مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت تاريخ الموضة على مر 75 عامًا

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفل مهرجان كان السينمائي هذا العام بذكراه الـ75. والمهرجان من أكثر الأحداث سحرًا في العالم، والعديد من رموز الموضة ساروا على سجادته الحمراء على مرّ العقود من الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، إلى الأميرة الراحلة ديانا.

وأمام بحر من الكاميرات، خُلقت صيحات الموضة، وصُنع تاريخ الموضة على السجادة الحمراء لمدينة كان في فرنسا.

وكان ذلك هو الحال في عام 1991 عندما ظهرت مادونا في حمالة الصدر المخروطية الشهيرة من تصميم جان بول غوتييه، وبدأت المغنية بذلك صيحة استمرت لأعوام تمثّلت بارتداء الملابس الداخلية كملابس خارجية.

مهرجان كان السينمائي.. 75 عامًا من الإطلالات الأيقونية
حضرت الممثلة صوفيا لورين النسخة الثامنة من مهرجان كان السينمائي في هذه الإطلالة البسيطة التي تختلف عن الإطلالات الفخمة التي نراها اليوم. , plain_textCredit: Hulton Archive/Getty Images

وعلى السجادة الحمراء، تم تخليد الحوادث المتعلقة بملابس النجوم أيضًا.

وفي عام 1997، وأثناء حضورها عرض المهرجان لفيلم الخيال العلمي الكلاسيكي "The Fifth Element"، ورد أن فريق الممثلة الرئيسية ميلا جوفوفيتش اضطر لإعادة تخييط مئزرها المزيّن بالخرز بينما كانت لا تزال على السجادة الحمراء.

مهرجان كان السينمائي.. 75 عامًا من الإطلالات الأيقونية
صورة للنجمة للسينمائية بريجيت باردو وهي تجري حافية القدمين على شاطئ بمدينة كان خلال المهرجان في عام 1956. , plain_textCredit: George W. Hales/Hulton Archive/Getty Images

وليس هناك ما يُعتبر جنونيًا أو جريئًا جدًا بالنسبة لمدينة كان، مثل فستان صينية البسكويت الغريب الذي ظهر في عام 2013، أو فستان إيفا هيرزيغوفا المصنوع من الدانتيل في عام 2008.

واحتفظت التصاميم بروعتها حتّى يومنا هذا، ولم يكن هناك نقص عندما ارتبط الأمر بلحظات الموضة التي سرقت الأضواء.

مهرجان كان السينمائي.. 75 عامًا من الإطلالات الأيقونية
اعتُبرت السجائر وربطات العنق ذروة الموضة في الخمسينيات. وهنا، يظهر الممثل الأمريكي غاري كوبر (في اليسار) وهو يتحدث إلى الممثل الفرنسي جان ماريه (في اليمين) خلال مهرجان كان السينمائي في عام 1953. , plain_textCredit: AFP/Getty Images

ومن إطلالة الممثلة ديم هيلين ميرين الزهرية في عام 2019، إلى القلادة البارزة التي ارتدتها عارضة الأزياء بيلا حديد مع فستان أسود من تصميم "شياباريلي" في عام 2021، إليك نظرة على أبرز لحظات الموضة التي لا تُنسى في مهرجان كان السينمائي.

مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
المغني ديفيد بوي في مهرجان كان السينمائي في عام 1978. , plain_textCredit: Ralph GattiAFP/Getty Images
مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
لحظة وصول الأميرة ديانا إلى مهرجان كان السينمائي في عام 1987. , plain_textCredit: Tim Graham Photo Library/Getty Images
مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
بدأت المغنية مادونا صيحة جديدة عن طريق ارتداء ملابس داخلية من تصميم جان بول غوتييه كملابس خارجية في عام 1991. , plain_textCredit: Gilbert Tourte/AP
مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
صنعت الممثلة شارون ستون لحظة أيقونية في مهرجان كان في عام 1995 عندما كشفت عن بدلة للعب الرياضة أسفل فستانها. , plain_textCredit: Alan Davidson/Shutterstock
مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
أذهلت الممثلة ميلا جوفوفيتش الحضور بفضل إطلالتها الذهبية هذه في عام 1997. , plain_textCredit: Fitzroy Barrett/ZUMA
مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
في النسخة الـ66 من المهرجان، ظهرت هذه الضيفة وهي ترتدي فستانًا مصنوعًا من صواني البسكويت. , plain_textCredit: Valery Hache/AFP/Getty Images
مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
ارتدت الممثلة لوبيتا نيونغو فستانًا دراماتيكيًا من تصميم "غوتشي" في عام 2015. , plain_textCredit: Loic Venance/AFP/Getty Images
مهرجان كان السينمائي.. ألق نظرة على إطلالات صنعت التاريخ على مر 75 عامًا
تضمنت إطلالة بيلا حديد في عام 2021 على قلادة على شكل "رئة ذهبية". , plain_textCredit: Valery Hache/AFP/Getty Images
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