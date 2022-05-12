" باربي" تكشف عن أول دمية لها على الإطلاق مزودة بأجهزة تساعد على السمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت "باربي"، الشركة المصنعة للدمى الأمريكية البالغة من العمر 63 عامًا، أنها ستُطلق مجموعة جديدة من الدمى في يونيو/ حزيران المقبل، كجزء من جهودها المستمرة نحو التنوع والشمول.

ومن إنشاء أول دمية باربي على الإطلاق للعلامة التجارية مزودة بجهاز المساعدة على السمع إلى دمية كين المصابة بحالة البهاق الجلدية، تطمح تشكيلة فاشنيستا 2022 - التي ستُطرح في متاجر "وول مارت" ومنصة "أمازون" - على مساعدة الأطفال لـ"رؤية انعكاسهم"، حسبما ذكرته ليزا ماكنايت، الرئيسة العالمية لباربي دولز في شركة "ماتيل"، في بيان صحفي.

وأضافت أنه يجب أيضًا تشجيع الأطفال على اللعب بالدمى التي لا تشبههم لمساعدتهم على "فهم أهمية فكرة الدمج والاحتفاء بها".

وبالنسبة لباربي ذات الأجهزة التي تساعد على السمع، سعت الشركة إلى خبرة الدكتورة جين ريتشاردسون، الرائدة في علم السمع التربوي، للمساعدة في محاكاة الأجهزة التي تُوضع بدقة خلف أذن للدمية.

وقالت ريتشاردسون إن دمية باربي ذات تسريحة ذيل الحصان المجهزة بأجهزة تساعد على السمع وردية اللون يمكن أن تلهم أولئك الذين عانوا من ضعف السمع.

وأوضحت في بيان صحفي: "أشعر بسعادة غامرة لأن مرضاي الصغار يرون ويلعبون مع دمية تشبههم".

تشكيلة من دمى باربي الذكور بمظهر عضلي أقل, plain_text Credit: Mattel

وتم إجراء تغييرات على نوع جسم دمية باربي النمطي أيضًا، من منطقة الصدر الأصغر إلى القوام الكامل، وحتى الدمى الذكورية النحيلة والأقل عضلية. وتهدف الدمى الجديدة إلى أن تكون أكثر تمثيلاً لأنواع الجسم المتنوعة.

وأصبحت مجموعة دمى باربي متنوعة بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة. وفي عام 2019، أُطلقت دمية باربي شقراء ذات عينين زرقاوين على كرسي متحرك، ودمية سمراء ذات ساق اصطناعية.

تشكيلة دمى باربي فاشنيستا لعام 2022., plain_text Credit: Mattel

وفي عام 2020 ، كشفت الشركة عن دمية باربي السوداء Black Barbie مع حالة البهاق الجلدية، وأصبحت واحدة من أكثر الدمى مبيعًا من مجموعة فاشنيستا في الولايات المتحدة في ذلك العام، وفقًا للشركة.

وبالمثل في عام 2021، حققت دمية سوداء مع تسريحة شعر "أفرو" نجاحًا عالميًا، حيث احتلت المرتبة الأولى كواحدة من أفضل خمسة عارضات أزياء في جميع أنحاء العالم.