مزارع فلسطيني يعثر على تمثال لإلهة كنعانية يعود لـ4500 سنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر مزارع فلسطيني يستصلح أرضه في قطاع غزة، على رأس تمثال للإلهة الكنعانية "عنات"، يعود تاريخه إلى 4500 سنة.

وعرض التمثال أمام العموم الثلاثاء. وقال جمال أبو ريدة، مدير عام الآثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي، إنه عُثر عليه في منطقة الشيخ حمودة بخان يونس.

وقال المزارع نضال أبو عيد لموقع "The New Arab" الإلكتروني، إنه "في البداية، تأملت ببيعه حتى أجني بعض المال"، مضيفًا أنّ "عالم آثار قال له إن التمثال يتمتّع بقيمة تراثية كبيرة".

وأفاد ريدة أنّ فريقًا من الوزارة خَلُص إلى أنّ رأس التمثال يعود إلى إلهة الحب والجمال والحرب عنات، في الأسطورة الكنعانية.

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ووصف ريدة التمثال بأنّه "رمز لأقدم حضارة بشرية عاشت في مدينة غزة".

وأوضحت ناريمان خاليه، وهي مسؤولة في الوزارة، أنّ التمثال سيعرض في متحف قصر الباشا بغزة، في الأيام المقبلة.

وهذا المتحف، بين قلّة في غزة، كان سابقًا مدرسة للفتيات قبل تحويله إلى متحف بفضل هبة ألمانية.

وتعود القصة الأولى للقصر إلى المماليك، وهم سلالة مسلمة حكمت مصر وجزء كبير من بلاد الشام من القاهرة من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، بينما تشير القصة الثانية إلى أن المتحف عبارة هي بناء عثماني إلى حد كبير وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ولا تستقبل غزة سياحًا من الخارج، ذلك أنّ الحركة من وإلى خارج القطاع تخضع لقيود مشدّدة.