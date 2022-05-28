دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يتعلّق الأمر باحتفالات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الخاصة باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، تتقن العائلة المالكة حرفة إبهار المعجبين بها، لذا سيكون البرنامج المعد موازيًا لكل الأحداث السابقة، رغم مرور عامين من عدم اليقين الذي خلّفته جائحة كورونا.

ويتخلل الاحتفالات إضاءة منارات وعروض في الشارع ومسيرات وحفلات في الطرقات، إضافة إلى حفل موسيقي يشارك فيه نجوم الفن سيقام داخل قصر باكنغهام.

ومن المؤكد أنّ الحدث باليوبيل البلاتيني لتربّع الملكة على عرش المملكة المتحدة صُمّم ليكون حيًا في الذاكرة. أما الملكة فتستعد لهذه المناسبة من منزلها في بالمورال في اسكتلندا حيث تستريح لفترة قصيرة قبل عطلة نهاية الأسبوع التاريخية.

في هذه المناسبة، رأت CNN أنه قد يكون ممتعًا مقابلة شخص أمضى عقودًا يوثق بعض أبرز المحطات التاريخية في عهد الملكة.

فبصفته المصور الملكي لوكالة Shutterstock، حظي تيم روك بفرصة فريدة تخوّله متابعة تحركات عائلة ويندسور في جميع أنحاء العالم، والاطلاع على مهام العائلة المالكة مباشرة.

CNN: كيف دخلت عالم التصوير الملكي؟ هل سعيت لذلك؟

تيم روكي: منذ بداية عملي في هذه المهنة كان يثير اهتمامي جدًا دور المصور الملكي، لجمعه بين أمرين عزيزين على قلبي: التصوير الفوتوغرافي والسفر. لقد عملت في وكالة Shutterstock كمصورها الملكي منذ عام 1991، لكني دأبت على تصوير أفراد العائلة المالكة لسنوات عديدة سابقًا. يشعرني عملي بالامتنان لأنّي أصوّر بعض أهم اللحظات في التاريخ البريطاني، ولدي إمكانية الوصول كي أشهد عليها. هذا ما يجعل من مهنتي مميزة كل يوم.

CNN: لقد سافرت كثيرًا خلال عملك ووثقت بعضًا من أكثر اللحظات التاريخية في عهد الملكة. كيف بدا لك ذلك؟

تيم روكي: أن تكون على مقربة من الملكة تعتبر تجربة سريالية. أن يكون لديّ القدرة على تصويرها في اللحظات الجادة وتلك العفوية أمر لن يفعله سوى عدد قليل جدًا من الناس في حياتهم. برأيي، ما من شخص أشهر من جلالة الملكة في العالم. سيبقى الناس في العالم أجمع مفتونين بكل حركة تقوم بها، ويقع على عاتقي التقاط تلك اللحظات الخاصة كي تتمكن وسائل الإعلام من مشاركتها.

من المهم بالنسبة لي إبراز شخصيتها الحقيقية، لهذا السبب أكون سعيدًا جدًا عندما أراها تبتسم أو تتفاعل مع الجمهور. أعتقد أن الشيء الذي أثار اهتمامي بالعائلة المالكة هو مدى انبهار الناس بالتزاماتها، رغم أنها تتكرّر سنويًا. لا أعبأ بالطبيعة الروتينية للأحداث، لكن هناك الكثير من الغموض مع العائلة المالكة.

CNN: هل من صور التقطّها للملكة مفضّلة لديك؟

تيم روكي: صورتان أعتبرهما بين الأفضل، لكنني أتطلع إلى إضافة المزيد إلى مجموعتي!

الفرح يعلو محياها وهي تزور معرض رويال ويندسور للخيول, plain_text Credit: Tim Rooke/Shutterstock

لطالما وجدت أن أسهل مكان للحصول على صورة للملكة تبدو فيها مسترخية ومبتسمة، هي عندما تكون على مقربة من الخيول. التقطّ مئات الصور لها تستمتع بسباقات الخيل. بينها هذه الصورة هذا الشهر خلال معرض رويال ويندسور للخيول. بات نادرًا رؤية الملكة تشارك في حدث ما، رغم أن عرض الخيول يقام في الحديقة الخلفية (أرض قلعة وندسور)، فقد رأيناها ليوم واحد فقط، عندما زارت المعرض لمشاهدة خيولها تتنافس. شاهدت بعضًا من العرض من سيارتها ونافذتها مغلقة، كانت تبدو هادئة وسعيدة وطبيعية في محيط منزلها. من الواضح أنها تكون على حقيقتها عند مشاركتها في هذه الأحداث، وأنا سعيد لأني قادر على إظهار هذا الشغف!

الملكة إليزابيث تسترق النظر من خلف ستارة قصر باكنغهام منتظرة بدء غداء الراعي في المول وسط لندن، 12 يونيو/ حزيران 2016, plain_text Credit: Tim Rooke/Shutterstock

هذه الصورة أعشقها على نحو خاص، لأنني أعتقد أنها مشهد يمكن أن يستمتع به الجميع. هي بين مجموعة صور التقطها في عيد ميلادها التسعين وهي تنتظر بدء غداء الراعي في المول وسط لندن. كانت الشوارع المحيطة بقصر باكنغهام مليئة بصخب الناس قبل بدء الاحتفال الكبير. يمكنك أن ترى الملكة وهي تختلس النظر قليلاً من خلف الستارة لترى ما يجري. ارتعاش الستارة فيه من المرح ويظهر فضول صاحبة الجلالة. أنا سعيد لأنني تمكنت من التقاطها لأنها لحظة طبيعية. في مواقف أخرى، ألجأ دومًا إلى حيلة التموضع في المكان الصحيح كي تبدو الملكة وكأنها تنظر مباشرةً إلى الكاميرا، لكنها في الحقيقة تبتسم للشخص الذي تحييه أو تتحدث إليه!

CNN: هل قضيت الكثير من الوقت مع الملكة؟

الملكة إليزابيث وابنها الأصغر الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس في عرض رويال ويندسور للخيول, plain_text Credit: Tim Rooke/Shutterstock

تيم روكي: طبيعة دوري لا تسمح لي ببناء علاقات شخصية مع أي فرد من العائلة المالكة، رغم أنّي موجود على مقربة منهم غالبًا. لذلك، أعتقد أن هذا الغموض والتوقع غير المحسوم يساعدني على التقاط بعض أفضل الصور. ومع تراجع التزام الملكة بالمناسبات الملكية، من المدهش النظر إلى الخلف، وإلى سنوات الخدمة الرائعة التي قدمتها وكرّست حياتها لها.

CNN: أخيرًا، بعدما أمضيت وقتًا طويلاً تراقبها، ما الأمر الوحيد الذي لاحظته وقد لا يكون الجمهور على دراية به؟

تيم روكي: تحب الابتسام والضحك، ولديها شغف شديد بالخيول. غالبًا ما يشعر الناس بالتوتر عندما يلتقون بالملكة بسبب منصبها الذي تحتلّه. رغم ذلك، من الممتع مشاهدة كيفية تفاعلها مع الجمهور خلال المناسبات، فهي تكرس الوقت دومًا للتحدث مع الناس، ويمكن أن تُشعر الشخص الذي تتحدث معه وكأنهما بمفردهما. إنها محترفة وتحظى باحترام كبير من قبل كل من يعمل معها.