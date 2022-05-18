دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور أكثر من 3 سنوات على بدء إجراءات الطلاق "رفيعة المستوى" بين مطور العقارات في مدينة نيويورك هاري ماكلو، وزوجته ليندا، أصبحت مجموعتهما الفنية أغلى ما بيع في مزاد علني على الإطلاق، إذ حققت 922.2 مليون دولار خلال عمليتي بيع مختلفتين.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، عُرضت مجموعة أولية تضم 35 عملًا فنيًا للبيع بينها أعمال للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، والأمريكيين آندي وارهول وسي تومبلي.

وقد حقّقت لوحة تجريدية للرسام مارك روثكو مبلغ 82،5 مليون دولار، فيما بيعت لوحة الرسام جاكسون بولوك "الرقم 17،1951" بـ61 مليون دولار، محققة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا لأعمال هذا الرسام الفنية.

Credit: Courtesy of Sotheby's

وبيعت الأعمال الفنية الثلاثون المتبقية مساء الاثنين بمبلغ إجمالي قدره 246.1 مليون دولار، بينها أعمال للفنان الأمريكي جيف كونز، والفنان التشكيلي الألماني جيرارد ريختر، والفنان التعبيري التجريدي الأمريكي من أصل هولندي ويليم دي كوننغ، والرسامة الكندية الأمريكية أغنيس مارتن.

تضمنت أبرز الأعمال لوحة أخرى غير معنونة لروثكو، بيعت لقاء 48 مليون دولار، وصورة ذاتية من أعمال وارهول بيعت بـ18.7 مليون دولار.

وقال غريغوار بيّو، رئيس قسم الفن المعاصر لدى دار "سوزبي"، خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن شِقَّي المزاد في سبتمبر/ أيلول العام الماضي: "إنها مجموعة لم يتم نقلها أو لمسها من قبل"، مضيفًا أنّه "في كثير من الأحيان، عندما نعرض مجموعات للبيع، يباع الجزء الأكبر منها، أو يُعطى بعضها للمتاحف، ويتم تسليم البعض الآخر لأفراد الأسرة".

وتجاوزت مجموعة ماكلو الفنية الرقم القياسي السابق لأعلى قيمة تحققها مجموعة فنية واحدة منذ مجموعة بيجي وديفيد روكفلر، التي بيعت بمبلغ إجمالي قدره 835.1 مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز للمزادات عام 2018.

Credit: Courtesy of Sotheby's

وكان الثنائي ماكلو تزوّجا في مطلع العشرين من عمرهما، عام 1959، ومنذ ذلك الحين، راكما أصولهما الكبيرة معًا، ضمنًا منزل قدره 72 مليون دولار، ويخت فاخر، بالإضافة إلى العديد من الممتلكات التجارية، وفقًا لما ذكرته وثائق المحكمة. وشرعا بإنشاء مجموعتهما الفنية بعد فترة وجيزة من زواجهما.

وكان قاضٍ في المحكمة العليا لولاية نيويورك أوعز إلى الزوجين، خلال جلسات إجراءات الطلاق عام 2018، ببيع 65 عملًا فنيًا من مجموعتهما وتقسيم مردودها مناصفة بينهما. وبعدها وظّف الثنائي ماكلو خبراء عدّة أعطوهما تقديرات مالية مختلفة لبعض الأعمال الفنية.

Credit: Courtesy of Sotheby's

وعلى سبيل المثال، تفاوتت توقعات المنحوتة الوجودية لألبيرتو جياكوميتي "الأنف" (Le Nez)، بفارق 30 مليون دولار.

وقد فصلت المحكمة، المنافسة بين دور المزادات العلنية "سوزبي" و"كريستي" و"فيليبس" على الفوز بطرح الأعمال الفنية للبيع. ووفقًا لآرتنت "Artnet"، أخّر وكيل الأعمال الفنية مايكل فندلاي المعيّن صدور القرار الأخير في هذا الشأن عام 2020، بسبب الجائحة.

وقد بيعت منحوتة جياكوميتي بأكثر من 78 مليون دولار، مسجلة ثاني أعلى رقم مبيع للفنان، في الجزء الأول من المزاد.

وحققت لوحة وارهول "تسع نسخ من ماريلين" (Nine Marilyns) إحدى سلاسل الأعمال الفنية المطبوعة الشهيرة لفنان البوب وارهول، مبلغ 47 مليون دولار، أما منحوتة بيكاسو التي يكرّم من خلالها الشاعر الفرنسي أبولينير فبيعت بـ26 مليون دولار.

وكان المدير التنفيذي لدار "سوزبي"، تشارلز ستيوارت وصف مجموعات ماكلو الفنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، بأنها "أحد أهم المجموعات القيّمة للمتحف الخاصة بالفنون الحديثة والمعاصرة، التي ستُطرح للبيع على الإطلاق".

وما تنبأ به تحقق.

وأضاف: "عملية البيع هذه.. ستصنع التاريخ من خلال هذه اللحظات الحاسمة في قطاع السوق الفني".