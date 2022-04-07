أنحف ناطحة سحاب في العالم.. تزيّن أفق مدينة نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت أعمال بناء أنحف ناطحة سحاب في العالم في مدينة نيويورك الأمريكية، ما يضيف معلمًا جديدًا إلى أفق منطقة مانهاتن الشهيرة.

ورأى المطورون أن برج "Steinway" أو "111 West 57th Street"، لديه نسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 24:1، مما يجعله "أرق ناطحة سحاب في العالم".

ويرتفع برج "Steinway" قرابة 435 مترًا، ويعتبر أحد أطول مباني النصف الغربي من الكرة الأرضية، ويحل في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع، بعد برجين آخرين في مدينة نيويورك، هما: مركز التجارة العالمي الذي يرتفع نحو 541 مترًا، وبرج سنترال بارك الذي يرتفع نحو 472 مترًا.

ويضم هذه البرج القائم وسط مانهاتن 60 شقة تتوزّع على 84 طبقة من البرج ومبنى "Steinway Hall" المجاور.

وقد وضع تصميم البرج شركة الهندسة المعمارية "SHoP Architects" ومقرها نيويورك، وقامت ببنائه شركتا "JDS Development وProperty Markets Group"، و"Spruce Capital Partners"، اللتين بدأتا بأعمال البناء عام 2013.

ووصف غريغ باسكواريلّي، مدير شركة "SHoP Architects"، المبنى بأنه "مشروع بأبعاد استثنائية وعظمة أسطورية".

Credit: Dronalist

وأصبحت ناطحات السحاب فائقة النحافة، المعروفة أيضًا باسم أبراج الأقلام، سمة بارزة لأفق هونغ كونغ في السبعينيات. ومنذ ذلك الحين، حذت حذوها مدن كبرى مثل نيويورك.

ويمثل تصميم ناطحة سحاب "Steinway Tower"، موقفًا قويًا في عالم البناء، إذ يتقلص تدريجيًا إنما بأناقة وبلاغة، عند القمة. وتقع شقة بنتهاوس تتضمن ثلاثة طوابق تطل على سنترال بارك في الأعلى.

وقال المهندسون المعماريون إنّ هدفهم الرئيسي يتمحور حول تقديم مفهوم جديد وجريء لأفق نيويورك، مع الاحتفاء أيضًا بجذور الموقع التاريخية.

وأشار باسكواريلّي إلى أنّ "أفكار فريق عملنا المسبقة حول ناطحات السحاب في نيويورك استبدلت بوضع تصميم لم تشهده المدينة من قبل".

ولفتت شركة الهندسة المعمارية إنها استوحت تصميمها من "العصر الذهبي لناطحات السحاب في مانهاتن"، وتاريخ فن الآرت ديكو في نيويورك.

وتتضمن واجهة البرج كتلًا من الطين، وهي مادة تتغيّر ألوانها وملمسها تبعًا للإضاءة المسلطة عليها ومن زوايا مختلفة.

ويفتح برج "Steinway" أبوابه الآن للمقيمين الجدد. لكن المفارقة هي أنَ ضآلة الصورة الظلية للمبنى لم تنعكس على الأسعار التي تراوحت بين 7.75 مليون دولار لشقة استوديو و66 مليون دولار لشقة بنتهاوس.