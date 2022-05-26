دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفل مهرجان كان السينمائي هذا العام بذكراه الـ75. والمهرجان من أكثر الأحداث سحرًا في العالم، والعديد من رموز الموضة ساروا على سجادته الحمراء على مرّ العقود من الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، إلى الأميرة الراحلة ديانا.
وأمام بحر من الكاميرات، خُلقت صيحات الموضة، وصُنع تاريخ الموضة على السجادة الحمراء لمدينة كان في فرنسا.
وكان ذلك هو الحال في عام 1991 عندما ظهرت مادونا في حمالة الصدر المخروطية الشهيرة من تصميم جان بول غوتييه، وبدأت المغنية بذلك صيحة استمرت لأعوام تمثّلت بارتداء الملابس الداخلية كملابس خارجية.
وعلى السجادة الحمراء، تم تخليد الحوادث المتعلقة بملابس النجوم أيضًا.
وفي عام 1997، وأثناء حضورها عرض المهرجان لفيلم الخيال العلمي الكلاسيكي "The Fifth Element"، ورد أن فريق الممثلة الرئيسية ميلا جوفوفيتش اضطر لإعادة تخييط مئزرها المزيّن بالخرز بينما كانت لا تزال على السجادة الحمراء.
وليس هناك ما يُعتبر جنونيًا أو جريئًا جدًا بالنسبة لمدينة كان، مثل فستان صينية البسكويت الغريب الذي ظهر في عام 2013، أو فستان إيفا هيرزيغوفا المصنوع من الدانتيل في عام 2008.
واحتفظت التصاميم بروعتها حتّى يومنا هذا، ولم يكن هناك نقص عندما ارتبط الأمر بلحظات الموضة التي سرقت الأضواء.
ومن إطلالة الممثلة ديم هيلين ميرين الزهرية في عام 2019، إلى القلادة البارزة التي ارتدتها عارضة الأزياء بيلا حديد مع فستان أسود من تصميم "شياباريلي" في عام 2021، إليك نظرة على أبرز لحظات الموضة التي لا تُنسى في مهرجان كان السينمائي.