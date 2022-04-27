دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في إطار فعاليًات البرنامج الاحتفالي بمرور 70 عامًا على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، في يونيو/ حزيران، ستنتصب منحوتة مذهلة على شكل شجرة خارج قصر باكنغهام في بريطانيا.

وصمّم "هيذرويك ستوديو" (Heatherwick Studio) نصب "شجرة الأشجار" (Tree of Trees) التي ترتفع قرابة 21 مترًا (69 قدمًا)، وستتألف من 350 شجرة بريطانية محلية متصلة بإطار فولاذي عملاق. ويجسّد هذا النصب مبادرة Queen's Green Canopy" (QGC)" التي دعت البريطانيين إلى "زرع شجرة لليوبيل" بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ومارس/ آذار 2022. وعليه، زرعت أكثر من مليون شجرة خلال هذه الأشهر، وفق ما ورد على موقع QGC الإلكتروني.

وأفاد المصمم البريطاني توماس هيذرويك، مؤسس "هيذرويك استوديو"، في بيان صحفي أنّ "شجرة الأشجار" هي ثمرة "تلاق بين ورش عمل ودور حضانة في جميع أنحاء البلاد، كجزء من حملة مجتمعية مذهلة تغيّر حرفيًا المشهد العام لأمّتنا".

وكان "هيذرويك استوديو" وضع العديد من التصاميم لمشاريع رفيعة المستوى، بدءًا من حافلات لندن الجديدة "روتماستر"، إلى "المرجل الأولمبي" 2012. ويستعيد النصب الأخير الموضوع الشجري الذي طبع بعض أعمال الاستوديو السابقة.

وفي العام الماضي في شنغهاي، صمّم هيذرويك وفريقه مشروع "1000 شجرة"، وهو مركز للتسوق يضمّ 1000 شجرة زُرعت في أحواض اعتلت الأعمدة الهيكلية للمبنى البالغ عددها ألف عمود.

وبنى هيذرويك في الولايات المتحدة حديقة "ليتل آيلاند"، على رصيف حي مانهاتن، وتضم أكثر من 100 نوع مختلف من الأشجار والنباتات المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبحسب استوديو هيذرويك، ستُوضع جميع الأشجار البالغ عددها 350 شجرة، في أحواض من الألمنيوم منقوش عليها رمز الملكة. وسيتم توزيع الأشجار على المنظمات المحلية في تشرين الأول/ أكتوبر، عقب احتفالات اليوبيل.

وستُقام احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تمتد بين 2 و5 يونيو/ حزيران، وتشمل مسابقة وإضاءة شعلة في أكثر من 1500 مكان في أنحاء المملكة المتحدة وأقاليمها الخارجية.