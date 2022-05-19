دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت مزهرية صينية خزفية نادرة تعود للقرن الثامن عشر، زرقاء ومذهبة اللون، بنحو 1.8 مليون دولار في مزاد علني.

وكانت دار "Dreweatts" التي نظمت هذا المزاد توقعت بيعها بسعر يتراوح بين 124 و186 ألف دولار.

وأفادت دار المزادات في بيان، أنّ البائع ورث هذه المزهرية عن والده الجرّاح، الذي اشتراها في ثمانينيات القرن الماضي مقابل المئات من الجنيهات الاسترلينية. وتابعت أنّ الابن لم يدرك قيمتها، وأبقاها في المطبخ، إلى أن اكتشفها خبير بالخزف الصيني.

وأوردت الدار أنّ هذه المزهرية المزخرفة المختومة بستة أحرف خاصة بحقبة خزف تشيان لونغ (1736-1795) على قاعدتها، يبلغ طولها قرابة 61 سنتيمترًا.

Credit: Courtesy of Dreweatts

وأضافت دار المزادات أنّ المزهرية صُنّعت كي توضع في بلاط الإمبراطور تشيان لونغ، السادس في سلالة تشينغ الحاكمة، وأنه بغية التوصل إلى الألوان التي تميزها وهي الأزرق والذهبي والفضي، استخدمت تقنيات حرفية حرارية مبتكرة.

وتابعت، أنه كان يفترض أن تخضع المزهرية لدرجة حرارة تقارب نحو 1200 درجة مئوية لتحقيق اللون الأزرق الكوبالتي، في حين أن اللون الفيروزي الداخلي، واللونين الذهبي والفضي الخارجيين، كانت نتيجة وضعها في فرن مناسب.

Credit: Courtesy of Dreweatts

أما الإسم الصيني لهذا النوع من المزهريات فهو "تيانكيوبينج"، ومعناه "إناء الكرة الأرضية السماوي". وأفادت الدار أنه لم يسبق أن وُثّقت مزهريات تيانكيوبينج أخرى تتميز برسوم من الذهب والفضة، ما يجعلها نادرة للغاية.

ولفت مارك نيوستيد، المستشار الإختصاصي في الخزف الآسيوي والأعمال الفنية لدى "Dreweatts"، في البيان إلى أنّ المزايدين المهتمين بالمزهرية كانوا من الصين، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

وأضاف: "أظهرت النتيجة زيادة بالطلب على أجود أنواع البورسلين المنتج في العالم، وهذا أمر رائع. وإنه لشرف لنا أن تُباع هذه المزهرية لدى دار Dreweatts للمزادات".

وحققت العديد من الأعمال الفنية الحرفية أرقام مبيعات مرتفعة، في الآونة الأخيرة.

وفي مارس/ آذار من العام الماضي، بيع وعاء صيني أزرق وأبيض اللون يعود للقرن الخامس عشر، تمّ شراؤه من سوق لقاء 35 دولارًا، ليحقق مبيعه في مزاد 721.800 دولار.

وبعد بضعة أشهر، بيع طبق إيطالي يعود للقرن السادس عشر بعدما اكتُشف في أحد الأدراج، بأكثر من 1.7 مليون دولار في مزاد علني، أي 10 أضعاف السعر المقدّر لبيعه أساسًا.