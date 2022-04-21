دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتُشفت لوحة عمرها 400 عام، يعتقد الخبراء أن قيمتها قد تصل إلى ملايين الدولارات بأحد المخازن في أستراليا.

واحتُفظ بالعمل الفني المسمى "ستيل لايف" (الطبيعة الصامتة) لسنوات عديدة فيما أصبح الآن متحف يُعرف باسم أكاديمية "وودفورد" بمنطقة الجبال الزرقاء الواقعة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وعُثر على اللوحة القيمة التي تعود إلى القرن السابع عشر، من العصر الذهبي الهولندي، بين مجموعة مكونة من 60 ألف قطعة بعد إهداء المبنى ومحتوياته إلى الصندوق الوطني الأسترالي.

ومن جانبه، قال جوليان بيكرستث، منسق المشروع والرئيس التنفيذي لخدمات الحفظ الدولية، وهي الشركة التي تتولى أعمال الترميم، في بيان صحفي: "إنها لحظة نادرة ومثيرة للغاية".

اللوحة "ستيل لايف" قبل أن تخضع للمعالجة الترميمية, plain_text Credit: National Trust of Australia

وتصور اللوحة إعدادًا لمائدة يغطيها مفرش أبيض تعلوها أطباق مكونة من فطيرة اللحم المفروم، والمكسرات، ولفافة خبز، إلى جانب كأس فضية وأواني زجاجية.

ويُنسب هذا العمل الفني إلى الرسام الهولندي جيريت ويليمز هيدا، وهو نجل رسام "الطبيعة الصامتة" الهولندي الشهير في القرن السابع عشر ويليم كلايس هيدا، المعروف بأنه أحد أعظم سادة العصر الذهبي الهولندي.

لكن الخبراء ما زالوا يحققون في أصول اللوحة.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن توقيع جيريت ويليمز هيدا مشابه جدًا لتوقيع والده، وكانت لوحاته تُنسب إلى والده حتى عام 1945.

ويجري التحقيق في الاقتراحات التي تقول إنه عمل فني تعاوني بين الأب والابن.

وقالت متحدثة باسم الصندوق إن قيمة العمل الفني لا تزال قيد التقييم، لكن الخبراء يعتقدون أن قيمتها قد تصل إلى ملايين الدولارات الأسترالية.

وأضافت المتحدثة أن قيمة أعمال ويليم كلايس هيدا تتراوح عادة بين 4 إلى 5 ملايين دولار أسترالي، أي ما يعادل 2.9 إلى 3.7 مليون دولار.

وأشارت ريبيكا بينشين، مديرة مجموعات الصندوق الوطني في البيان الصحفي إلى أن "العثور على لوحة أصلية من القرن السابع عشر داخل مخزني بمبنى الصندوق الوطني كان أمرًا مثيرًا للغاية"، وأضافت: "أذهلني الأمر".

وتابعت أن "فرصة العثور على توقيع الرسام كان واحد في المليون".

وأوضحت: "هذه قصة اكتشاف رائعة، أخذتنا في رحلة عبر العديد من السنوات، حيث قمنا بتجميع الحقائق والتحقّق من مصدر العمل من خلال مشورة الخبراء والتكنولوجيا".

عثر على توقيع الفنان لثبوت أصالة العمل الفني., plain_text Credit: National Trust of Australia

ومن المحتمل أن يكون ألفريد فيرفاكس، ابن شقيق مؤسس صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" اليومية، جيمس فيرفاكس، هو الذي جلب العمل الفني إلى أستراليا في وودفورد، وفقًا لبيان صحفي.

وأضافت المنظمة أن فيرفاكس اشترى المبنى في عام 1868، خلال الفترة التي كانت فيه الأعمال والمزادات الهولندية التي تصور أعمال "السادة القدامى" تحظى بشعبية خاصة.

وستُعرض اللوحة كجزء من مهرجان التراث الأسترالي 2022 في أكاديمية وودفورد بتاريخ 14 مايو/ أيار المقبل.