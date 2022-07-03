دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كان التفكير في اعتزال ملابس النوم المريحة واختيار ملابس جديدة لمغادرة المنزل كل صباح يُعد أمرًا مرهقًا، فأنتم لستم وحدكم.

وخلال الجزء الأكبر من جائحة "كوفيد-19"، كانت فيونا سكوت، المحرّرة العالمية لدى CNN ستايل، ترتدي زوجًا من السراويل الصوفية الناعمة والمطاطة خلال الأشهر الباردة، وتعتمد ارتداء فستانًا من الكتان الأبيض أطلق عليه صهرها لقب "فستان الأشباح"، خلال فترة الصيف نسبًة لشكله الضخم للغاية، الذي يجعله يبدو وكأنه ملاءة سرير كبيرة.

والآن، يحاول الكثير من الأشخاص إعادة التأقلم مع العودة إلى المكتب - وهو احتمال قد يأتي مع العديد من التحديات، ولكن ربما لا يوجد ما يسبب القلق أكثر من سؤال: ماذا نرتدي اليوم؟

وفيما يلي دليل يشمل نصائح أربعة من المطلعين على الموضة لمساعدتكم في العودة إلى العقلية الصحيحة لارتداء الزي المناسب للعمل.

عادة، عندما نُصاب بحالة من الذعر بسبب اختيار ملابس ما، نميل لحل المشكلة من خلال الذهاب للتسوق.

ولكن نظرًا لأننا جميعًا نتعامل مع تأثير عادات الاستهلاك لدينا على الكوكب، فيجدر التفكير في هذا البديل المستدام: قوموا بإخراج يدكم من جيبكم والبحث بعمق داخل خزانة ملابسكم بدلاً من ذلك.

وقالت المصممة كاساندرا ديتمير، المقيمة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن "هذه تُعد خطوة أولى"، وتقترح ديتمير أنه يجب عليك معرفة ما لديكم، وما الذي يحتاج إلى إصلاح، وما الذي قد ترغبون في التخلص منه.

وأضافت: "في نهاية هذه العملية، يجب الشعور بارتباط أعمق بخزانة ملابسكم، والعثور على الثغرات التي تحتاجون إلى سدها، ومنح أنفسكم أساسًا رائعًا لتحضير زيكم بسهولة".

وهذا ما فعلته سكوت الشهر الماضي، واكتشفت بنطالًا قديمًا قد أعادت صبغه باللون الأسود.

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نصيحة إضافية: إذا كنتم تعيشون في بلد يتمتع بمواسم حارة وباردة، قوموا بوضع ملابسكم الصيفية بعيدًا عند حلول الخريف، عندها ستلاحظون أنها تبدو حديثة في نظركم عند استعادتها من التخزين بعد أشهر.

وتقترح ديتمير، التي بنت أعمالها في التصميم حول قيم صديقة للبيئة، أنكم قد ترغبون في اتخاذ خطوة أبعد من ذلك عن طريق توثيق إطلالتكم والتقاط صورًا للأزياء التي تحبونها وتشعرون بثقة أكبر عندما ترتدونها.

وسيوفر هذا الملف على هاتفكم نقطًة مرجعية سريعة وسهلة الاستخدام عند تجهيز أمتعتكم برحلة عمل أو خلال استعدادكم للذهاب إلى العمل في الصباح، حسبما ذكرته ديتمير.

الأساسيات: راحة ذات كياسة

هناك طريقة لارتداء ملابس مريحة دون أن تبدو مبهذلة، ومع تخلي العديد من أرباب العمل عن قواعد ملابس العمل، فقد حان الوقت لتجربة مظهر يتميز بالكياسة ولكن غير رسمي.

ولاحظت جوانا داي، التي تركت وظيفتها في مجال التمويل لبدء علامتها التجارية الخاصة بالأزياء، اتجاهًا بعيدًا عن الأزياء المكتبية الرسمية بشكل مفرط مثل البدلات الرسمية والتنانير الضيقة المعروفة باسم "Pencil Skirt".

وقالت داي: "في الوضع الطبيعي الجديد، أصبحت الأمور غير رسمية في المكتب"، مشيرًة إلى أنه نظرًا لأن الشركات تدرك أهمية الرفاهية في العمل، اعتمد الكثيرون قواعد لباس أكثر استرخاءً تسمح بارتداء الجينز والأحذية الرياضية أو التخلص من سياسة ملابس العمل كليًا.

ويبدأ تبني المزيد من الملابس غير الرسمية مع الحفاظ على المظهر الاحترافي في الوقت ذاته بفهم أهمية المواد عالية الجودة واللون وملاءمتها لشكل الجسم.

وقالت ديتمير: "لا يجب الاستهانة أبدًا بأهمية ملاءمة الملابس للجسم بشكل جيد".

وبالمثل وافقت لورين تشان، عارضة الأزياء ومؤسسة العلامة التجارية للأزياء الشاملة الحجم "Henning"، على أهمية الخياطة الجيدة، مضيفة: "إليكم هذا السر: لا يُقصد من الملابس في الواقع أن تكون مناسبة لكم، فهي صممت لتلائم الأشخاص من متوسطي ​​البنية".

