث، وأريانا ديبوز الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، بين النجوم الذين أثارت طلتهم المتماهية مع لون السجادة الحمراء الكثير من الإعجاب.

جادا بينكيت سميث , plain_text Credit: Mike Coppola/Getty Images

ماغي غيلينهال, plain_text Credit: Mike Coppola/Getty Images

واختار نجوم هوليوود أزياء برّاقة ومبالغ فيها أحيانًا. وبين الإطلالات الأكثر إثارة للاهتمام، يبرز فستان جان بول غوتييه الزمردي اللون بذيله الضخم المنفوش الذي ارتدته جادا بينكيت سميث، وفستان ماغي غيلينهال الذي صمّمه سكيابيريلي على نحو مسرحي وزيّنه بأوراق الذهب والكريستال.

راشيل زيغلر, plain_text Credit: Momodu Mansaray/Getty Images

جيسيكا تشاستاين, plain_text Credit: Al Seib/A.M.P.A.S. via Getty Images

وحافظ حفل الأوسكار على سمعته باعتباره الأكثر فخامة بين حفلات توزيع الجوائز في هوليوود. ورغم ذلك، اختار العديد من النجوم التألق بملابس سهرة كلاسيكية التصميم. فارتدت راشيل زيغلر فستانًا أسود اللون، أنيقًا وطويلًا، أما جيسكيا تشاستاين الفائزة بجائزة أفضل ممثلة فقد سارت على السجادة الحمراء، بفستان تتموج ألوانه بين البرونز والخزامى، فيما فضلت نجمات أخريات اللونين الذهبي والفضي، بدءًا من لوبيتا نيونغو التي ارتدت فستانًا متوهجًا من مجموعة برادا، وصولًا إلى زيندايا التي اختارت زيًا يتألّف من قطعتين، بلوزة بيضاء قصيرة فوق تنورة ديسكو فضية اللون مع ذيل قصير، من تصميم فالنتينو.

ديان وارين, plain_text Credit: David Livingston/Getty Images

ووجد العديد من النجوم الحاضرين في الحفل مناسبة لتوجيه رسائل دعم لأوكرانيا من خلال الشرائط أو المجوهرات، مثل ديان وارين، وجيمي لي كيرتس.

Credit: David Livingston/Getty Images

أما الرجال فارتدوا نسبيًا البدلات الكلاسيكية رغم أن دانيال كالويا، وكودي سميت ماكفي نجم فيلم "قوة الكلب"، كانا بين قلة من النجوم الذين اختاروا الملابس الملونة، حيث ارتديا سترة برادا زبرجدية اللون، وبدلة توكسيدو زاهية.

Credit: David Livingston/Getty Images

لكن تيموثيه تشالاميت سرق أضواء العرض من خلال ارتدائه سترة دانتيل مطرزة من دون قميص تحتها، وسروالًا عالي الخصر من مجموعة لوي فويتون للأزياء النسائية لربيع وصيف 2022. وزيّن ملابسه التي تحدّد هويته الجنسية من خلال وضعه قلادة متلألئة وزوجًا لامعًا من الأحذية السوداء.