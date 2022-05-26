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الأسلوب الفريد للأميرة ديانا.. هذه بعض من أشهر لحظات الموضة لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفل مهرجان كان السينمائي هذا العام بذكراه الـ75. والمهرجان من أكثر الأحداث سحرًا في العالم، والعديد من رموز الموضة ساروا على سجادته الحمراء على مرّ العقود من الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، إلى الأميرة الراحلة ديانا.

وأمام بحر من الكاميرات، خُلقت صيحات الموضة، وصُنع تاريخ الموضة على السجادة الحمراء لمدينة كان في فرنسا.

وكان ذلك هو الحال في عام 1991 عندما ظهرت مادونا في حمالة الصدر المخروطية الشهيرة من تصميم جان بول غوتييه، وبدأت المغنية بذلك صيحة استمرت لأعوام تمثّلت بارتداء الملابس الداخلية كملابس خارجية.

حضرت الممثلة صوفيا لورين النسخة الثامنة من مهرجان كان السينمائي في هذه الإطلالة البسيطة التي تختلف عن الإطلالات الفخمة التي نراها اليوم. , plain_text Credit: Hulton Archive/Getty Images

وعلى السجادة الحمراء، تم تخليد الحوادث المتعلقة بملابس النجوم أيضًا.

وفي عام 1997، وأثناء حضورها عرض المهرجان لفيلم الخيال العلمي الكلاسيكي "The Fifth Element"، ورد أن فريق الممثلة الرئيسية ميلا جوفوفيتش اضطر لإعادة تخييط مئزرها المزيّن بالخرز بينما كانت لا تزال على السجادة الحمراء.

صورة للنجمة للسينمائية بريجيت باردو وهي تجري حافية القدمين على شاطئ بمدينة كان خلال المهرجان في عام 1956. , plain_text Credit: George W. Hales/Hulton Archive/Getty Images

وليس هناك ما يُعتبر جنونيًا أو جريئًا جدًا بالنسبة لمدينة كان، مثل فستان صينية البسكويت الغريب الذي ظهر في عام 2013، أو فستان إيفا هيرزيغوفا المصنوع من الدانتيل في عام 2008.

واحتفظت التصاميم بروعتها حتّى يومنا هذا، ولم يكن هناك نقص عندما ارتبط الأمر بلحظات الموضة التي سرقت الأضواء.

اعتُبرت السجائر وربطات العنق ذروة الموضة في الخمسينيات. وهنا، يظهر الممثل الأمريكي غاري كوبر (في اليسار) وهو يتحدث إلى الممثل الفرنسي جان ماريه (في اليمين) خلال مهرجان كان السينمائي في عام 1953. , plain_text Credit: AFP/Getty Images

ومن إطلالة الممثلة ديم هيلين ميرين الزهرية في عام 2019، إلى القلادة البارزة التي ارتدتها عارضة الأزياء بيلا حديد مع فستان أسود من تصميم "شياباريلي" في عام 2021، إليك نظرة على أبرز لحظات الموضة التي لا تُنسى في مهرجان كان السينمائي.

المغني ديفيد بوي في مهرجان كان السينمائي في عام 1978. , plain_text Credit: Ralph GattiAFP/Getty Images

لحظة وصول الأميرة ديانا إلى مهرجان كان السينمائي في عام 1987. , plain_text Credit: Tim Graham Photo Library/Getty Images

بدأت المغنية مادونا صيحة جديدة عن طريق ارتداء ملابس داخلية من تصميم جان بول غوتييه كملابس خارجية في عام 1991. , plain_text Credit: Gilbert Tourte/AP

صنعت الممثلة شارون ستون لحظة أيقونية في مهرجان كان في عام 1995 عندما كشفت عن بدلة للعب الرياضة أسفل فستانها. , plain_text Credit: Alan Davidson/Shutterstock

أذهلت الممثلة ميلا جوفوفيتش الحضور بفضل إطلالتها الذهبية هذه في عام 1997. , plain_text Credit: Fitzroy Barrett/ZUMA

في النسخة الـ66 من المهرجان، ظهرت هذه الضيفة وهي ترتدي فستانًا مصنوعًا من صواني البسكويت. , plain_text Credit: Valery Hache/AFP/Getty Images

ارتدت الممثلة لوبيتا نيونغو فستانًا دراماتيكيًا من تصميم "غوتشي" في عام 2015. , plain_text Credit: Loic Venance/AFP/Getty Images