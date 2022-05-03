دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر حفل "ميت غالا" ليلة مميزة للأزياء، حيث يرتدي المشاهير ملابس مثيرة ومدهشة، ويسيروا بها على السجادة الحمراء.

جيما تشان , plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

ولم تخيب إطلالات النجوم في مختلف المجالات بما في ذلك التلفزيون، والسينما، والسياسة، والرياضة، الآمال حيث ارتدوا أجمل ما لديهم ووضعوا إكسسوارات أنيقة، وتوافدوا إلى متحف متروبوليتان للفنون مساء الاثنين.

إميلي راتاجكوسكي, plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وتعني إعادة جدولة موعد الحفل بسبب بجائحة فيروس فيروس كورونا، أنه قد مضى 8 أشهر منذ آخر مرة نُظمت فيها حملة لجمع التبرعات السنوية. وهذا الأمر، أعطى المصممين وقتًا أقل للتفكير بقواعد اللباس الخاصة بالحدث: "الملابس الساحرة البرّاقة وربطة العنق البيضاء".

أليساندرو ميشيل وجاريد ليتو , plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

أما الموضوع الذي تتمحور حوله الأزياء فما برح نفسه الذي احتُفي به عام 2021: استكشاف الأسلوب الأمريكي، تماشيًا مع المعرض المصاحب لمعهد الأزياء المؤلف من جزأين، "في أمريكا: مختارات من الموضة". واستلهم العديد من المشاركين أزياءهم مباشرة من العصر الذهبي، وهي حقبة شهدت على تحول أمريكا في نهاية القرن التاسع عشر.

لويزا جاكوبسون, plain_text Credit: Mike Coppola/Getty Images

وفي مؤتمر صحفي قبل الحفل تناولت السيدة الأولى في أمريكا جيل بايدن في كلمتها الافتتاحية، تاريخ التصميم الأمريكي "الغني والمتعمق"، قائلة: "إنها قصة ابتكار وإبداع، من التمرّد والتجدّد"، وموضحة أنه "غالبًا ما كان هذا الأمر مضمرًا، ولم يُعترف بتأثيره الفني، لكن هنا، في ميت غالا، هذه القصص تُروى".

بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان, plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

واختار العديد من النجوم تكريم الموضوع التاريخي باستخدام مجوهرات كلاسيكية. وكانت الممثلة تومي دورفمان، وصاحبة قناة على "يوتيوب" إيما تشامبرلين، وآنا وينتور وهاميش بولز من مجلة "فوغ" من بين المشاهير اللواتي ارتدين الأكسسوارات المزينة بالتيجان القديمة.

كايا جربر, plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وبالتوازي، أشادت بليك ليفلي، المضيفة المشاركة للحفل، بفن العمارة الذهبي الذي عرفته مدينة نيويورك الأمريكية. وبمساعدة بعض الأشخاص، فكّت ربطة فستانها المتلألئ الكبيرة من تصميم فيرساتشي على درجات الحفل لتكشف النقاب عن قطار مخفي بلون نحاسي قديم مستوحى من زنجار تمثال الحرية.

بليك ليفلي وراين رينولدز, plain_text Credit: Mike Coppola/Getty Images

ومساء الاثنين، قبيل بدء الحفل والمرور على السجادة الحمراء، قال تومي هيلفيغر، أحد المصممين الأمريكيين الأساسيين لـCNN، إن الحدث قدم للمصممين فرصة "لعرض تفسيراتهم الفريدة للموضة وثقافة البوب"، مضيفًا أنّ "ميت غالا يتمحور كله حول الذهن المنفتح والتفكير الخارج على المألوف".

كايلي جينر, plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وقالت مايسي شلوس، المصممة السابقة لشركة "Yeezy"، التي تدير راهنًا علامتها التجارية الخاصة "Maisie Wilen"، التي تتخذ من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مقراً لها، إن هذا الخليط الذي يجمع بين التبرعات من الأزياء الراقية والسحر السائد يجعل هذه السجادة الحمراء "فريدة" من نوعها.

فريدريك روبرتسون , plain_text Credit: Mike Coppola/Getty Images

ورأت في حديث لها مع CNN أنّ "الأحداث التي احتضنها المطّلعون على الصناعة والجماهير على حد سواء، تسمح بالوصول إلى الذروة القصوى من الإبداع".