ريانا تتصدر غلاف مجلة "فوغ" بأزياء جريئة خلال حملها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تعتذر المغنية العالمية ريانا عن إطلالاتها بأزياء أمومة جريئة منذ إعلانها وشريكها مغني الراب الأمريكي آيساب روكي عن حملها في يناير/كانون الثاني، الأمر الذي أفرح قلوب معجبيها لاختيارها القمصان والفساتين الشفافة، والملابس المصنوعة من الدانتيل.

وتتصدّر ريانا غلاف مجلة "فوغ" بنسختها الأمريكية لشهر مايو/ أيار، مرتدية بدلة من الدانتيل الأحمر الناري وقفازات مطابقة من تصميم آلاليا Alalia. وتحدثت في المقابلة التي أجرتها معها المجلة عن سبب إبرازها لجسدها عوضًا عن إخفائه.

Credit: Annie Leibovitz

وقالت ريانا لمجلة "فوغ": "عندما اكتشفت حملي، قلت لنفسي، من المستحيل أن أتسوّق من قسم الحوامل.. عذرًا. إنه من الممتع أن ترتدي ملابسك الخاصة". وتابعت: "لن أخفي هذا الجزء مني بحجة أنّ جسمي يتغيّر".

وخلال جلسة تصوير مع المصورة آني ليبوفيتز، ظهرت ريانا مرتدية أزياء عدة داخل غرفة فندق، خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث سلّطت الضوء على بطنها من خلال ارتدائها ثوب من تصميم جان بول غوتييه كوتور، وبدلة مؤلفة من سترة قصيرة حمراء اللون لريك أوينز فوق تنورة طويلة، ومعطف لمارك جاكوبس مخملي فوق ملابس داخلية من مجموعة علامتها التجارية "Savage X Fenty" .

ويأتي غلاف مجلة "فوغ" بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على نشر ريانا لصورها الأولى كأم مستقبلية، حيث ظهرت مع آيساب روكي بصور حميمة في حي هارلم بمدينة نيويورك الأمريكية، مرتدية معطفًا منتفخًا زاهي اللون من شانيل، وسروال جينز خصره منخفض من شانيل أيضًا. ومنذ ذلك الحين، لفتت إطلالات النجمة الجديدة في مناسبات علنية عدة، الأنظار.

Credit: Mike Coppola/Getty Images

وكانت ريانا نجمة شهر الموضة الأولى، حيث ظهرت في عرض "غوتشي" الذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية مرتدية بلوزة قصيرة مكشوفة من اللاتكس تحت معطف من الفرو أرجواني اللون وكبير الحجم، وارتدت في عرض "ديور" الباريسي، فستانًا من الدانتيل الأسود الشفاف مع حذاء جلدي يصل إلى الركبة.

وأفصحت ريانا لمجلة "فوغ" عن إطلالة "ديور" السوداء بالكامل، قائلة: "بالنسبة لي، هذا الفستان هو الزي الأقرب إلى ملابس الأمومة الذي ارتديته حتى الآن". وكانت ترتدي أيضًا ملابس داخلية من العلامة التجارية "Savage X Fenty" تحت الفستان الجريء.

وقالت ريانا إنها وآيساب روكي لم يخططا لإنجاب طفل، "لكنهما بالتأكيد لا يخططان لعدم حدوث هذا الأمر"، متحدثة عن مدى تقاربهما خلال الأيام الأولى للجائحة أثناء رحلة قاما بها في أمريكا. ولفتت إلى أنّه "أصبح عائلتي في ذلك الوقت"، ومضيفة في وقت لاحق من المقابلة: "أشعر بأنه في وسعي القيام بأي شيء في حياتي، وأنا بجانبه".

ورغم أنّ ريانا لم تكشف عن موعد استحقاق الولادة، فقد كشفت لمجلة "Elle" الشهر الماضي أنها باتت في الفصل الثالث من حملها. وأعربت لـ"فوغ" عن أملها بأن تتمكن من "إعادة تحديد ما ينظر إليه" على أنه لائقًا "للنساء الحوامل".

وأكدّت ريانا قائلة: "أمور مذهلة تحدث داخل جسدي حاليًا، ولن أخجل بذلك".