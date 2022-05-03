دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يُعتبر من أحد أكثر الأحداث والليالي المنتظرة في عالم الموضة والأزياء، نُظم حفل "ميت غالا" السنوي، مساء يوم الاثنين، في متحف "متروبوليتان" للفنون بمدينة نيويورك الأمريكية.

وبحضور عدد من الممثلين والمغنيين العالميين، خطفت عارضة الأزياء الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، الأضواء بثوب فريد من نوعه.

Credit: Mike Coppola/Getty Images

وأعطت كايلي جينر ثوب الزفاف طابعًا من أزياء الشارع مع غطاء رأس شبكي يغطي قبعة رياضية للخلف.

وصُمم الزي من قبل مؤسس "Off-White" الراحل، فيرجيل أبلوه.

Credit: Jamie McCarthy/Getty Images

ونشرت جينر صورة لفستانها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الذي يصل عدد متابعيه إلى 334 مليون شخص.

وأرفقت صورها بتعليق: "كان من المفترض أن نذهب أنا وفيرجيل إلى حفل ميت غالا معًا، قبل أن يتم تأجيله في عام 2020.. احتفالًا بفيرجيل الليلة وإرثه المذهل الذي يعني العالم حقًا بالنسبة لي، أرتدي هذا الفستان تكريمًا لصديقي الجميل الموهوب".

وأضافت: "شعرنا بوجودك الليلة فيرجيل وأحبك إلى الأبد".

Credit: Jamie McCarthy/Getty Images

ولطالما عرفت جينر بإطلالاتها الجريئة التي تشاركها مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى المرات، تألقت جينر بإطلالة من تصميم اللبناني، نيكولا جبران، أثناء جلسة تصوير لمجلة "S Moda".

وفي صورة نشرها المصمم اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت جينر بتصميم أسود يتميز بفتحات "جريئة".