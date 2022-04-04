دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع ترشيحها لثماني جوائز بحفل غرامي 2022، وصلت مغنية الراب الأمريكية دوجا كات إلى السجادة الحمراء، مرتديًة ثوبًا شفافًا بلون رغوة البحر، وكأنها ملكة الحفل.

ويزيّن الثوب بكتف واحد قطع من الكريستال، وقامت كات بإقران الإطلالة بحذاء متناسق ومجوهرات ألماس متلألئة، إلا أن أكثر ملحقات إطلالتها إثارة للفضول كانت حقيبة يدها الزجاجية من علامة "كوبرني"، والمليئة بالحلوى.

دوجا كات تصل إلى السجادة الحمراء بحفل جوائز غرامي 2022 بثوب من توقيع فرساتشي, plain_text Credit: Matt Baron/Shutterstock

وتفوقت كات على العديد من الإطلالات مثل إطلالة عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن، وإطلالة مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش.

تباهت دوجا كات بحقيبة يدها الزجاجية من علامة كوبرني، والتي تبدو بداخلها قطع من الحلوى, plain_text Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy

وخلال بث مباشر خاص بإطلالات السجادة الحمراء، قال مضيفو برنامج "E! News" إنه "كوكب دوجا كات ونحن نعيش عليه فقط"، بينما انتقل المشاهدون إلى "تويتر" ليطلقوا على مظهرها وصف "الإلهي" و"الخاطف للأنفاس".

وفي العام الماضي، ظهرت الفنانة البالغة من العمر 26 عامًا على السجادة الحمراء مرتديةً إطلالة جريئة وفاخرة، ثوب من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي يتميز بسترة باللونين الأسود والكريمي وتنورة ضخمة من الريش باللون الأخضر النيون.