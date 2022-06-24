الكشف عن أول لوحة زيتية رسمية تصوّر الأمير ويليام وكيت ميدلتون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الكشف عن أول لوحة زيتية رسمية مشتركة لدوق ودوقة كامبريدج للعموم، في متحف فيتزويليام في كامبريدج بإنجلترا.

وزار الأمير ويليام وكيت ميدلتون مدينة كامبريدج الخميس، لرؤية اللوحة الزيتية التي رسمها الفنان البريطاني جيمي كوريث.

ويظهر الأمير ويليام في بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء، فيما ترتدي كيت فستانًا أخضرًا زمرديَّ اللون من العلامة التجارية The Vampire's Wife.

ويذكر أنها ارتدت الفستان سابقًا خلال رحلة قامت بها إلى مدينة دبلن الإيرلندية، عام 2020.

ووصفت مجلة "فوغ" البريطانية أنّ الفستان يشكّل نقطة تحول رئيسية في نمط أزياء كيت.

صورة الفنان البريطاني جيمي كوريث، وهو يقف بجانب لوحته لدوق ودوقة كامبريدج في متحف فيتزويليام بإنجلترا. , plain_text Credit: Credit: Paul Edwards/Pool/AFP/Getty Images

وكلّف صندوق كامبردجشاير الملكي للصور برسم اللوحة عام 2021، بحسب متحف فيتزويليام.

وضمّن كوريث كامبريدج نفسها في اللوحة، من خلال اختياره ألوان الخلفية وزخرفة معمارية سداسية مستوحاة من مباني المدينة.

ويحمل الزوجان لقب اسم المنطقة نفسه، الذي منحتهما إياه الملكة إليزابيث الثانية، يوم زفافهما عام 2011.

وستُعرض اللوحة في متحف فيتزويليام لمدة ثلاث سنوات، ثم يستعيرها معرض الصور الوطني في لندن، في 2023، للاحتفال بإعادة افتتاح المؤسسة.

صورة تعكس زيارة الأمير ويليام وكيت ميدلتون لمتحف فيتزويليام بإنجلترا. , plain_text Credit: Credit: Paul Edwards/WPA Pool/Getty Images

وخلال زيارتهما، التقت كيت وويليام بكوريث، وسيبيل مارشال، زوجة الراحل مايكل مارشال، الذي اقترح فكرة اللوحة، وفقًا لمتحف فيتزويليام.

ووصف كوريث تجربة رسم اللوحة في بيان المتحف، بأنها "الامتياز الأكثر استثنائية في حياتي".

وقال كوريث في البيان: "نظرًا إلى أنها أول لوحة تصوّرهما معًا، وبالتحديد خلال فترة توليهما منصب دوق ودوقة كامبريدج، فقد أردت أن تثير شعورًا بالتوازن بين حياتهما العامة والخاصة".

وتابع: "تم تكليف القطعة كهدية لشعب كامبريدجشير، وآمل أن يستمتعوا بها بقدر ما استمتعت برسمها".