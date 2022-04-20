كيف سيبدو السفر إلى الفضاء الخارجي؟ فنانة تكشف عن تخيلها بمعرض في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما قد لا يحظى المرء بفرصة سفر إلى الفضاء الخارجي طيلة عمره، فإن هذا المشروع الفني، الذي عُرض مؤخرًا في دبي، أراد أن يمنح الجمهور فرصة القيام برحلة تجريبية حول ما يمكن أن يكون عليه الأمر.

واستكشف معرض "COSMODREAMS" (أحلام الكون) آثار التقدم التكنولوجي على حياتنا وبيئتنا، حيث قامت الفنانة الروسية مارينا فيدوروفا بدمج الفن التقليدي والتقنيات الرقمية لتقريب الفن من جمهور أوسع.

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

ولا يتشكل معرض "COSMODREAMS" فقط من سلسلة من اللوحات كبيرة الحجم والمنحوتات بالحجم الكامل، بل يشمل كذلك بيئة خاصة للواقع المعزز والافتراضي بالإضافة إلى فن الفيديو الذي يأخذ المشاهد في رحلة غامرة إلى هذا العالم الفريد.

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

وتكشف هذه التجربة الغامرة والجذابة، تصور الفنانة حول الجوانب المختلفة للفضاء الكوني، كما تنقل تجربة شخصية عميقة للكون، وجماله، وتعقيده، وخلوده.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، شرحت فيدوروفا أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة غامرة لجمهور أوسع أثناء إنشاء عالم خيالي آسر وجذاب بصريًا.

وقالت: "Cosmodreams يعد مشروع خاص جدًا، فهو يتيح للزوار الغوص في عالم خيالي حول الفضاء".

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

وأضافت: "نظرًا لأنه لا يمكننا السفر إلى الفضاء الخارجي كما نذهب إلى أي مكان آخر لقضاء العطلات، فأنا أريد السماح للجمهور بتجربة ما يمكن أن يكون عليه الأمر"، موضحة أن "تعقيد الفضاء يتجاوز الفهم البشري، ولا يسعها إلا التفكر فيه والإعجاب به".

وقالت فيدوروفا: "أستكشف في أعمالي جمال الفضاء الخارجي، وكذلك دور التقدم التكنولوجي في حياتنا، وتأثيره على كوكبنا، وأتأمل في الإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة".

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

ولفتت فيدوروفا إلى أن مشروع "أحلام الكون" يتعامل مع المساحة الداخلية الخاصة عند الجميع، أي الجرأة التي يتطلبها أن تحلم وتحتضن التحديات الجديدة.

وأكدت فيدوروفا "أود أن ألهم الناس لمساعدتهم على الحلم والحصول على تجارب جديدة".

وأضافت: "آمل أن يدفع الأمر الناس إلى التفكير في عالمنا المستقبلي، ومعالجة فكرة وحدتنا الأصلية وتعاوننا مع الطبيعة، والمسؤولية البيئية، وتلوث كوكبنا الجميل".

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

وتتمثل إحدى المشكلات الهائلة التي تثيرها فيدوروفا من خلال مشروعها الفني في الافتقار إلى التواصل الشخصي، واستبدال العلاقات الحقيقية، والصداقة، والمشاعر بالعلاقات الافتراضية، ما قد يشير إلى مشكلة قادمة، أي عزلة الناس.

ومن وجهة نظر فيدوروفا، يوفر الفن الرقمي، وخاصة تنسيقات الواقع الافتراضي، فرصًا جديدة للتعبير عن الذات من خلال الجمع بين تجربة تفاعلية غنية مع الأعمال الفنية.

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

وتضمن المعرض عرض فيلم على شاشة LED كبيرة، أخذ المشاهدين إلى اكتشاف متحف القمر في الفضاء.

وعند التفكير في فيلم يشرح مشروعها، خطر لفيدوروفا سؤال: "ماذا لو ... نجحنا في استكشف الفضاء، وأصبح القمر موقعًا ثقافيًا لكوكب الأرض، ويستضيف متحفًا تمهيديًا للمسافرين إلى الفضاء الذين كانت وجهتهم التالية هي الأرض؟"

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

وتتصور الفنانة، المقيمة في مدينة ميونخ الألمانية، أن يتيح هذا المتحف فرصة إلقاء نظرة ثاقبة على تاريخ أبناء الأرض، ويقدم العناصر الأربعة - الأرض، والماء، والنار، والهواء، ويعرض اللوحات المخصصة لجمال كوكب الأرض والقرون الأولى من عصر الفضاء.

وشرحت أنه بعد ذلك تمر سنوات ويتم التخلي عن القمر والمتحف ونسيانهما، ليتم اكتشافهما في المستقبل البعيد من قبل مسافر فضائي عشوائي يستكشف المتاحف ويكتشف كواكب جديدة، حسبما ذكرته.

وأشارت فيدوروفا إلى تميز طريقة العرض من خلال توفير ألواح باللمس، تسمح للمشاهدين بالتفاعل مع العناصر المرئية على الشاشة، ومشاهدة القصص وراء لوحاتها تتكشف.

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

وأوضحت فيدوروفا أن تقنيات الشاشة التي تعمل باللمس تعمل بشكل عام على تغيير الجمهور من عارض إلى مشارك، مما يفتح فرصًا جديدة لتجارب غامرة.

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

وتميزت كل لوحة بسيناريو واقع افتراضي يمكن مشاهدته من خلال تطبيق للهاتف المحمول COSMODREAMS" Art in AR"، والذي تم تطويره خصيصًا للمشروع، والذي يسمح باختفاء الحد الفاصل بين الحياة الواقعية والواقع المعزز فعليًا، ويتيح للجميع الدخول إلى عالم جديد رائع.

Credit: Marina Fedorova /@cosmodreams_art

أما عن ارتباط هذه المشروع بدبي، فقالت فيدوروفا: "عندما أفكر في دبي، يتبادر إلى ذهني أحد شعارات المشروع: المستقبل ليس حلمًا - المستقبل هو الآن". وتصفها بأنها "مدينة مستقبلية مذهلة".

وأشارت إلى أن معرض "آرت دبي" طرح هذا العام موضوع الفن الرقمي، والذي توافق كليًا مع جوانب معينة من مشروع "Cosmodreams".

وأضافت: "تشرفت بأن أكون جزءًا من هذا الحدث وأن أقدم جميع المكونات الرقمية لمشروعي، فقد حصلت على رؤى قيمة حول كيفية جعل عرض المكونات لواجهات العرض المستقبلية أكثر إثارة".

وحظيت سيناريوهات الواقع المعزز الخاصة بمشروع فيدوروفا باهتمام كبير للأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات الذين رغبوا في الحصول على انطباعات جديدة، وتجربة غامرة، حسبما ذكرته.

وقالت: "لقد كنت مهتمًة بالتعليقات التي أتلقاها من جميع الزوار وأصحاب صالات العرض الأخرى المشارِكة في المعرض"، موضحة: "كان من المثير مشاهدتهم، وهم يكتشفون جانبًا تلو الآخر من كل عمل فني".

ويجدر بالذكر أن معرض "Cosmodreams" أقيم خلال النسخة الخامسة عشر من فعاليات "آرت دبي" في مدينة جميرا خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس/ آذار الماضي.