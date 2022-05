دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت اللوحة التي اُستخدمت غلافًا لإحدى ألبومات مغني السول الأسطوري مارفن غاي، في مزاد محققة 15.3 مليون دولار.

وأكدت دار كريستي للمزادات أنّ لوحة إرني بارنز المبهجة التي تصوّر مشهدًا محمومًا داخل قاعة رقص بعنوان "The Sugar Shack" اشتراها بيل بيركنز، مدير صندوق تحوّط ورجل أعمال، بعد 10 دقائق من بدء المزايدات بمشاركة أكثر من 22 مزايدًا.

ووفق كريستيز، حقق سعر البيع النهائي لـ"The Sugar Shack" رقمًا فاق بـ27 مرة السعر الأعلى الذي سبق وحقّقه عمل لبارنز. كما أنه تجاوز سعر المبيع المقدر بين 150 و200 ألف دولار.

وُلد بارنز في ولاية نورث كارولينا الأمريكية عام 1938 (وتوفي عام 2009)، وغالبًا ما استقى من تجاربه الخاصة حيث ترعرع في الجنوب الأمريكي خلال حقبة جيم كرو، لنقل الأحداث الاجتماعية لسود البشرة ومشاهد من حياتهم اليومية.

في مقابلة عام 2002، وصفت مجلة أوكلاند تريبيون الأسبوعية بارنز بأنه "بيكاسو عالم الفن الأسود"، وقال الفنان حينها إن فكرة "The Sugar Shack" استوحاها من استعادته لطفولته و"عدم تمكنه من الذهاب للرقص في مكان كنت أرغب الرقص فيه عندما كان عمري 11 عامًا".

ولاقت لوحة "The Sugar Shack" رواجًا على نطاق واسع، ويعود الفضل جزئيًا بذلك إلى استخدامها كغلاف لأسطوانة غاي "I Want You - أريدك" عام 1976، وكملصق للمواسم الأربعة لمسرحية "Good Times" الهزلية، التي تناولت حياة أسرة فقيرة تقطن في مشاريع الإسكان بشيكاغو.

كان بارنز لاعب كرة قدم أمريكي محترف قبل أن يصبح رسامًا. وتصوّر العديد من أعماله الفنية مشاهد رياضية، مثل مباريات لكرة السلة وكرة القدم. وقال بارنز لمجلة أوكلاند تريبيون عام 2002: "أرسم عندما تأتي الأفكار، وأرى انعكاسًا لها في إنسانيتنا المشتركة".

وظهرت أعمال بارن على أغلفة ألبومات أخرى على مر السنين، ضمنًا غلاف ألبوم The Crusaders عام 1984، وألبوم B.B. King عام 2000 المعنون "Making Love is good for you".