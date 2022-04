دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستُعرض مخطوطة صغيرة الحجم للروائية شارلوت برونتي لم تنشر قبلًا، كتبتها في 13 من عمرها، في معرض الكتاب الذي سيقام في مدينة نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، مقابل 1.25 مليون دولار.

ويحمل الكتاب عنوان "A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself".

ورغم أن الكتاب يعتبر أصغر من حجم ورق اللعب، إلا أنه يحتوي على كنز أدبي يضم 10 قصائد لمؤلفة "جين آير".

ولم تُعرض هذه المخطوطة علنًا منذ بيعها في نيويورك عام 1916، بحسب قول المساعد في متجر James Cummins Bookseller، هنري ويسيلز.

وقال إنه تم العثور على المخطوطة، المؤرّخة في ديسمبر/ كانون الأول 1829، ضمن مجموعة خاصة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن التجار، تروي الصفحات الـ15، التي تمّ تجميعها معًا في غلاف مصنوع من الورق البني الأصلي، حكايات حول "العالم الخيالي المتطوّر" لبرونتي وإخوتها.

وجاء في البيان: "لقد كتبوا قصص المغامرات، والدراما، والشعر في كتب هي عبارة عن مخطوطات مصنوعة يدويًا، ومكتوبة بخط يد صغير يشبه خط الطباعة".

وسيباع العمل في معرض نيويورك الدولي للكتاب الأثري الذي سيقام في Park Avenue Armory بـ21 أبريل/ نيسان.

وقال ويسيلز لـCNN إنّ "المخطوطة كانت متاحة لعامة الناس للمرة الأخيرة عام 1916، ونحب جميعنا قصة نجاتها غير المتوقعة.. يرغب المالك حاليًا بضمان الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وإتاحتها في النهاية للمنح الدراسية".

ووصف ويسلز المخطوطة بأنها "شيء صغير جميل" تم تجميعه بعناية من قصاصات الورق المنزلية وخياطته بالخيط الأصلي.

وقال ويسلز، الذي اندهش من كيفية نجاة الكتاب خلال القرن الماضي: "فكر فقط بأطفال عائلة برونتي يروون ويكتبو القصص لبعضهم، ويدرسون من المنزل في قرية نائية، ثم لاقوا شهرة وبدأول يخطون كتبًا قرأها الملايين منذ ذلك الحين، مخلّفين وراءهم كتبًا مصنوعة يدويًا، مثل هذه المخطوطة".

كتبت برونتي وشقيقتها إميلي وآن بعضًا من أفضل الروايات المحبوبة باللغة الإنجليزية، ضمنًا "جين اير" (1847)، "ويذرينغ هايتس" (1847) و "تينانت أوف ويلدفيل هول" (1948).

وعام 2011، بيعت مخطوطة أخرى لبرونتي كُتبت عام 1830، أي عندما كانت في الـ14 من عمرها، لقاء 1.07 مليون دولار،