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وتنصح تشان بشراء الملابس التي تناسبكم في الجزء الأكبر من جسمكم، أي الخصر تحديدًا، ومن ثم تعديل القطعة.

وعندما يتعلق الأمر بخامة الملابس، فإن هناك خامات تتجعد بسهولة ولن تحتفظ بشكلها المكوي طوال ساعات العمل.

ومن ناحية أخرى، تُعد خامة البوليستر مقاومة للتجعد، لكن هذا النسيج الاصطناعي يُعد مضرًا للكوكب - مما يعرضكم لخطر بقع العرق القبيحة والشعور بالذنب.

وتركز داي كثيرًا على ما تسميه الخامات "عالية الأداء" الصديقة للبيئة، مثل مادة الـ "micromodal"، المصنوعة من السليلوز المستخرج من أشجار خشب الزان الطبيعي في بيئة محايدة الكربون، أو مادة البولي أميد المعاد تدويرها، المصنوعة من النفايات البلاستيكية مثل شباك الصيد والسجاد.

ويقترح أولي أرنولد، مدير الموضة في موقع التجارة الإلكترونية للملابس الرجالية "السيد بورتر" اختيار البدلات غير المبطنة.

وقال: "اختر البدلات والسترات غير المبطنة والمفككة بنسيج يسمح بمرور الهواء، لأنها ستمنحكم مظهرًا أنيقًا ومريحًا".

وينصح أرنولد، أنه إذا كنت ترغب في إرخاء بدلتك أكثر، فلا يجب ارتداء أي قميص رسمي، واستبدال ذلك بقميص بولو بأكمام طويلة من صوف المارينو، إذ أنه يُعد بمثابة خيار مثالي دون فقدان المظهر الاحترافي.

وتجدر الإشارة إلى أن صوف المارينو ينظم درجة الحرارة بشكل طبيعي.

ملاحظة للمبتدئين

وسواء حصلتم على وظيفة جديدة أو كانت وظيفتكم الأولى على الإطلاق خلال الجائحة، فقد تقومون بالبحث دون أي مرجع مسبق عما اعتاد الناس على ارتدائه قبل الجائحة.

كيف تتسوقون للشراء بمسؤولية؟

أولاً، عليكم توجيه السؤال، للزملاء أو المدراء عن أجواء العمل. وإذا كنتم لا تزالوا غير متأكدين، فتذكروا هذه النصيحة من أرنولد: "كونوا على طبيعتكم وقوموا بارتداء ملابس مناسبة وتأكدوا من أنكم تشعرون بالراحة. إذا كنت لا تشعرون بالراحة في ما ترتدونه، فيمكن أن ينعكس ذلك على كيفية تقديم أنفسكم وإنتاجيتكم".

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القاعدة الذهبية: ابتكروا ملابسكم الخاصة ثم أضيفوا إليها

وجهزوا أنفسكم من خلال إنشاء بعض القطع الأساسية التي يمكن أن تشكل أساس خزانة ملابس عملكم، مثل شراء بنطال باللون الأسود وسترة إلى جانب بعض القمصان المصنوعة من مواد عالية الجودة.

وبالنسبة للنساء، يمكن أن تلعب التنانير دورًا في هذا الزي أيضًا.

ويمكن إضافة تنورة على شكل حرف A فوق الركبة بمقدار بوصة أو اثنتين فوق الركبة وإقرانها مع قميص أبيض بثنية فرنسية.

وتتناغم التنانير متوسطة الطول بشكل رائع مع القمصان القطنية السميكة المهيكلة أو سترة الصوف الرفيعة.

الإكسسوارات

ويمكن تزيين الزي بالمجوهرات والإكسسوارات.

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ويشير أرنولد إلى الأحذية كطريقة أخرى للارتقاء بمظهر بسيط.

أما زوج من الأحذية المسطحة باللون البني فيُعد خيارًا رائعًا أيضًا إذا كنتم لا تفضلون ارتداء حذاًء رياضيًا.

هل يمكن ارتداء نسيج الدِنيم إلى العمل؟

وقد تكون سياسة عدم ارتداء الدنيم هي المعقل الأخير لثقافة ملابس العمل الرسمية في بعض أماكن عمل الشركات، ولكن بالنسبة للعديد من الشركات، فإن الدنيم مقبول تمامًا.

وقالت داي: "أعتقد حقًا أنه يمكنكم ارتداء الدنيم، حتى في المكاتب الرسمية (أو) على الأقل يوم الجمعة"، وأضافت أنها كانت تفضل الدنيم الأسود عندما كانت لا تزال تعمل في بيئة الشركة.

وتوافق ديتمير على إمكانية ارتداء ملابس من الدنيم، وتنصح بشراء سراويل ذات نمط الدنيم الداكن بالأرجل المستقيمة، والذي يمكن أن يبدو رسميًا حقًا، كما يمكن أن يكون الدنيم طبقة أساسية رائعة للقمصان والبلوزات الجميلة، وهي طريقة رائعة للتخلص من نمط زي العمل الكلاسيكي، والتفرّع إلى مظهر أكثر مرحًا.

وقبل كل شيء، يجب تذكرّ أن الموضة من المفترض أن تكون ممتعة، وأنه من المهم ارتداء الملابس التي تجعلكم تشعرون بالثقة والسعادة.