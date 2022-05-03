بريق وسحر واستعادة لعصر أمريكا الذهبي.. على سجادة أزياء حفل "ميت غالا" الحمراء 2022

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بريق وسحر واستعادة لعصر أمريكا الذهبي.. على سجادة أزياء حفل "ميت غالا" الحمراء 2022
Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر حفل "ميت غالا" ليلة مميزة للأزياء، حيث يرتدي المشاهير ملابس مثيرة ومدهشة، ويسيروا بها على السجادة الحمراء.

حفل ميت غالا 2022
جيما تشان , plain_textCredit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

ولم تخيب إطلالات النجوم في مختلف المجالات بما في ذلك التلفزيون، والسينما، والسياسة، والرياضة، الآمال حيث ارتدوا أجمل ما لديهم ووضعوا إكسسوارات أنيقة، وتوافدوا إلى متحف متروبوليتان للفنون مساء الاثنين.

حفل ميت غالا 2022
إميلي راتاجكوسكي, plain_textCredit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وتعني إعادة جدولة موعد الحفل بسبب بجائحة فيروس فيروس كورونا، أنه قد مضى 8 أشهر منذ آخر مرة نُظمت فيها حملة لجمع التبرعات السنوية. وهذا الأمر، أعطى المصممين وقتًا أقل للتفكير بقواعد اللباس الخاصة بالحدث: "الملابس الساحرة البرّاقة وربطة العنق البيضاء".

حفل ميت غالا 2022
أليساندرو ميشيل وجاريد ليتو , plain_textCredit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

أما الموضوع الذي تتمحور حوله الأزياء فما برح نفسه الذي احتُفي به عام 2021: استكشاف الأسلوب الأمريكي، تماشيًا مع المعرض المصاحب لمعهد الأزياء المؤلف من جزأين، "في أمريكا: مختارات من الموضة". واستلهم العديد من المشاركين أزياءهم مباشرة من العصر الذهبي، وهي حقبة شهدت على تحول أمريكا في نهاية القرن التاسع عشر.

حفل ميت غالا 2022
لويزا جاكوبسون, plain_textCredit: Mike Coppola/Getty Images

وفي مؤتمر صحفي قبل الحفل تناولت السيدة الأولى في أمريكا جيل بايدن في كلمتها الافتتاحية، تاريخ التصميم الأمريكي "الغني والمتعمق"، قائلة: "إنها قصة ابتكار وإبداع، من التمرّد والتجدّد"، وموضحة أنه "غالبًا ما كان هذا الأمر مضمرًا، ولم يُعترف بتأثيره الفني، لكن هنا، في ميت غالا، هذه القصص تُروى".

حفل ميت غالا 2022
بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان, plain_textCredit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

واختار العديد من النجوم تكريم الموضوع التاريخي باستخدام مجوهرات كلاسيكية. وكانت الممثلة تومي دورفمان، وصاحبة قناة على "يوتيوب" إيما تشامبرلين، وآنا وينتور وهاميش بولز من مجلة "فوغ" من بين المشاهير اللواتي ارتدين الأكسسوارات المزينة بالتيجان القديمة.

حفل ميت غالا 2022
كايا جربر, plain_textCredit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وبالتوازي، أشادت بليك ليفلي، المضيفة المشاركة للحفل، بفن العمارة الذهبي الذي عرفته مدينة نيويورك الأمريكية. وبمساعدة بعض الأشخاص، فكّت ربطة فستانها المتلألئ الكبيرة من تصميم فيرساتشي على درجات الحفل لتكشف النقاب عن قطار مخفي بلون نحاسي قديم مستوحى من زنجار تمثال الحرية.

حفل ميت غالا 2022
بليك ليفلي وراين رينولدز, plain_textCredit: Mike Coppola/Getty Images

ومساء الاثنين، قبيل بدء الحفل والمرور على السجادة الحمراء، قال تومي هيلفيغر، أحد المصممين الأمريكيين الأساسيين لـCNN، إن الحدث قدم للمصممين فرصة "لعرض تفسيراتهم الفريدة للموضة وثقافة البوب"، مضيفًا أنّ "ميت غالا يتمحور كله حول الذهن المنفتح والتفكير الخارج على المألوف".

حفل ميت غالا 2022
كايلي جينر, plain_textCredit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وقالت مايسي شلوس، المصممة السابقة لشركة "Yeezy"، التي تدير راهنًا علامتها التجارية الخاصة "Maisie Wilen"، التي تتخذ من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مقراً لها، إن هذا الخليط الذي يجمع بين التبرعات من الأزياء الراقية والسحر السائد يجعل هذه السجادة الحمراء "فريدة" من نوعها.

حفل ميت غالا 2022
فريدريك روبرتسون , plain_textCredit: Mike Coppola/Getty Images

ورأت في حديث لها مع CNN أنّ "الأحداث التي احتضنها المطّلعون على الصناعة والجماهير على حد سواء، تسمح بالوصول إلى الذروة القصوى من الإبداع".

حفل ميت غالا 2022
جانيل موناي, plain_textCredit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
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