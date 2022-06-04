دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثبتت ميغان، دوقة ساسكس، أنها لا تزال تتقن فن اختيار الأزياء الملكية، مع إطلالتها المبهرة لدى وصولها للمشاركة بقداس عيد الشكر في لندن الجمعة، للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

ورافقت الدوقة زوجها الأمير هاري إلى داخل كاتدرائية القديس بولس.

وكانت زيارة الزوجين للاحتفال بمرور 70 عامًا على حكم الملكة إليزابيث الثانية، متوقعة للغاية، بعد تنحيهما عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة عام 2020، وانتقالهما للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وخرج الزوجان من سيارتهما التي توقفت أمام المعلم التاريخي وسط أصوات قرع أجراس الكاتدرائية، والهتافات التي تنادت إلى مسمعهما أثناء صعودهما الدرج، حينها كُشف النقاب عن إطلالة ميغان لهذه المناسبة.

وأطلت نجمة مسلسل "Suits" السابقة مرتدية فستانًا أبيض اللون أشبه بمعطف مطر مع حزام على الخصر من تصميم ديور، وارتدت حذاءً أبيض اللون أيضًا كعبه عالٍ، وقرطين مرصّعين بالماس، وقفازين أبيضين.

وكانت خصلات شعرها المتموجة المميزة مصففة بدقة تحت قبعة عريضة حافتها مائلة.

يظهر هنا دوق ودوقة ساسكس داخل كاتدرائية القديس بولس في لندن، إلى جانب (من اليسار إلى اليمين) الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك والأميرة بياتريس., plain_text Credit: Dan Kitwood/AP

وأتت هذه الإطلالة متماثلة مع سياق ملابس الدوقة الأنيقة والعصرية التي اشتهرت بها خلال إقامتها في المملكة المتحدة وتأديتها الواجبات الملكية.

وشكّل الحدث الإطلالة الثانية للزوجين مع العائلة المالكة منذ استقالتهما من مهامهما الملكية.

وانضم هاري وميغان إلى أقرانهما من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير ويليام، وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج، والأمير تشارلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال.

وغابت الملكة البالغة 96 عامًا عن الحدث بعدما عانت من "بعض الضيق" الخميس، أول أيام احتفالات اليوبيل البلاتيني، حيث أطلت مرتين من شرفة قصر باكنغهام.

الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس يشقان طريقهما إلى داخل كاتدرائية القديس بولس ., plain_text Credit: Alberto Pezzali/AP

وبقي دوق ودوقة ساسكس بعيدين عن الأنظار نسبيًا منذ عودتهما إلى المملكة المتحدة لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني.

لا يُكشف تحديدًا عن الأحداث الأخرى التي سيشارك بها الزوجان. وكانت التقطت صور لهما بالأمس، خلال احتفال العرض العسكري "تروبينغ ذي كولور"، بعدما شاهداه مع أفراد آخرين من العائلة المالكة من مكتب اللواء القريب من موكب حراس الحصان، وفق ما قال متحدث باسم الزوجين لـCNN.

فيما وقف كبار أفراد العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام لمشاهدة العرض العسكري، التقط المصورون صورًا للأمير هاري وميغان وهما يتبادلان أطراف الحديث مع أفراد الأسرة الآخرين ويلعبان مع الأطفال في غرفة قريبة.

ورغم أنه لم يكن من الممكن رؤية ملابس ميغان بالكامل، إلا أن الصور تظهر أنها اختارت فستانًا باللون الكحلي من دون أكتاف وتزينت بقبعة كبيرة الحجم ذات ربطة عملاقة.